6 posebnih budimpeštanskih vrtov in zelenih oaz za prijetne spomladanske sprehode

Zelene oaze, skrite za živahnimi ulicami Budimpešte, so pravi zaklad za ljubitelje narave. Posebni vrtovi in vedno zeleni parki pričakajo tiste, ki iščejo malo miru v mestnem vrvežu. Odkrijte zelene otoke prestolnice!

Japonski vrt Zugló Malo naprej od središča mesta, v Zuglóju, najdete pravi naravni zaklad, katerega zgodovina sega daleč nazaj. V začetku 20. stoletja je kot prvi v državi svoja vrata odprl japonski vrt Zugló. V 30. letih 20. stoletja ga je občudoval celo japonski prestolonaslednik in mu v zahvalo podaril sadike dreves, ki so tam še danes. Park, ki je z leti propadal, je bil pred kratkim prenovljen, tako da je eksotično zeleno oazo spet mogoče videti v polnem sijaju. 12. aprila vas na prizorišču čaka res poseben program, ne zamudite

Dneva japonskega vrta!

Botanični vrt ELTE Prvi in najbolj priljubljen botanični vrt v Budimpešti je očitno botanični vrt ELTE, ki pripada univerzi Eötvös Loránd. okrožje. Zbirka približno 12.000 rastlinskih vrst, ki jih lahko opazujemo tukaj, je z leti pridobila mednarodno slavo. Vrt se še posebej splača obiskati v aprilu, saj je že nekaj let tradicionalen festival Sakura, ki ga povezujejo s cvetenjem japonskih češenj in tradicionalnim festivalom Ohanami. V tem obdobju drevesa, znana po svojih lepih cvetovih, odprejo svoje cvetne liste in tako na vrtu ustvarijo prav posebno vzdušje. Med festivalom od 29. do 30. marca in od 5. do 6. aprila lahko obiskovalci ne samo uživajo v pokrajini, temveč tudi izvedejo več o japonski kulturi.

Hűvösvölgyi Nagyrét Nagyrét v Húsvölgyju je idealna izbira, če si želite privoščiti piknik ali se samo malo sprostiti v nežnem naročju narave. 3 ha velika zelena površina je že od nekdaj priljubljena med pohodniki: zaradi svoje lege Nagyrét, ki leži med hriboma Fazekas in Hárs, privablja številne ljudi iz vrveža mestnega središča. Za starejše otroke je na voljo fitnes park, mlajše pa čaka tematsko igrišče, kjer lahko skozi dela različnih kiparjev spoznavajo lokalno floro in favno.

Japonski vrt Margaret Island Japonski vrt Margaret Island je eden od draguljev mesta, ki vsakomur ponuja mirno in duhovno zatočišče dovolj daleč stran od živahnih obal Budima in Pešte. Srce japonskega vrta je ribnik, obdan z želvami, ki se nastavljajo prvim spomladanskim sončnim žarkom, najdemo pa tudi pušpane, praproti, obokan lesen most, kamnite luči in celo bonsaje! Zasnovo vrta lahko pripišemo nekdanjemu glavnemu vrtnarju Margaretinega otoka Györgyju Magyarju, ki je na prelomu 19. stoletja ustvaril pravo zanimivost, čigar vijugaste steze in vabljive klopi vas v hipu popeljejo na Japonsko.

Jezero Mély in njegova okolica Čeprav je jezero v Kőbányi obrobljeno s panelnimi hišami in novim stanovanjskim parkom, še vedno velja za pravo zeleno oazo v živahnem mestnem življenju, kljub dejstvu, da se nahaja na območju, ki ni posebej blizu naravi. Rudniško jezero, ki se nahaja sredi urejenega javnega parka, je prava meka za ribiče, a je tudi odlična izbira, če si želite po dolgem in napornem dnevu le napolniti baterije pod listjem dreves na obali.

Károlyi Garden Budimpeštanom zagotovo ni treba predstavljati vrta Károlyi, ki se nahaja v središču mesta in je čudovita destinacija skozi vse leto in celo dobra izbira, če si želite prijetnega oddiha med napornim dnevom v mestu. Čudovit javni park služi kot pravi otok miru v betonskem morju središča Pešte, klopi pod ohlajenimi drevesi pa so kot nalašč za srkanje kave, kupljene v restavracijah na bližnjih ulicah, ali

uživanje v kakšnih dobrotah, sedeči na odeji.