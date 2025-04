10 prisrčnih mini kipov v Budimpešti, ki so jih navdihnili junaki iz pravljic in risank

Med neštetimi mini kipi v Budimpešti smo tokrat za vas v šopek zbrali dela, ki so jih navdihnili junaki iz pravljic in risank. Odkrijte jih med nenavadnim pomladnim vikendom!

Paddington in Mašin medved Decembra 2024 je gverilski kipar Mihály Kolodko prebivalce prestolnice povabil na posebno božično odkritje, ko je eno svojih najnovejših del 24. decembra postavil v II. četrt na vogalu ulice Vitéz in ulice Medve. Seveda pa tudi tokratna izbira lokacije ni naključje, lahko celo rečemo, da si popolnejšega mesta za dva pravljična junaka, ulita v miniaturne bronaste kipce medvedov, ni mogoče zamisliti. Na križišču obeh ulic pod drevesom najdemo najnovejšo mojstrovino, v kateri prepoznamo medveda iz risane serije Maša in medved, na njem pa sedi medved Paddington.

1027 Budimpešta, vogal ulice Medve in ulice Vitéz

L’ecsó Avgusta 2021 se je na Budimskem pomolu, ob vznožju Elizabetinega mostu, pojavil znani, ljubki lik iz Pixarjevega animiranega filma. Eden od glavnih likov L’ecsója, predstavljenega leta 2007, Remy, gastropodgana, je tokrat po zaslugi Mihályja Kolodka prevzel telo miniskulpture in se preselil na pristan. Glavnega junaka večkrat nagrajenega animiranega filma prepoznamo tudi po zgovornem napisu L’ecsó, pristopiti in najti pa mu ni težko, obiščete ga lahko celo med sprehodom po nabrežju.

1013 Budimpešta, trg Döbrentei, na obali Medvedek gospoda

Beana V središču mestnega jedra, na ulici Harmincad, na številki 6, najdemo nekdanjo stavbo britanskega veleposlaništva. Pred tem je tu delovala podružnica Združenega kraljestva v Budimpešti nič manj kot 72 let. Novembra 2020 pa je – deloma kot odgovor na Brexit – na stenah zdaj prazne stavbe zaživelo novo življenje, saj je najboljši prijatelj gospoda Beana, njegov medvedek, ki ga ni mogoče zamenjati z ničemer ali nikomer, bronasti kip Teddyja.

1051 Budimpešta, Harmincad u. 6.

Breki Po nekaj minutah hoje po središču mesta moramo hoditi naravnost po ulici Nádor vse do trga Szabadság, ne da bi se ustavili do sredine trga. Pod okrasno ograjo najdemo mirno sedečega Brekija, poznanega iz Muppet Showa, ki je nedvomno tako ljubek lik, da so ga nekoč poskušali odpeljati od tod – neuspešno. Posebnost mini kipa je, da se original nahaja v Zakarpatju, v rojstnem kraju Mihályja Kolodka. Narejena je bila v spomin na dejstvo, da je bilo to območje v 19. stoletju romarski kraj. Žabji kraki so bili na jedilniku dodani od druge polovice 19. stoletja.

1054 Budimpešta, trg Szabadsag »

Nekoč je bil pasji sejem v Budimu« Majhni, bronasto uliti psi so se na čudovit majski dan preselili na majhen trg v velikosti robca med ulicama Hattyú in Batthyány v prvem okrožju. Tokrat je spet izstopal Mihály Kolodko, ki je namesto v enem samem delu prisrčne junake pravljice »Nekoč je bil pasji sejem v Budimu« ovekovečil v miniaturni kiparski skupini. Po iskanju različnih pasem psov je vredno vzeti v roke tudi ploščo, posvečeno kralju Matiji, da dopolnite to znano zgodbo.

1015 Budimpešta, na trgu med ulicama Batthyány in Hattyú

Vuk

Januarja 2023 je zadnje delo Mihályja Kolodka popestrilo siv, zaspan zimski delovnik. Za Termami Rudas so v skalno steno Izvirne jame, ki meji na nabrežje St. Gellért, zagozdili najnovejšo miniskulpturo z malim Vukom v glavni vlogi. Lik romana Istvána Feketeja in drobni junak izredno uspešne risanke, ki je nastala po njem, ostaja v srcih generacij, od najmlajših do najstarejših, vse od njihovega prvenca leta 1981. 1016 Budimpešta, na pobočju pečine za termalnim kopališčem Rudas Winnie the Pooh ich Street, zahvaljujoč roki Mihályja Koldka. Ključni medvedek junak našega otroštva nenehno visi v nekdanjem rojstnem kraju Frigyesa Karinthyja, ki pomaga pri madžarskem prevodu, in v njegovem najljubšem loncu za med. O pravljici Medvebocsa, ki je v madžarskem prevodu izšla leta 1935, velja še vedeti, da je ime podedovala po Emílii Karinthy z vzdevkom Mici, ki je pripravila okvirni prevod.

1071 Budapest, Damjanich Street 27.

Karirasti zajec Na končni postaji Budimske vzpenjače na grajskem obzidju najdemo protagonista serije v produkciji Pannónia Filmstúdió, karirastega zajca z daljnogledom v roki, ki s te višine nenehno opazuje prestolnico. Gledalci so lahko dve sezoni uživali v zgodbi o Karirastem zajcu, ki je neločljivo povezana s sobotnimi večeri iz leta 1977-79. Desetletja pozneje, poleti 2018, je bila premiera tretje sezone, novembra letos pa se je mini kip preselil na grad.

1014 Budimpešta, Budimski grad Postaja vzpenjače

Glavni črv Po obisku Karirastega zajca v Budimskem gradu se splača odpraviti proti pomolu, saj na pol poti med Verižnim mostom in trgom Batthyány čaka še en risani junak. Ena prvih madžarskih miniskulptur Mihályja Kolodka je Főkukac, znan iz priljubljene madžarske risane serije Veliki ho-ho-ho ribič, ki se zadržuje na pristanski steni in ves čas opazuje Donavo. Televizijska risana serija je televizijske gledalce v 80. letih zabavala dve sezoni, s 26 epizodami, vsaka po 8 minut.

1011 Budimpešta, Bem quay

Mekk Elek Ob ograji ozkega stopnišča, ki vodi do trga Széll Kálmán, ki je živahno podnevi in ​​ponoči, najdemo mini kip, ki ga je navdihnil še en pravljični lik, in sicer miniaturni Mekk Elek. Glavni junak serije lutkovnih filmov, ki je leta 2018 našel dom na trgu, je leta 1974 prvič razvnel srca mladih in starih. Nerodni mojster drži tablo s starim imenom trga Moskovski trg. Morda ni naključje, da tu, v tem prostoru, že skoraj celo generacijo živi sam oblikovalec lika.

1024 Budimpešta, trg Széll Kálmán