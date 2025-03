11 novo izdanih knjig za pomlad, ki vas bodo zagotovo očarale

Nič ni boljšega od dobrega pomladnega branja! Ne glede na to, ali iščete nekaj za branje med poležavanjem v sončnem popoldnevu ali med poležavanjem na muhast, deževen dan , iskreno priporočamo naslednje knjige za spomladansko sprostitev.

Péter Dulai: Grozljivka – morilci in žrtve v črno-belem

, preučuje trideset primerov umorov iz običajnega prava, storjenih na Madžarskem v petih desetletjih pred spremembo režima . Primeri, dopolnjeni s policijskimi posnetki, sodobnimi časopisnimi članki in forenzičnim gradivom v ozadju, s šokantno iskrenostjo predstavljajo temno plat naše družbe 20. stoletja. Avtoričina prva dela Umor na vrhu plošče (2021) in drugo Za kaj je bila smrt – zadnji usmrčeni v dobi Kádárja (2023) sta prav tako izšli pri založbi Cser.

Eszter Bakó: Zelenjavne zgodbe

Vas zanima, kako se ujemata leča in buča, ali kaj je velik problem pri jušni zelenjavi? Ste že slišali za pastinak, endivijo ali poskusili vodno krešo? V tej pravljični knjigi lahko izveste, kako razburljiva je zelenjava, in če se vam zahoče, jo lahko celo okusite! Vzpostavitev prehranjevalnih navad pri majhnem otroku ni lekcija, ki bi jo morali naučiti. Družinske navade, vsakodnevne dejavnosti in pogovori jih oblikujejo in predstavljajo trden temelj, ki jih bo spremljal v odraslost. Glavni junaki knjige, v kateri je 15 zgodb, so same zelenjave, ki se kot otroci brezskrbno igrajo ali pa kregajo, tekmujejo, sklepajo prijateljstva in ugankajo o rešitvah.

Založba KNJIGA

Barbara Bauer: Zdaj ste živi

Protislovja in skrivnosti. Morda ti dve besedi najbolje opišeta osebnost, življenje in smrt ikoničnega in legendarnega glasbenika šestdesetih, Pétra Mátéja. V njegovem nezamenljivem, globokem, hripavo brenčajočem glasu odmevajo njegove zimzelene pesmi z vso njegovo bolečino in veseljem, njegovimi boji in dvomi, njegovimi sanjami in iluzijami, njegovimi željami in razočaranji, a še danes je njegova postava obdana s skrivnostmi. Barbara Bauer skuša razvozlati te skrivnosti v svojem novem romanu, v katerem oživlja nesmrtnega umetnika in zmotljivega človeka.

Založba Jaffa

Pál Hatos: Svetovna revolucija slabih fantov

„Slavnih 133 dni” je bilo še lekcija, ki so si jo današnji štiridesetletniki morali zapomniti, po letu 1990 pa so nanjo vsi pozabili. Vendar pa spomin na diktaturo proletariata ni povsem zbledel iz spomina. Čeprav je teror na državni ravni prerasel v anarhijo, spomin na umore rdečega in poznejši beli teror še vedno preganja in globoko deli madžarsko družbo. Pál Hatos se je po izjemno uspešni knjigi Prekleta republika zdaj lotil predstavitve vročičnega obdobja pomladi in poletja 1919 skozi mite in širše.

Založba Jaffa

Linda Bostrom Knausgård : Sončna kap

Med letoma 2013 in 2017 Linda Boström Knausgårda so občasno zdravili na psihiatričnem oddelku, kjer so mu dajali elektrokonvulzivno terapijo kot „zdravilo” za njegovo poslabšanje depresije od otroštva. Ko pa so zdravljenja v „tovarni” napredovala, so namesto resničnega duševnega in fizičnega zdravljenja postopoma začeli izginjati tudi njegovi spomini. Da bi to nadomestil, se je sčasoma posvetil pisanju. Toda kaj je pisatelj vreden brez svojih spominov? In kaj lahko ohranite iz svoje preteklosti za svojo prihodnost?

Založba Jaffa

Andris Kalnozols : Pokliči me koledar

Oskar zna koledar na pamet in zna vsakomur povedati, kdaj ima god. Podnevi se potika po ulicah mesta, opazuje, preiskuje in pomaga, kjer lahko. Oskar ima mamo, prijatelje in platonsko ljubezen, vendar ni vsakdanja oseba. Oskar ne spada v realnost. Nerad govori, a o tem, kar se mu dogaja, poroča z nesramežljivo iskrenostjo v svojem dnevniku. Nekega dne se odloči napisati dramo o žalosti, ki prevzame ljudi, ko se izkaže, da je veselje le prazna rutina. Toda za dobro predstavo mora Oskar zbrati pogum in povedati svojo zgodbo.

Založba Prae

Jane Yang : Lotosov čevelj

Očarljiva zgodba se odvija na Kitajskem v 19. stoletju. Little Flower je kot otrok prodana Linjingovi premožni družini, da bi postala muza . Linjing je ljubosumen na služkinjo, katere noge so zvezane, kot je običajno za plemiška dekleta, in ki je tudi čudovita vezilja. Zato naredi vse, da Rožica za vedno ostane njegova sužnja in se ne more osvoboditi svojega podrejenega položaja. Čeprav je eden od njiju gospodarica, drugi pa služabnik v hiši Fong , morata drug drugega podpirati, da si zagotovita prihodnost s poroko Linjing , in v tem procesu se iz tekmecev spremenita v prijatelja. Nepričakovan družinski škandal obrne življenje Linjing in Little Flower na glavo. Linjing Pade v nemilost in to bi lahko pomenilo novo priložnost za Malo rožo, toda ali lahko najde pot do svobode?

Založba Athenaeum

Carol Woolton : Če bi nakit lahko pripovedoval zgodbe

Obroči, prstani, kroglice, obeski, broške, manšetni gumbi in pokrivala: zgodovinarka nakita in voditeljica podkasta Carol Woolton pripoveduje vznemirljive zgodbe o sedmih vrstah nakita. Med drugim govori o srebrnih ogrlicah Vikingov, kitajskem cesarskem nakitu iz žada, 16. stol. o vgraviranih prstanih iz 16. stoletja, kačjih motivih, rimskih kamejah, hindujskem poročnem nakitu, etruščanskem zlatu, starogrških kovancih, piercingih, kitajskih poročnih prašičih, tiarah in gležnjarjih. Obvezno branje za ljubitelje nakita, ki lahko obogatijo svoje znanje z zanimivostmi iz kulture in zgodovine nakita.

Založba Athenaeum

Kate Atkinson : Sveta dekleta

Trije ločeni, davno pozabljeni zločini … Štiriintrideset let po prvem primeru zasebni preiskovalec iz Cambridgea Jackson Brodie začne preiskovati vse tri primere in odkrije osupljive povezave. A globlje ko koplje, bolj očitno mu postaja, da se pri odkrivanju resnice ne more izogniti soočenju z lastno preteklostjo.

Založba Mora

Sylvia Frank: Tako dolgo, Marianne – Leonard Cohen in ljubezen njegovega življenja

Hydra , 1960. Mladi Leonard, čigar največja želja je postati slaven pisatelj, spozna Marianne in njenega moža. Priča je propadu njunega zakona in medtem ko predano skrbi za globoko ranjeno Marianne , se zaljubita. Vendar pa Leonard, kot kritizirajo njegovo knjigo, pade v depresijo. Zdaj je Marianne na vrsti, da reši moškega: da mu kitaro in ga spodbuja k pisanju pesmi. Leonard lahko po kratkem času slavi svoje prve uspehe, a lahko Marianne živi s svetovno zvezdo …?

Založba Kossuth

Claire Paulin: Blanche Monet in sijaj vodnih lilij

Pariz, 1876. Enajstletna Blanche Družina Hoschedé zapade v dolgove, ker je glava družine, slavni zbiralec umetnin in pokrovitelj Clauda Moneta, preveč zapravil. Blanche najde zatočišče pri ekscentričnem slikarju, skupaj z mamo in brati in sestrami. Ko deklica prvič vidi Monetove slike, je popolnoma očarana nad briljantnimi barvami. Sam sanja, da bi postal slikar, in na Monetovo spodbudo vzame v roke čopič. Življenji družin Hoschede in Monet se v Givernyju prepleteta , a ko Blanche razvije nežna čustva do ameriškega slikarja Johna Leslieja Brecka , ki je na obisku v umetnikovi vasi , se njuno mirno družinsko življenje nenadoma konča…