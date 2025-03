Jean-Michel Jarre vas to poletje vabi na nepozabno glasbeno potovanje v Budimpešto.

Jean-Michel Jarre, oče elektronske glasbe, bo 26. junija 2025 prišel v športno areno Papp László Budapest Sports Arena s fantastično predstavo.

Francoski umetnik je v svoji glasbi vedno iskal nove poti in je bil že od vsega začetka sposoben prenove, zato je postal eden najpomembnejših predstavnikov tega stila. Svetovno slavo si je pridobil z monumentalnimi, spektakularnimi koncerti, pri nastopih uporablja najsodobnejšo digitalno tehnologijo in nenehno eksperimentira z novimi stvarmi. V zadnjih letih, na primer, s svetom VR in metaverse.

Postavil je rekorde občinstva na ikoničnih prizoriščih po vsem svetu, vključno z igranjem pred 2,5-milijonsko množico v La Défense v Parizu, 1 milijonom na Place de la Concorde, 1,3 milijona v Houstonu in 3,5 milijona v Moskvi. Poleg edinstvenih prizorišč je nastopal na največjih svetovnih festivalih, med drugim na Coachelli v ZDA, a je na silvestrovo 2021 navdušil več kot 75 milijonov gledalcev z revolucionarnim livestream koncertom iz virtualne Notre-Dame. 25. decembra 2023 je imel edinstven koncert iz Zrcalne dvorane Versajske palače z naslovom Versailles 400.

V svoji karieri je izdal 22 studijskih albumov in prodal več kot 85 milijonov plošč. Vedno se mu je zdelo pomembno posredovati ustvarjalna, kulturna in okoljska sporočila ter s tem trajno vplivati na svet glasbe in kulture.

Nov nastop Jean-Michela Jarra v živo obljublja nepozabno glasbeno popotovanje in vizualni spektakel 26. junija 2025 v Budimpeštanski areni, seveda dopolnjen z ikoničnimi deli elektronske glasbe.