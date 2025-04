3 izviri v Budimpešti in okolici, ki se jih splača vzeti na spomladanski izlet Svoje spomladansko potovanje

lahko popestrite z zvokom žuborečih izvirov, ki brbotajo izpod površja, za kar sedaj priporočamo lokacije v prestolnici in okolici Budimpešte.

Mestna fontana, Budimpešta Kratek sprehod od vrta Jókai na Svábhegyju, blizu istoimenske postaje Fogaskerekű, v parku Devecseri Gábor na meji Svábhegyja in Istenhegyja, najdemo dve izvirski hiši izvira Város-kút. Tudi rekonstrukcija spodnjega in zgornjega vodnjaka daje posebnost in pripoveduje zgodbo ne le desetletij, ampak tudi stoletij. Objekt, zgrajen nad izvirsko posodo, je zgornji vodnjak, ki spominja na gotski slog, spodnji vodnjak, ki je oddaljen 25 metrov, pa se nahaja nad zbirnim bazenom. Žuboreči izvir je bil verjetno znan že v prazgodovini, zaslovel pa je kot eden najpomembnejših vodotokov v sistemu akvadukta, ki je nekoč Budimski grad oskrboval s pitno vodo.

1125 Budimpešta, park Devecseri Gábor Izvir Rózsika, Solymár Eden najbolj očarljivih vrelcev v dolini Jegenye je zlahka dostopen iz prestolnice z avtobusnimi linijami, ki vozijo iz Hűvösvölgy. Izvir je bil priljubljena destinacija že v 1910-ih, vendar je bilo območje naseljeno šele leta 1965, ko je dobilo ime po Rózsiju, delavcu, ki je pogosto hodil v to okolico. Današnjo podobo je dobil leta 2002, ko so slovesno odprli kip dekleta, ki toči vodo ob izviru, ki ga je ustvaril kipar Sándor Rumán. Čeprav izvir ne spada med pitne vode, se ga splača obiskati med spomladanskim izletom.

Izvir Kaán, Visegrád Eden najbolj priljubljenih izvirov v gorah Visegrád je izvir Kaán, poimenovan po Károlyju Kaánu. Izdaren izvir v dolini Apátkúti je odlična destinacija za spomladanski izlet, vendar ga je vredno obiskati tudi, če se po ogledu drugih zanimivosti v okolici želite spočiti na sosednjem počivališču. Naravoslovna pot Špartak se nahaja v bližini izvira, ki je skoraj vedno poln vode, je pa tudi priljubljena pohodniška točka v okolici. Za njeno vodo velja vedeti, da ima nizko vsebnost mineralov in je njeno uživanje priporočljivo le na lastno odgovornost.