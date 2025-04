15 edinstvenih pomladnih festivalov v Budimpešti za april, če iščete nekaj vznemirljivega

Pomladna festivalska sezona ponuja raznolike programe za vse starosti, pa naj gre za sodobno umetnost, vznemirljive filmske projekcije ali glasbene izkušnje na prostem.

Essentia Artis // Pesti Vigadó (ves mesec) V sklopu razstave Essentia Artis, ki predstavlja več kot 400 sodobnih umetnikov, obiskovalce v Pesti Vigadó čakajo številni razburljivi brezplačni programi. Razstavo si lahko ogledate tudi v aprilu, v sklopu dogodkov pa bodo tudi vodeni ogledi, predstavitev knjige in ognjeni šov. Razstavni in programski niz se bo zaključil 10. maja z dejavnostmi za otroke, vodenim ogledom in koncertom Jávorkai Tria in Boros Misi.

Budapest GipsyFest // Gödör Klub (3.-5. april 2025) Festival na edinstven način predstavlja raznolikost romske glasbe, ki združuje produkcije tradicionalnih in sodobnih romskih izvajalcev. 3.-5. april. Med 10.00 in 12.00 bo na dveh kultnih budimpeštanskih prizoriščih, Ladji A38 in Gödör Clubu, nastopilo 20 skupin, ki bodo poskrbele za nepozabno vzdušje.

Filmski dnevi Budimpešte Ritmo // Kino Toldi (4.–5. april 2025) Filmske dneve Ritmo v Budimpešti spremljajo razprave in prodaja plošč, ki v kinu Toldi predstavljajo združeno magijo filma in glasbe. V petek bo na sporedu letošnji film Ritmo, v katerem Ilka Kisgyörgy v sodelovanju s prima Jánosom Bangójem in njegovim orkestrom pomaga ponovno odkriti pesmi, ki jih režira Áron Mátyássy. V soboto se obetata dva selekcijska bloka: ta dan bodo predstavljeni video posnetki MOME Open in glasbeno obarvani kratki filmi mednarodnega festivala kratkega filma Sveže meso.

Pomladni literarni festival Margó // Kristály (4.–6. april 2025) Trije dnevi, štirje odri, več kot trideset programov – literarne obletnice, nove knjige, neobičajni programi in umetniška doživetja vas čakajo od 4. do 6. aprila. med na Crystal Stage! Aurevoir bo na festivalu nastopil kot duo. iz skupine Márton Agócs & Mihály Fejér, Laci Sallai in Noé Saya.

Srečanje National Dance House Meeting // Papp László Budapest Sports Arena (4.-6. april 2025) Letos bo potekalo že 44. od 4. do 6. aprila. med sejmom National Dance House Meeting and Landing Fair, največjim živim ljudskim umetniškim dogodkom v Karpatskem bazenu. Vseumetnostni festival žive ljudske umetnosti organizira Društvo Hiša plesa s širokim strokovnim sodelovanjem. Osrednje prizorišče bo tudi tokrat športna arena Papp László Budapest, kjer bo v areni vrvež izmenjujočih se plesnih dvoran in sejma ljudske umetnosti ter večernih gala predstav, a tudi vse druge manjše in večje dvorane bodo prizorišča pestrega programa.

Spomladanska terasa Aquarium (4.–10. april 2025) Ob prihodu pomladi bo Klub Akvárium tudi letos odprl svojo teraso, tokrat na prijetnem prizorišču se bo srečala mednarodna in domača pop glasbena produkcija ter predstavila bogat in raznolik svet kantavtorskega žanra. Med ciklom dogodkov lahko v živo prisluhnete mednarodnim zvezdam, kot so Daniel Docherty, Gizmo Varillas in nemški duo Tanga Elektra, ekipo domačih izvajalcev pa med drugim sestavljajo Márk Járai, Soma Nóvé, Platon Karataev in Co Lee.

Bartókova pomlad // več lokacij (4. – 13. april 2025) Med 4. in 13. aprilom bodo v okviru Bartókove pomladi nešteti žanri, odlične produkcije in kakovostne predstave ponovno obujale duha in neizčrpno ustvarjalnost Béle Bartóka. Na festivalu so predstavljena najboljša dela madžarske in mednarodne umetniške scene, od sodobne klasične glasbe, glasbe sveta, jazza, plesne in pop glasbe. Dogodek, ki ga organizira Müpa, bo gostil na več lokacijah v Budimpešti.

Budapest Ritmo // več lokacij (10.-12. april 2025) Budapest Ritmo, ki letos praznuje obletnico, bo potekal med 10. in 12. aprilom. Ta serija programov, navdihujoča v vsakem trenutku, bo ponovno vodila tiste, ki so razpoloženi za odkrivanje, skozi množico redko slišanih instrumentov, sodobnih zvokov, starodavnih tradicij in vznemirljivih žanrov.

Razstava oldtimerjev // Park zgodovine madžarskih železnic (12.–13. april 2025) Park zgodovine madžarskih železnic je dom 20. stoletja. Oldtimer Show od 12. do 13. aprila. Ogledamo si lahko 500 izbranih starodobnih vozil tujih razstavljavcev, poleg razstave starodobnih vozil pa obiskovalce čaka tudi pester interaktivni družinski program. Potepamo se lahko med lokomotivami, motorji, vagoni, konjsko železnico, vrtno železnico, razstavo parnih lokomotiv in cisternami, z veljavno vstopnico pa lahko sodelujemo tudi v nagradni igri!

Otvoritveni vikend Budimpeštanskega parka (24.–26. april 2025) Najbolj priljubljeno prizorišče zabave na prostem v državi, legendarni Budimpeštanski park, bo leta 2025 ponovno odprl svoja vrata. Organizatorji pripravljajo običajno parkovsko pester program, kavalkado glasbenih stilov, najbolj vroče nočne zabave in veliko novosti. AWS pričakuje tiste, ki si želijo zabave 24., HIPERKARMA 25. in Krúbi 26. Nekaj je gotovo: zadnji vikend v aprilu lahko ponovno doživite pravo Parkosovo vzdušje s pisano glasbeno paleto in razburljivimi programi.

I bike Budapest (26. april 2025) Če menite, da je ustvarjanje varnih razmer za kolesarjenje v prestolnici pomembna tema, kolesarite z ekipo I bike Budapest! Kolesarska parada se začne iz parka Mestne hiše, nato vodi čez Erzsébetov most proti Széchenyijevemu trgu, preko Trga herojev in vse do Margaretinega otoka. Pohod bo odprla Désirée Bonis, veleposlanica Kraljevine Nizozemske na Madžarskem, saj država z največ kolesarji že več kot 15 let podpira razvoj madžarskega kolesarstva.

Wekerle Garage Sale Festival (26.-27. april 2025) Pomlad ne mine brez Wekerle Garage Fair Festivala – to bo že 20. sejem po vrsti! Med 26. in 27. aprilom bo več kot 250 prodajalcev ponujalo svoje izdelke na 60 dvoriščih, tako da bo ta vikend namenjen lovu na zaklade in odkrivanju. Obiskovalce čakajo igre, knjige, retro predmeti in posebne raritete, za vzdušje pa poskrbijo hoduljarji, ulični glasbeniki in DJ-ji. Sejem Garaže prinaša presenečenja za staro in mlado – vredno ga je obiskati z odprtimi očmi in pogledati v vsako dvorišče!

Budapest Dance Festival // National Dance Theatre (26.-27. april 2025) 25. Budapest Dance Festival bo svoja vrata odprl 26. in 27. aprila ob 19. uri. s posebno predstavo v Narodnem plesnem teatru. Akram Khan Company na Madžarskem prvič predstavlja svojo družinam prijazno predstavo Chotto Desh, ki pripoveduje zgodbo o potovanju londonskega bangladeškega plesalca in koreografa iz Velike Britanije v Bangladeš. Mešanica klasičnega indijskega kathaka in sodobnega plesa, sanjske animacije in čarobne glasbe obljubljajo nepozabno doživetje.

JazzFest Budapest // več lokacij (27. april – 14. maj 2025) JazzFest Budapest bo tudi letos na različna prizorišča v prestolnici pripeljal najboljše domače in mednarodne jazzovske izvajalce, ki bodo vsem ljubiteljem glasbe ponudili neprimerljiva doživetja. Festival poteka od 27. aprila do 14. maja in slavi raznolikost žanra jazza.

Mednarodni dan jazza // Budimpeštanski jazz klub (30. april 2025) Novembra 2011 se je UNESCO odločil, da vsako leto 30. april praznuje kot mednarodni dan jazza kot priznanje dejstvu, da jazz spodbuja dialog in razumevanje med kulturami ter zbližuje ljudi z vsega sveta. Doma je epicenter prazničnega niza vsako leto Budimpeštanski jazz klub, kjer občinstvo 30. aprila ponovno povabijo na brezplačne glasbene programe. Ob 20. uri bo Szakcsi Jr. Trio feat. Nastopila bosta Kriszta Pocsai in Sándor Soso Lakatos, nato pa bo po koncertu za Jam Session čakal trio Józsefa Balázsa.