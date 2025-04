Poseben festival Donave Bend vas pričakuje z več kot 40 glasbenimi programi

Cari Cari (AT), YASNO. (PL), Haldamas X Hulajdusza (HU-PL), Nill Garçon (CZ), Erika Rein (SK) – festival VéNégy vas bo med 2. in 5. julijem zvabil v čudoviti ovinek Donave s pestro mednarodno postavo in več kot 40 glasbenimi programi.

Mednarodna scena Posebna pika na i glasbene palete festivala je koncert avstrijske zasedbe Cari Cari, ki bo na oder stopila 3. julija. Indie rock duo Stephanie Widmer in Alexander Koeck, ki ga je revija Rolling Stone imenovala za največje odkritje Primavera Sound Barcelona, bo občinstvo popeljal v edinstven glasbeni svet. Njihove pesmi združujejo edinstveno, harmonično enotnost sanjskega, melanholičnega razpoloženja in eksplozivne, surove moči.

V četrtek festivala bo nastopila tudi Erika Rein. Čudovita slovaška pevka v svoji glasbi lahkotno in naravno združuje zvrsti novovalovskega popa in R&B-ja.

Dve navdušujoči zasedbi prihajata tudi iz Poljske: Haldamas iz Budimpešte in Hulajdusza iz Krakova sta izdali skupni album, ki utrjuje večstoletno prijateljstvo med poljskim in madžarskim narodom. Skupaj bosta stopila tudi na oder festivala 4. julija, na njunem albumu Áldomás pa bomo lahko slišali madžarske in poljske ljudske pesmi, preoblikovane v klasičnih, sodobnih in jazz stilih.

Na zaključni dan bo koncertiral YASNO., poljski indie-pop duo, ki slovi po svojih veselih, optimističnih in privlačnih melodijah, češki DJ in glasbeni producent Nill Garçon pa bo obiskovalce festivala povabil, da zaplešejo iz srca.

Domači vrh Zvezda, ki se vrača na festival, je Dzsúdló, ki s svojo neverjetno energijo in neposrednim, iskrenim slogom vsakič požene oboževalce z nog, nastopili pa bodo tudi priljubljeni favoriti Elefánt, Analog Balaton, Bëlga, Blahalouisiana, Bohemian Betyars in Esti Kornél. DESH, ki kot magnet privlači generacijo Z in z noro hitrostjo razdirajo glasbeno industrijo, bodo debitirali na festivalu VéNégy in Nagymarosu prinesli spektakularen šov ter Hundred Sins, ki bodo občinstvo presenetili z udarnim DJ setom.

4S Street je tudi prvič nastopil v Donavskem zavoju, za razliko od trojice velikih imen rapa, Co Lee, Sisi in Lil Frakk. Zaključni dan bo po veseli glasbi Boysov in Hakumba okronal koncert Quimbyja, program pa bo popestrila tudi plesna hiša.

Na romantičnem obrežnem prizorišču festivala bo nastopil novi talent Lenkke_, bleščeča nova zvezda madžarske glasbene scene in nominiranec za nagrado fonogram v obeh kategorijah (album leta za elektronsko glasbo in odkritje leta). Na svojih koncertih pušča prostor elektronskim underground energijam, ki vabijo k plesu, ob njegovih zamišljenih alter-pop pesmih. Svoja potovanja oživi s petjem, rapanjem in igranjem na flavto.

Palo Canto bo prišel tudi na oder ob Donavi, ki bo z mehkim, melodičnim, organskim technom okronal fantastičen pogled na Donavski ovinek, oblit s sončnim zahodom. Povabilu festivala so se z veseljem odzvale tudi nastajajoče zasedbe programa Sound Recording, med njimi biankahaidu, Janet Gruber, NANANA, Swim Swim Naked in WXLFLESS.

Elektronska glasbena scena Ponudbo dopolnjujejo tudi produkcije elektronske glasbe in ambientalni nastopi v živo. Na ničelni dan se bo festival odprl z zabavo ob tabornem ognju, izključno za imetnike sezonskih vstopnic, z ustvarjalcema vzdušja Fortebo in Dj Nándijem. Na festivalski petek zaživi HangPart, kjer se prepletata glasba in narava. Prišli bodo izjemni umetniki ambientalne glasbene scene, IAMYANK, Márk Bartha, Gida Labus, Monochron in Peter Adam, večer pa bo zaključil Techno Műhely, ki prinaša vrhunec večera. Na zaključni dan bo OIEE za DJ pultom poskrbel za katarzo na zaključni zabavi festivala.

Dnevne vstopnice in vozovnice po znižani ceni so na voljo do 13. aprila. Na festivalu je možno tudi kampiranje z nakupom kamping karte do odprodaje zalog.