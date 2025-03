6 kmečkih tržnic v Budimpešti, ki jih je vredno obiskati spomladi

Za sezonsko zelenjavo in sadje neposredno od pridelovalcev ter domače in ročno izdelane dobrote se splača obiskati kmečko tržnico v Budimpešti: zagotovo se boste vrnili domov s polnimi košarami!

Kmečka tržnica Infoparka

Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu med 8. in 15. uro se kmečka tržnica seli na XI. pred stavbo četrti Infopark E. Na tržnici so domače dobrote in domača živila: med, domači štruklji, pekovski in mlečni izdelki, sveža zelenjava in sadje ter rajske slaščice.

1117 Budimpešta, Infopark stny.

1.

Rimska obmorska tržnica

III. Nánási Udvar, ki se nahaja blizu Római–dela v okrožju, je vsako soboto poln tržnega vrveža. Na kmečki tržnici, ki poteka od 8. do 13. ure, lahko vsak teden izbirate med nebeškimi domačimi dobrotami, sezonskimi pridelki in čudovitimi ročno izdelanimi stvaritvami.

1031 Budimpešta, ulica Nanasi 47-49.

Skupnost kruha Zugló XIV.

V 14. okrožju kmečka tržnica Zuglói Kenyérközösség vsak četrtek med 16. in 19. uro prinese nekaj čarovnije v srca in kuhinje tamkajšnjih prebivalcev. Na trgu lahko izbirate med številnimi sestavinami in živili brez aditivov, ki ponujajo novo vrsto gastronomske izkušnje.

1141 Budimpešta, ulica Mogyoródi 130.

Mala tržnica Wekerle

Lesene mize Wekerlei Kispiac, ki se nahaja v osrčju čarobnega Wekerletelepa, so vsak četrtek popoldne polne lokalnih pridelkov. Izdelki, ki so na voljo na trgu, ne slovijo le po svežini in okusnosti, ampak tudi po raznolikosti in kakovosti.

1192 Budimpešta, Nádasdy u. 1.

Tržnica Sashalom Tržnica

iz XVI. stoletja obiskovalce pričakuje s pestro ponudbo. V okrožju se nahaja tržnica Sashalmi. Ločena ekološka tržnica, ki je odprta vse dni v tednu, od srede do sobote pričakuje kupce, ki želijo kupiti tisto, kar potrebujejo za svojo kuhinjo in shrambo, iz zanesljivih virov, od primarnih pridelovalcev in podeželskih obrtnikov.

1163 Budimpešta, trg Sashalmi 1.

Tržnica črne mačke

Vsaka dva tedna ob nedeljah, II. okružja na dvorišču kulturnega dvorca Klebelsberg v okrožju je kmečka tržnica. Tržnica pri Črnem mačku je s svojim vzdušjem in ponudbo sadja in zelenjave brez kemikalij, medu, kislih kumaric, oliv in prepeličjih jajc že osvojila srca mnogih.

1028 Budimpešta, Templom u. 2.