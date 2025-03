Letališče Budaörs se za dva dni spremeni v plesišče

Hiša Piknik, ki se zdaj vrača kot dvodnevni festival pod imenom Nagy Piknik, bo 9. in 10. maja ponovno spremenila letališče Budaörs v plesišče. Doslej enodnevni dogodek obiskovalce pričakuje kot pravi mini festival, kjer house in melodični ritmi, izjemni mednarodni izvajalci ter dnevni programi poskrbijo za edinstveno doživetje.

Svetovne zvezde na letališču Zasedba mednarodnih velikih strelcev je impresivna: v petek bo na letališče pristala brazilska elektronska glasbena senzacija Vintage Culture, ki bo prispela z 1,5 milijarde predvajanj na Spotifyju, kot rezidenčni DJ na BBC Radiu 1 in uvrščen na 9. mesto na lestvici DJ Mag Top 100. V soboto se bosta domačim DJ-jem pridružila Wade, tech-house zvezda iz Seville, in Rendher, ustanovitelj No Religion Lab iz Barcelone, tako da lahko v dveh dneh pričakujete skupno več kot 20 nastopajočih!

Več kot le nočni izlet Posebnost Velikega piknika je, da zabava vključuje kompleksen dnevni program. Obiskovalce že od popoldneva pričakujejo s prvenstvom v teqballu, šestmetrsko plezalno steno, salonskimi šotori in zunanjim wellnessom. Za kulinarična doživetja poskrbijo picerija Don Papo’s, Lukov burger, sladoled, retro slaščice in gurmanska ponudba.

Družinski programi Letos bo imel PomPom Party svoj oder 10. maja od 16.00 do 18.30. Najmlajši lahko uživajo v poslikavah obraza, šovu mehurčkov, bleščečih tatujih in napihljivih gradovih, za vzdušje pa bo poskrbel Peter Makto z ekskluzivnim hišnim kompletom.

Praktične informacije Lokacija je lahko dostopna: iz Kelenfölda vzemite avtobuse 187 ali 87, iz Budatétényja vzemite avtobuse 287 in iz Budaörsa vzemite avtobuse 287A ali 288. Za tiste, ki prihajate z avtomobilom, je na voljo brezplačno parkiranje. Odpiralni čas: petek 18.00-02.00, sobota 14.00

-03.00.

Vstopnice se prodajajo hitreje kot lani, zato si jih velja čim prej priskrbeti na Cooltix in Funcode! Več informacij na spletni strani Hišnega piknika!