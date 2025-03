10 brezplačnih spomladanskih programov in mestnih počitnic v Budimpešti leta 2025

Koncerti na prostem, mestni sprehodi in dnevni festivali so le nekateri izmed brezplačnih dogodkov v programski kavalkadi prestolnice, s katero Budimpešta vabi na praznovanje pomladi!

Pomladna terasa Akvárium – brezplačni koncerti (4.–10. april 2025) Med 4. in 10. aprilom bodo na Pomladni terasi Akvárium intimni svet kantavtorskega žanra predstavili mednarodni in domači izvajalci zabavne glasbe. Na koncertih s pričetkom ob 17. in 20. uri lahko prisluhnemo duu Platon Karataev, Bérczesi Robi in vznemirljivim tujim glasbenikom, kot je med drugim Škot Daniel Docherty.

Woman from the Heart – Skupna razstava slikark Tilde Kabay in Katalin Tremmel Hudik // Kulturni center Óbuda (do 14. aprila 2025) Slikarki Tilda Kabay in Katalin Tremmel Hudik sta se prvič srečali na skupinski razstavi, kjer sta takoj opazili njun podoben vizualni svet in uporabo barv, zdaj pa se njuna skupna razstava odpira v Kulturnem centru Óbuda. V njunih življenjih obeh igra pomembno vlogo intenzivno doživetje ženske z vsemi svojimi radostmi in težavami. Rojstvo, materinstvo, družina, izkušnje iz otroštva in naloge odraslih so za umetnike odločilni dejavniki, ki so utelešeni v njihovih delih.

Brezplačni vodeni sprehodi po

Újbudi (večkrat) Med marcem in oktobrom se lahko udeležimo XI. na vodenih sprehodih po okrožju, saj madžarsko okoljsko izobraževalno združenje in lokalna vlada organizirata sprehode do 8 različnih lokacij v okrožju, da bi zainteresiranim predstavili naravne in kulturne vrednote Újbude. Med lokacijami, ki jih lahko obiščete, so arboretum Buda, hrib Gellért ali celo čudovita vrsta vil na ulici Ménesi. Pohodi se začnejo v soboto zjutraj ob 9. uri in trajajo približno 2-3 ure. Udeležba je brezplačna, obvezna pa je prijava.

Trojna razstava Galerije Virág Judit (do 16. aprila 2025) Najnovejša trojna razstava Galerije Virág Judit obrača na glavo umetniško sceno prestolnice, saj je hkrati ultramoderna, sveža in javnosti v takšni obliki še nikoli videna. Razstava predstavlja svetlobne skulpture in freske umetniškega dvojca NagyMolnár ter spektakularne skulpture Árona Zsolta Majorosa, zvezde mednarodne kulturne scene. Na razstavi bodo od 7. marca do 16. aprila brezplačno na ogled tudi slike konec lanskega leta preminulega slikarja Károlyja Kelemena. Razstavljene umetnine so na voljo za nakup.

I bike Budapest // start: Town Hall Park (26. april 2025) Vesela vožnja in predstavitev za Budimpešto, kjer lahko vsakdo kolesari. Kajti kjer je dobro kolesariti, je dobro živeti! Štart ob 15. uri iz mestnega parka, končni cilj je Nagyrét na Margaretinem otoku.

Praznik Ludovika // več lokacij (8.-10. maj 2025) Če je maj, potem je Praznik Ludovika! Nadvse uspešna tridnevna prireditev bo tudi letos potekala med 8. in 10. majem s prav tako pestrim programom. Organizatorji na Svobodni univerzi pripravljajo predavanja, koncerte in zabave, v soboto pa tradicionalne družinske programe in vojaške demonstracije. Tanki in številni razburljivi programi čakajo tako mlade

kot starejše v Kampusu Ludovika!

Essentia Artis // Pesti Vigadó (do 10. maja 2025) Zainteresirane čakajo otroški programi, predstavitve knjig, vodeni ogledi in filmski programi v sklopu umetniške štipendijske razstave MMA in serije splošnih umetniških programov. Na zaključni dan prireditve bo občinstvo navdušil klavirski koncert Misi Boros.

Budimpešta100 // več lokacij (22.–25. maj 2025) Med 22. in 25. majem bodo zgradbe v Budimpešti že petnajstič zavzele osrednje mesto na arhitekturnem in kulturnem festivalu Budimpešta100. Ta majski konec tedna nekoliko bolj zbliža prebivalce mesta, sosede in arhitekturne vrednote, ki nas vsak dan obdajajo. Tema letošnjega dogodka se vrti okoli problematike urbanih zelenih površin, tistih skritih oaz za hišami, ki imajo velik vpliv tako na prebivalce kot na širšo okolico.

Živa pomlad – raznovrstni programi na gorovju Bartók // na več lokacijah (30.–31. maj 2025) 30. in 31. maja se bo spomladansko vznemirjenje znova preselilo na bulvar Bartók Béla. Ob Enajsti pomladi zaživi najbolj razburljiva kulturna pot v prestolnici: od trga Gellért do jezera Feneketlen lahko obiskovalci uživajo v raznolikih programih, impresivnih koncertih, gledaliških predstavah, razstavah, vodenih sprehodih in literarnih večerih. Zvesti tradiciji bodo na voljo tudi ustvarjalne rokodelske dejavnosti in gastronomske dobrote!

Katya Tompos (1983-2024) // Bavarian Gizi Igralski muzej (do 28. septembra 2025) Začasna razstava v igralskem muzeju Bajor Gizi, ki je na ogled od 28. februarja do 28. septembra, obeležuje tragično kratko gledališko kariero Kátye Tompos. Zaradi svoje umetniške raznolikosti, nadarjenosti za upodabljanje likov in naravne igre je med letoma 2003 in 2021 odigral različne vloge. Poleg fotografij nepozabnih predstav si lahko obiskovalci ogledajo tudi dokumente, shranjene v družinskih albumih.