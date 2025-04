Dan ob Blatnem jezeru spomladi: 5 krajev, ki si jih je vredno ogledati pred sezono

Spomladi je Blatno jezero tišje, a prav tako čarobno kot poleti. Brez gneče lahko raziskujete najlepše kraje v regiji, uživate v svežem spomladanskem zraku in mirnih sprehodih ob vodi. Zbrali smo 5 nezgrešljivih lokacij, ki jih je vredno obiskati pred sezono.

Kotlina Káli Ni dvoma, da je eden najlepših delov Balatonskega gorja kotlina Káli, kjer med drugim majhne vasice, bazaltne orgle in naravni rezervati poskrbijo, da nam nikoli ni dolgčas. V tem času lahko pričakujete tudi živahno tržnico na Liliomkertu v Káptalantótu, kjer lahko kupite najboljše in najlepše ročno izdelane zaklade porečja Káli in njegove okolice, medtem ko se pohodnikom odpira čudovita panorama z vrha hriba Kopasz. Celotno kotlino Káli je vredno raziskati tudi spomladi, saj lahko najdete prave zaklade!

Grad Festetics, Keszthely Grad Festetics v Keszthelyju obiskovalce pričakuje v čarobnem okolju z raznoliko ponudbo programov skozi vse leto. Ob vstopu v skrinjico z dragulji zahodne obale, raznolike stalne razstave, vrtna železnica in zgodovinska igralnica sprejmejo mlade in stare člane družine. V ogromnem grajskem parku, ki je spomladi odet v rože, se lahko zadržujemo ure in ure, po želji pa si privoščimo tudi piknik. Nekaj je gotovo: v tem čudovitem okolju nam tudi spomladi ne bo dolgčas!

8360 Keszthely, Grajska ulica 1.

Jezero Hévíz Bath Jezero Hévíz, ki obsega 4,44 hektarja, je največje biološko aktivno, naravno termalno vodno telo na svetu, primerno za kopanje in sprostitev skozi vse leto. Topla voda bruha iz 38 metrov globoke kraške jame, voda v jezeru pa se zaradi relativno hitrega toka zamenja vsakih 72 ur. Poleg revmatskih obolenj je zdravilna voda dobra tudi za hrbtenične, sklepne, kožne in ginekološke bolezni ter pospešuje proces mišično-skeletne rehabilitacije.

8380 Hévíz, Dr. Vilmos Schulhoff Promenade Lake Mill, Tapolca Čeprav ni neposredno na obali Madžarskega morja, je očarljivo mesto Tapolca še vedno blizu Blatnega jezera, zaradi česar je odlična destinacija, če želite za nekaj časa pobegniti od hrupa velikih mest. Dragulj sredozemsko urejenega glavnega trga naselja je edinstveno lepo Malomsko jezero, na obrežju katerega na stare čase spominjajo srednjeveške hiše. Terase gostinskih lokalov ob obalni promenadi vabijo k sprostitvi, pred počitkom pa se vsekakor splača sprehoditi okoli jezera, kjer plavajo živobarvne ribe in race.

Grad Szigliget Grad Szigliget je že sam po sebi vreden ogleda, saj vse, ki prihajajo v Balatonsko višavje, pričaka z neštetimi programi, razstavami ter različnimi oblikami učenja in sprostitve. Češnja na torti je, da ima grad toliko razglednih točk, da lahko penečo vodno gladino Blatnega jezera in okoliško pokrajino občudujemo iz toliko različnih perspektiv. Če bomo imeli srečo, se lahko veliki gneči izognemo s prihodom izven sezone!

8264 Szigliget, ulica Kisfaludy 26.