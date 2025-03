10 odličnih programov v Budimpešti, ki vas bodo popeljali v daljne dežele

Tokrat smo iz pestrega in raznolikega programa prestolnice izbrali dogodke, ki vabijo na potovanje v daljne dežele in spoznavanje drugih kultur.

Dnevi britanskega filma Združenega kraljestva | Puškin Art Cinema (20.-23. marec 2025) Med 20. in 23. marcem bo v kinu Puškin potekal skupni program Dnevov britanskega filma, British Councila in Mednarodnega filmskega festivala v Budimpešti. Izbor osmih filmov vključuje sodobne britanske igrane filme z največjih festivalov, dva dokumentarca in dve deli iz 2000-ih, ki obujata legendarno manchestrsko glasbo in žurersko kulturo.

Umetnost angleške in škotske Art Nouveau | Kulturni center Klebelsberg (22. april 2025) 22. aprila ste se lahko do vratu potopili v umetnost angleške in škotske secesije v Kulturnem dvorcu Klebelsberg. Umetnostni zgodovinar Mihály Ludmann bo v svojem ciklu predavanj zainteresiranim povedal več o Williamu Morrisu, Charlesu Rennieju Mackintoschu in njunih kolegih umetnikih.

Japonska Japonski dan v Madžarski glasbeni hiši (23. marec 2025) Hiša madžarske glasbe bo 23. marca odprla vrata ljubiteljem tradicionalne japonske kulture in umetnosti. Ob dnevu Japonske so se lahko udeležili spektakularnih odrskih nastopov in glasbe na tradicionalna japonska glasbila, udeleženci pa lahko uživajo tudi v kaligrafiji, origamiju, demonstraciji karateja, taiko bobnanju in kimono showu. Seveda ne bo izostal niti čajni obred, Go in Hanafuda (japonska igra s kartami).

Sakura Festival v Botaničnem vrtu (29.-30. marec, 5.-6. april 2025) Že dolgoletni tradicionalni Sakura festival v Botaničnem vrtu ELTE je povezan s sezono cvetenja japonskih češenj in njenim tradicionalnim praznikom Ohanami. Med festivalom, ki traja dva tedna, lahko obiskovalci ne samo uživajo v pokrajini, ampak tudi izvedo več o japonski kulturi. Tudi letos bodo potekali tečaji japonskega jezika, japonska glasba, demonstracije japonskih borilnih veščin in orožja, lekcije Go, koncerti, natečaj za haikuje, razstava ikeban in delavnice.

France Coffee French style V prestolnici vas čakajo čudovite kavarne, mesta za ljubezen, kjer lahko vaša domišljija v trenutku poleti vse do Francije. Privoščite sebi in svojim brbončicam sladke dobrote, puhasto pecivo in odlične kave, vzemite dobro knjigo in se potopite v francoski način življenja.

Francoska plesna dvorana | Kulturni center TEMI Budimpešta (21. 3. 2025) 21. marca bo v Kulturnem centru TEMI Budimpešta XI. Francoski plesi, rondoji, mazurke, valsi in gavote ustvarjajo odlično vzdušje v Kulturnem centru TEMI v okrožju. S pomočjo učitelja se lahko naučite igrivih in lahkotnih francoskih plesov, v živo pa bo nastopila skupina Les Alouettes.

Afrika Otroci, ki potujejo po svetu: V Afriko! | Galerija Deák17 (29. marec 2025) 29. marca lahko otroci v organizaciji Galerije za otroke in mladino Deák17 v svoji domišljiji odpotujejo vse do Afrike. Tokrat bo Ruanda, srce južne celine, v središču pozornosti: dopoldne se bodo zvrstile interaktivna predstavitev, ruandski plesni nastop in rokodelska delavnica. Program je brezplačen, vendar je obvezna registracija.

Dan Afrike | MOMkult (4. april 2025) 4. aprila bosta med zidovi MOMkulta zaživela ogenj in strast Afrike. V okviru programa, ki se začne opoldne, bodo več prostorov kulturnega doma zapolnili predavanja, razstave in delavnice, povezane z Afriko. Pričakujete lahko obrtniški sejem, plesne urice, možnost igranja bobnov in izdelave tekstilnih montaž, zvečer pa bo občinstvu poskrbel Dobet Gnahoré za fantastičen koncert.

Skandinavija

Po sledeh norveških Vikingov | Skandinavski otroški klub (29. marec 2025) Tema Skandinavskega otroškega kluba, ki ga bomo 29. marca organizirali v Skandinavski hiši, bodo Norveški Vikingi. Ne kar tako, saj lahko z jadranjem v glavni vlogi spoznavate zakulisje skrivnosti daljnega severa. V okviru programa, ki je namenjen starim od 6 do 14 let, otroke čakajo razburljive predstave, igre, iskanje zaklada in ročna dela.

Grižljaj na sever: pekarna Läget V središču Budimpešte, v pekarni Läget na ulici Bajcsy-Zsilinszky, ljubitelje nordijskih dobrot poleg kruha iz kislega testa čakajo tudi sendviči in pecivo po skandinavskih receptih. Vendar pa se ne ustavijo na mejah južnega Stockholma s svojimi stalnimi nordijsko navdihnjenimi izdelki; splača se ustaviti čim prej na sezonske dobrote in skodelico specialty kave.

