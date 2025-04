5 prijetnih kavarn s terasami v Budimpešti, kjer boste navdušeni nad pomladnim soncem

Ko pride pomlad, ni nič boljšega kot uživati ​​v vonju sveže kave in grejočih sončnih žarkih na prijetni terasi.

Budimpešta je polna očarljivih kavarn, kjer se lahko resnično sprostite za mizami na prostem. Zbrali smo pet posebnih krajev, kjer boste zagotovo vzljubili pomladno vzdušje!

Rusty Coffee Buda Po uspehu kontejnerske kavarne v Balatonakarattyi lahko najdemo The Rusty Coffee Buda na križišču ulic Gábor Áron in Pasaréti. Pri kavi delajo samo s kakovostnimi izdelki, zahvaljujoč dizajnu pulta pa lahko sledimo celotnemu procesu priprave kave. Od pomladi do jeseni lahko na ogromni terasi poleg trgovine uživate ob skodelici kave tudi s svojimi štirinožnimi prijatelji, saj je lokal prijazen do psov.

1026 Budimpešta, ulica Pasaréti 51.

Devil Zaenkrat test še poteka, vendar Teufel, novi dodatek kulturnega centra Nyolcésfél, že streže najbolj okusne sendviče, ledene čaje, kavo in piškote, vse dni v tednu. Rdeči tovornjak s hrano najdete na dvorišču v industrijskem slogu stavbe na ulici Német, po uradni otvoritvi, načrtovani v začetku maja, pa se bo življenje preselilo tudi v pritlični pub, kjer boste lahko sodelovali na različnih programih in zabavah, zahvaljujoč prijetni terasi.

1084 Budimpešta, ulica Német 16.

Restavracija MagHáz, bife in terasa Morda nam ni treba posebej predstavljati impozantne, a prijazne stavbe Magnet Community House na aveniji Andrássy, ki ima tudi resnično prijetno restavracijo MagHáz. Restavracija ima tudi prav tako posebno zunanjo teraso, kjer lahko v senci tend okušate dobrote in se družite ob okusni kavi. Spomladi je tukaj še posebej prijetno sedeti, poskusite!

1062 Budimpešta, ulica Andrássy 98.

Marczika V sodelovanju s kulturnim centrom Marczibány vas v skladu s programi in odpiralnim časom centra pričakuje kavarna Marczika s sončno teraso. Gostinska enota, ki je prej delovala le kot bife, je močno razširila svojo ponudbo, saj lahko sedaj izbirate med raznovrstnimi sendviči, pecivi in ​​tortami, ki jih lahko dopolnite z odžejajočimi napitki in božanskimi kavami.

1022 Budimpešta, trg Marczibányi 5a Prostor – literarna kavarna

Prijetne literarne kavarne v najstarejšem vrtu prestolnice Szóköz ne moremo izpustiti iz našega seznama, saj kavarna, ki se nahaja v stavbi Literarnega muzeja Petőfi, obiskovalce pričakuje s teraso s pogledom na vrt Károlyi, božanskim pecivom, osvežilnimi brezalkoholnimi pijačami in kakovostno kavo. V prijetni kavarni so krožniki in skodelice okrašeni z literarnimi citati, po slastnih grižljajih pa se lahko sproščeno sprehodite po vrtu.

1053 Budimpešta, ulica Karolyi 16.