Jean-Michel Jarre vas to poletje vabi na nepozabno glasbeno potovanje v Budimpešto

Jean-Michel Jarre, oče elektronske glasbe, prihaja 26. junija 2025 v Papp László Budapest Sport Areno s fantastičnim šovom.

Francoski umetnik je v svoji glasbi vedno iskal nove poti in znal inovirati, zato je postal eden najpomembnejših predstavnikov tega sloga. S svojimi monumentalnimi in spektakularnimi koncerti je postal svetovno znan umetnik, ki pri svojih nastopih uporablja najnovejšo digitalno tehnologijo in nenehno eksperimentira z novostmi. V zadnjih letih raziskuje svetove navidezne resničnosti in metaverse.

Na kultnih prizoriščih po vsem svetu je postavil rekorde obiskanosti, saj je igral za 2,5 milijona obiskovalcev v pariški La Défense, milijon na Place de la Concorde, 1,3 milijona v Houstonu in 3,5 milijona v Moskvi. Poleg nastopov na edinstvenih prizoriščih je nastopil tudi na nekaterih največjih svetovnih festivalih, med drugim na Coachelli v ZDA, na silvestrovo 2021 pa je z revolucionarnim koncertom v živo iz virtualne Notre-Dame navdušil več kot 75 milijonov gledalcev. 25. decembra 2023 pa je izvedel edinstven koncert iz Zrcalne dvorane na gradu Versailles z naslovom Versailles 400.

V svoji karieri je izdal 22 studijskih albumov in prodal več kot 85 milijonov plošč. Njegova prednostna naloga je bila vedno posredovanje ustvarjalnih, kulturnih in okoljskih sporočil, s čimer je trajno vplival na svet glasbe in kulture.

Novi koncertni nastop Jeana-Michela Jarrea obljublja nepozabno glasbeno popotovanje in spektakel 26. junija 2025 v budimpeštanski areni z ikoničnimi deli elektronske glasbe.