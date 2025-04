Zakladi Újlipótvárosa: 11 odličnih krajev v živahnem mestnem okrožju Budimpešte

Újlipótváros je dolgo časa veljal za predmestje, namesto kavarn in prijetnih restavracij pa je bilo območje obdano z mlini. Današnja podoba četrti se je začela oblikovati šele leta 1930, ko so ena za drugo gradili enako visoke najemniške hiše, ki imajo še v 13. stoletju odločilno vlogo. na obzorju okrožja. Medtem je Újlipótváros postal živahna, a prijazna četrt prestolnice, kjer obiskovalce poleg stavbne dediščine čakajo številni kulturni in gastronomski zakladi.

Stavbna dediščina hiš Dunapark Újlipótváros Čeprav je Újlipótváros v mnogih naših spominih zapisan kot dom zakladov Bauhausa, je slog hiš v okrožju še vedno vprašljiv. Strokovno lahko stavbe Bauhaus imenujemo le tiste, ki so jih projektirali arhitekti, ki so študirali v duhu šole Bauhaus, torej diplomirali na šoli, ki jo je ustanovil Walter Gropius.

Zato lahko rečemo, da v Újlipótvárosu ni prave stavbe Bauhaus, a če odmislimo železno strogost, lahko štejemo stavbni kompleks Dunapark za enega najbolj izstopajočih primerov sloga. Pozsonyi út 38–40. Moderno stanovanjsko hišo s številko 111 sta zasnovala dva priznana arhitekta tistega časa, Ferenc Domány in Béla Hofstatter, za Alföldi Cukorgyár Rt. zanj. Stavba, ki je bila zgrajena v samo 14 mesecih leta 1936, je postala ena najelegantnejših stanovanjskih stavb v mestu v 20. stoletju. do sredine stoletja.

Stavbi, okrašeni z elementi bauhausa na zunaj in elementi art decoja znotraj, ni moglo manjkati razkošja. Premožni prebivalci so uživali tudi v marmornatem preddverju, zvočniku, domofonu, sodobnem prezračevalnem sistemu, notranji fontani in strešnem vrtu, opremljenem s prho in garderobo. Med prebivalci luksuznih stanovanj so bile znane osebnosti, kot je sam oblikovalec Béla Hofstatter, političarka Anna Kéthly in pisatelj Lajos Hatvany, ki je tu gostil svojo prijateljico Frigyes Karinthy.

Park svetega Štefana »… težnja Sveta je ustvariti park tukaj v Donavskem zavoju med monumentalnimi zgradbami, ki bodo v turobno mestno četrt prinesle zrak, živahnost in romantiko,« so zapisali v Mestni reviji iz leta 1934. Zapisano v teh vrsticah je postalo resničnost, saj so 1. aprila 1936 odprli park Szent István, takrat Lipótváros, ki je od takrat znan kot zelena oaza Újlipótváros.

Urbani raj, ki je nastal na mestu nekdanje tovarne parketa, odseva vzor francoskih kraljevih vrtov, geometrično oblikovano območje pa predstavlja ogromen vodni bazen, skulpture, sprehajalne poti, listnata drevesa in igrišča. Največja zanimivost kraja je rožni vrt, ki je nastal leta 2010, kjer omamno diši 240 vrst vrtnic, ko cvetovi razprejo svoje cvetne liste.

Kulturni zakladi Budapest Jazz Club Od leta 2007 Budapest Jazz Club prinaša New Orleans v našo prestolnico in je zrasel v kulturno prizorišče, znano ne samo doma, ampak tudi v tujini. Klub z odprtimi rokami sprejema ne le predane ljubitelje jazza, temveč tudi tiste, ki se z žanrom šele spoznavajo.

Note zvenijo vsak večer od 20. ure dalje, inštrumentom pa na odru BJC poleg priznanih umetnikov domače in mednarodne jazzovske scene vdahnejo življenje tudi svetovne zvezde. Če bi se podali v nočno življenje, bi se lahko jutri poslovili z melodijami brezplačnih Jam Sessions po koncertih, od torka do sobote, vsak večer od 22. ure. Ni pa vredno ustaviti se samo ponoči, saj je podnevi tam na voljo kavarna z mirnim vzdušjem, od 18. ure naprej pa nas čaka tudi sodobna kuhinja bistroja.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő u. 7. Klubska galerija Újlipótváros Minilo je 31 let, odkar je Klub-galerija Újlipótváros, ki je vidno prizorišče v XIII. za umetnike, ki živijo ali delajo v okrožju. Cilj prostora, ki se v bistvu opredeljuje kot delavnica, je v galeriji predstaviti progresivne umetniške prakse, ki reflektirajo najbolj aktualna vprašanja sodobne kulture in posebnosti četrti.

V razstavišču, kjer se letno zvrsti 30–35 različnih razstav, so predstavljena dela domačih in tujih umetnikov. Poleg likovnih razstav, ki se menjajo vsake štiri tedne, njihov program vključuje tudi literarne in glasbene dogodke. Trenutno, do 4. aprila, se lahko potopimo v slike slikark Anikó Basa, Natalie Berschin in Zsófie Gombos. Od 10. aprila bo serija fotografij Zsolta Bátorija odgovarjala na vprašanja, kot so: “Kje so meje fotografije in ali je v fotografskih praksah mesto za umetno inteligenco?”

1136 Budimpešta, Tátra u. 20/b.

RAM – Umetniško gledališče Gledališki del Kulturnega centra Radnóti Miklós je več kot le gledališče. Gledališče RAM – ArT se promovira kot vključujoč skupnostni prostor, kjer lahko soobstajajo prozne in glasbeno gledališke predstave, plesne produkcije, koncerti klasične in pop glasbe, družinski programi, razstave in skupnostni dogodki. Predstave “Cage of Crazy Women”, “Mischi the Squirrel” in “Yes, Premier” bodo marca zaživele na umetniškem odru. V začetku aprila nas poleg običajnih produkcij čaka premiera komedije 4 letni časi.

1133 Budimpešta, ulica Karpat. 23. Muzej fliperja Na ulici Radnóti lahko doživimo pravo potovanje v času, približno 400 kvadratnih metrov velik časovni stroj pa nas ne popelje le v 20. stoletje. Ne popelje nas v Ameriko 20. stoletja, ampak v naše otroštvo. Ob vstopu v muzej fliperja lahko takoj postanemo otroci in preizkusimo svoje reflekse na več kot 130 fliperjih.

Od prvega fliperja leta 1947, prek omar za videoigre do 19. stoletja. V muzeju najdemo veliko zanimivih avtomatov, od fliperjev iz 19. stoletja do njihovih predhodnikov, ki si upravičeno zaslužijo naziv retro arkadne. Avtomati obljubljajo ure zabave in ko poskusimo vsakega posebej, lahko poskusimo dobrote iz bifeja.

1137 Budimpešta, Radnóti Miklós u. 18. Rock Museum – Madžarska rock hiša slavnih. Retro občutek začutimo takoj, ko vstopimo v Rock Museum, saj razstavni prostor prinaša zgodovino madžarske rock glasbe od šestdesetih let do leta 1989. Plakati, fotografije, glasbila, skalne slike, glasbene relikvije in interaktivni prikazovalniki nas vabijo v sredino pop-rock kulture šestdesetih in sedemdesetih let.

Med zakladi zbirke najdemo tudi redkosti, kot so majica s samurajsko glavo Béle Radicsa, prva in zadnja kitara Leventeja Szörényija, prvi dimni stroj Omega ali celoten originalni studio Radia Svobodna Evropa. Predmeti, ki so na ogled na odru komorne dvorane, so stari inštrumenti, zato prostor deluje tako kot razstavni kot uporabni predmet.

1133 Budimpešta, ulica Karpat. 23. La Mimosa Tako majhna kot očarljiva je slaščičarna La Mimosa zavezana visoki kakovosti in že od leta 2013 izdeluje svoje umetne slaščice naravnih in čistih okusov. Poleg kakovosti pa La Mimosa skrbi tudi za to, da lahko vsakdo najde torte, ki so mu najbolj všeč. Tako se poleg torte Ezterházy in njenih sorodnikov na njihovih pultih pojavljajo tudi predstavniki sodobnih slaščičarskih trendov ter reform torte, s katerimi želijo razveseliti tiste, ki se spopadajo z intoleranco na hrano.

1137 Budimpešta, Radnóti Miklós u. 43. HERE Bratislava Ena najokusnejših domačih predstavnic rimskih pic ali pizza al taglio po italijansko je IDE, ki je na gastronomsko sceno prestolnice vstopila s svojimi pizza rezinami oziroma pravokotniki pice, ki so zunaj hrustljavi, znotraj pa zračni.

Seveda bodo v stalni ponudbi te madžarske predstavnice dolce vita življenjskega sloga našli tisto, kar iščejo, tudi večni ljubitelji margerite, a poleg klasike lahko v IDE-ju poskusimo tudi rezine pice z bolj posebnimi dodatki. Tako lahko na primer iščemo krompirjeve, tartufaste ali celo veganske čudeže. Poleg rimskih pic, ki plavajo v prelivih, vas v piceriji čakajo tudi nebeške sladice in solate, ki bodo razvajale naše brbončice.

1137 Budimpešta, ulica Pozsonyi 22. Frida Eleganca in šik se pri Fridi združujeta z boemskim, sproščenim vzdušjem, kjer se celo mehiški in sredozemski način življenja odražata v notranjosti, v kateri se harmonično prepletajo različni stili. In ista večkulturna mešanica se odraža na meniju, kjer jedi za zajtrk vključujejo jajca Benedict, pa tudi sredozemski zajtrk.

Pravzaprav lahko celo večerjo začnemo z vročo juho z golažem, nato pa za glavno jed izbiramo med quesadillo, svinjino na žaru ali rižoto s tartufi. Katero koli že boste izbrali, boste težko razočarani, saj poleg prijetnega vzdušja v restavraciji veliko pozornosti posvečajo tudi vrhunskim sestavinam.

1137 Budimpešta, ulica Pozsonyi 21-23.

Factory Fabrik je resnično multifunkcionalen prostor, kjer sta hkrati prisotni vlogi kavarne in skupnostnega prostora, obenem pa se nahaja tudi coworking pisarna. Strast ustanoviteljev je rahlo pražena, specialty kava, ki jo ekipi Racer Beans Coffee in Warda Coffee meljeta zanje že od začetka. Baristi pripravljajo kavo z največjim strokovnim znanjem in pazijo, da ohranijo njihove posebne okuse. Ker gre za prostor skupnosti, redno organizirajo delavnice ali celo knjižne klube.

1132 Budimpešta, Visegrádi u. 14.