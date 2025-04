6 udobnih naravi prijaznih nastanitev za spomladanske izlete

S prihodom pomladi je čas za sprehode v naravi, popolna nastanitev pa je nujna za maksimalno sprostitev. Zbrali smo gostišča, ki so zaradi svoje lege idealna izhodišča za spomladanske izlete, zaradi svoje edinstvene atmosfere pa vam pomagajo ubežati sivini vsakdana.

e-Pagony V čudovitem Kismarosu vas pričakuje okusno opremljena gozdna hiša za počitek, kjer lahko pozabite nase in se povežete z naravo. Gostišče, ki zadovolji vse vaše potrebe, ima dnevno sobo z ameriško kuhinjo in 2 spalnici, kar zagotavlja udobje, zaradi svoje lokacije pa se lahko odpravite tudi na pohod!

2623 Kismaros, Gálhegy Street 100.

Palo Grove Ljubezen opremljen vintage dragulj, ki spominja na vzdušje babičine kuhinje, se nahaja ob vznožju Cserháta, globoko v gozdu, kjer tišino zmoti le žvrgolenje ptic. Prijetno gostišče je bilo zgrajeno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in še vedno ohranja svoj čar starega sveta.2655 Kétbodony Tó Street 4.

DanubeZen Čudovito prenočišče vas čaka v kraju Verőce, kjer lahko med sedenjem v dnevni sobi z višine 150 metrov občudujete ovinek Donave, grad Visegrád in nasmejani sončni zahod za gorami. Hiša poleg neprekosljive panorame obljublja občutek razkošja, miru in harmonije z naravo v čudovitem okolju.

2621 Verőce, Fehérhegy posestvo 95. Pagony 780

V naravnem, s kamnom tlakovanem gostišču v osrčju Zgornjega gorovja Mátra se lahko potopite v čarobnost podeželskega življenja in si napolnite baterije tudi spomladi. Edinstveno zunanjost dopolnjuje eklektična notranjost, zahvaljujoč masažni kadi na vrtu pa se lahko celo pogrejete pod zvezdnatim nebom.

3235 Mátraszentimre – Iztrebljanje sov, ulica Alkotmány 18.

Log hiša Village Edge Na samem koncu tihe slepe ulice v Őriszentpéterju v Galambosszerju je lesena hiša, zgrajena s tradicionalnimi tehnikami in prilagojena današnjim potrebam. Hiša stoji samostojno na veliki parceli, značilni za podeželje, s prvinskim travnikom in ribnikom, vendar so najbolj priljubljene pohodniške poti v okolici dostopne peš.

9941 Őriszentpéter, Galambosszer 08/12

Blue Butterfly House Blizu madžarsko-slovensko-avstrijske meje, v čarobnem Őrségu, leži ta koča z ogromno teraso, primerna za namestitev do 10-12 gostov. Rustikalno opremljena stavba in vrt, posejan s sadnim drevjem, sta idilično mesto za polnjenje baterij, okolica pa ponuja obilo zanimivosti.

9982 Kétvölgy, glavna cesta 11.