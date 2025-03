5 spektakularnih jam, ki so popolne destinacije za marčevske izlete

Ob mesecu jam številni nacionalni parki na Madžarskem ponujajo ekskluzivne programe za obiskovalce, željne aktivne rekreacije. Če pa iščete samo izlet, vam pokažemo, česa se ne splača zamuditi.

Jankovičeva jama, imenovana tudi skrivnostni ,,majhni brat” jame Szelim, je jama Jankovits eno najbolj spektakularnih jamskih ustij pri nas, ki so jo ustvarile kraške vode, ki tečejo navzgor iz globin v apnencu. Izkopavanja v jami, ki se nahaja na strani Öreg-kő v Bajótu, so se prvič začela leta 1913, sledilo jim je še 9, dokler raziskovalci končno niso odkrili prostora, ki je bil verjetno blokiran z ruševinami in glino. Skoraj 3000 let nedotaknjena jama hrani izjemne arheološke najdbe (kamnito orodje neandertalca, sulične osti iz jaspisa, rezila iz zob jamskega medveda). V impresivni dvorani, ki je dolga 35 metrov in visoka 20 metrov, lahko skozi dimnik s premerom 8 metrov opazujete nebo, če jo obiščete med potovanjem v Gerecse.

Dvoriščna kamnita jama Vrtačo s podrto streho v gorovju Bükk imenujejo tudi Dantejev pekel, njena jamska dvorana pa je naravna znamenitost, ki jo je treba videti, saj je edina grapa na Madžarskem. Udvar-kő-barlang je skalna soteska, obdana z mahovitimi skalami, z dvoransko komoro z votlinami, ki potekajo skozi steno. Dno tega fenomena, ki je tako površinski kot podzemni in leži 18-20 metrov globoko, lahko dosežemo skozi spektakularne skalne oboke, nato pa od tam pogledamo navzgor in uživamo v dih jemajočem razgledu. Edinstveno naravno bogastvo najlažje dosežemo iz ribogojnice postrvi Lillafüred, od koder po približno treh kilometrih hoje prispemo do Bükkove divje romantične jame po turistični poti rdečega križa.

Jama Suba-hole Na skalnati strani doline Hór je zelo zaščitena jama Suba-lyuk v Cseresfaluju kraj ene najstarejših prazgodovinskih najdb v srednji Evropi. Čeprav je do posebne lokacije mogoče priti le po strmem in drsečem skalnem stopnišču, se nam bo razgled oddolžil, saj bomo deležni posebnega doživetja. Po ogledu območja, bogatega z arheološkimi zakladi, ne smemo zamuditi muzeja Suba-lyuk, ki se nahaja na obrobju mesta Cserépfalu, saj lahko tukaj zagledamo v bogato dokumentirano zgodovino raziskovanja Suba-lyuka in si ogledamo orodja prazgodovinskih ljudi.

Jama Selim Do jame Szelim, ki leži nedaleč od Budimpešte, pridemo iz Tatabánye po dolgem, rdeče označenem stopnišču: formacija, sestavljena iz ene same jame, ni naključje ena najbolj znanih destinacij pri nas. Njegova dvorana je ogromna: 45 metrov dolga in 18 metrov visoka, z dvema ogromnima, okroglima odprtinama na vrhu in 4 vhodi na tleh, ki ponujajo popoln pogled na celotno kotlino Tatai. V tridesetih letih 20. stoletja so po uspešnem poskusnem izkopavanju odkrili delček jamske preteklosti, spet s posebnimi najdbami (kamnito in kremenčevo orodje, strgalo za kremen, kosti uplenjene velike divjadi), ki dokazujejo, da so neandertalci imeli jamo za svoj dom.

Jama Barandla Jama Baradla v Aggteleku, ki je del svetovne dediščine, je najbolj obiskano podzemno izletišče na Madžarskem z več kot 22 kilometri poti, ki čakajo tako na ljubiteljske kot profesionalne jamarje. Morda najbolj znana kapniška jama pri nas je nastala v triasnem apnencu, ki je nastal pred 200-230 milijoni let in je trenutno dom velike populacije netopirjev. Poleg tega lahko v jamskih vodotokih opazujemo rake, ne manjkajo pa seveda tudi metulji, pajki križanci in dvokrilci. Lahko celo raziščete razburljiv jamski sistem na tematskih vodenih ogledih.