10 novih serij na Netflixu in drugih programih za popestritev marčevskih večerov

Zbrali smo najboljše nove serije preteklega meseca v madžarskih pretočnih storitvah (Netflix, Max, Disney+, Prime).

The Panther

Ko se Italija v šestdesetih letih 19. stoletja združi, je sicilijanski princ razpet med starodavnimi privilegiji svoje družine in revolucionarnimi spremembami.

Mladostniki

Ko 13-letnega fanta obtožijo umora sošolca, se njegova družina, terapevt in detektivi, ki preiskujejo primer, sprašujejo: kaj se je v resnici zgodilo?

Dan nič

Nekdanjega predsednika pokličejo iz upokojitve, da bi našel storilce smrtonosnega kibernetskega napada, vendar se znajde ujet v mrežo laži in zarot.

Toksično mesto

Potem ko se v Corbyju rodi več deset invalidnih otrok, se matere borijo, da bi odgovorni odgovarjali. Film temelji na resnični zgodbi.

Današnji moški

Štirje prijatelji ugotovijo, da jih je čas prehitel, zato se obupano poskušajo prilagoditi spremembam, ne da bi pri tem škodovali svojim odnosom in karieri.

Kojot: junak in zver

V Mehiki, v primežu dveh rivalskih narkokartelov, mlada Lupe sprejme svojo usodo: kot napol človek, napol kojot postane zaščitnica svojega ljudstva.

Pogosti neželeni učinki

Dva nekdanja sošolca razkrijeta zaroto za uničenje posebne gobe, ki bi lahko ozdravila vse bolezni sveta.

Daredevil: Preporod

Matt Murdock in Wilson Fisk skušata pozabiti na svoja rivalstva in temačne alter ege, da bi pomagala prebivalcem New Yorka, vendar ju dohiti njuna preteklost.

Deli boys

Dva razvajena pakistansko-ameriška brata podedujeta skrivni imperij podzemnega sveta svojega pokojnega očeta.

Njeno veličanstvo kraljica

Kralj Alfonz XIV. se po zapletu v finančni škandal odloči, da bo za nekaj mesecev izginil iz oči javnosti. V tem času mora nekdo prevzeti monarhijo in edina oseba, ki to lahko stori, je njegova hči Pilar.

