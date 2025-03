Spomladanski sprehod po aveniji Szilágyi Erzsébet: izjemna zgodovina 5 stavb

V zadnjih 100 letih je bila avenija Szilágyi Erzsébet znana tudi kot ulica Retek, avenija Olasz in avenija Malinovskj, stavbe pa ohranjajo številne spomine. Zdaj vam bomo razkrili zgodovino hiš, ki se nahajajo med trgom Széll Kálmán in bolnišnico Szent János, ki jih lahko raziščete tudi na prijetnem sprehodu v parku Városmajor.

Szilágyi Erzsébet Fasor 5.

Stavba, zgrajena leta 1935, ki je bila v takratnem tisku opisana kot sodobna stanovanjska stavba, svojo razgibano in igrivo fasado dolguje dvojcu, ki je sanjal o popularnih stanovanjskih zgradbah tega obdobja, Istvánu Fenyvesu in Mikši Friedu, ki sta bila predstavnika madžarske arhitekture art deco.

Ko je bila zgrajena, je v njenem pritličju do konca štiridesetih let prejšnjega stoletja delovala ena prvih trgovin ikoničnega podjetja Stühmer, ki je s svojimi posebnimi čokoladami in bonboni, ki jih je bilo mogoče kupiti na kos in v darilnih škatlah, požela neprekosljiv uspeh tako med tam živečimi otroki kot njihovimi starši.

Leta 1943 pa je stavba prišla na naslovnice zaradi manj veselega dogodka, saj so v njegovem stanovanju našli mrtvega enega od stanovalcev, zaradi sumljivih okoliščin pa so odredili preiskavo. 30-letni János Erdélyi je večer preživel s svojo plesno partnerko, Danko Sonjo Sontens, v kavarni v Budimpešti, potem ko jo je prosil, naj ga pospremi domov v njegovo stanovanje v Fasorju. Ženska je pospremila Jánosa, ki se je pritoževal, da se slabo počuti, domov in ga nato pustila samega, toda moškega so zjutraj našli mrtvega, v njegovem stanovanju pa so bili vidni znaki boja. Po dolgotrajni preiskavi je policija ugotovila, da moške nenadne smrti ni povzročil umor in da je bila motnja le posledica njegovih zadnjih trenutkov agonije.

Szilágyi Erzsébet Fasor 17-21.

Hiša na vogalu Szilágyi Erzsébet Fasor in ulice Nyúl je med ljudmi vzbudila močna čustva že, ko je bila dokončana leta 1912. V eni številki časopisa Budai Napló je bila stavba, ki sta jo zasnovala Emil Bauer in Gyula Guttmann, označena kot “neverjetno velika moderna hiša”. Na njenem mestu je do konca 19. stoletja stal Trombitás Vendéglő, spomin na katerega še danes zaznamuje naslikana figura na vogalu stavbe.

Pročelje šestnadstropne stanovanjske hiše je na sredini prelomljeno z nizom balkonov, njen vogal pa krasi niz steklenih oken, priljubljenih v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Posebej vreden ogleda je vhod v stavbo: pavje vrata je izdelalo ključavničarsko podjetje Győri és Gerő, grba na obeh straneh vrat pa prikazujeta znake kmetijstva in trgovine.

Szilágyi Erzsébet Fasor 37-39.

Stavba, okrašena z vzorcem, ki na vhodnih vratih spominja na obrise Panteona, v ostalih nadstropjih pa posejana s terasami, ima nenavadno usodo, saj si zaradi zdaj praznih izložb v pritličju ni mogoče predstavljati, kako živahna je bila še pred 15 leti.

Legendarna slaščičarna Florida je bila odprta v pritličju stavbe, ki je bila dokončana leta 1958 po načrtih Lászla Fodorja. Ime je dobila po restavraciji iz obdobja druge svetovne vojne, ki je nekoč stala na mestu današnjega Körszállója. Podarjen je bil potem, ko je kiosk na Floridi uničila bomba med drugo svetovno vojno. Restavracija, ki je bila na daleč prepoznavna po neonskem napisu, je bila v okolici zelo priljubljena, na primer, dijaki bližnje srednje šole Móricz Zsigmond (danes: Reformirana srednja šola Baár–Madas) so po šoli z veseljem prišli na rezino torte ali kepico sladoleda za 50 filsov. Poleg vodenih in novih kremastih sladoledov so gostom ponudili tudi osvežilne napitke, torte in okusno kavo, s prijazno postrežbo pa so pridobili številne redne stranke.

Novo, bistveno drugačno obdobje pritličja se je začelo v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so ga preuredili v zabavišče, vključno s striptiz barom, ki je kmalu pridobil velik sloves po mestu. Nočni klub Caligula, ki je bil tu odprt v 90. letih 20. stoletja, je hitro postal središče nočnega življenja v Budimu, kjer je poleg plesalcev in ekskluzivnih pijač čakalo na zabave željne sodobno okolje in zasebna soba, namenjena plesu.

Pogosto preglasnih in divjih zabav je bilo konec poleti 2007, ko je lokal na dva različna večera tujim turistom zaračunal vrtoglave vsote denarja in jih ni pustil oditi, dokler niso plačali. Storilca sta bila zaradi kaznivega dejanja, ki je zakonsko ugrabitev, obsojena v zapor, leta 2010 pa je klub dokončno zaprl svoja vrata.

Szilágyi Erzsébet Fasor 47.

Robustno zgradbo, zaradi edinstvene oblike imenovano tudi Roundhouse, bi upravičeno lahko imenovali nebotičnik Budimskih gričev, saj ne le izstopa iz zgradb na drevoredu, ampak jo tisti z ostrimi očmi opazijo celo iz letal, ki letijo nad mestom.

II. svetovni vojni, zgrajen v šestdesetih letih 20. stoletja na mestu floridskega kioska, ki ga je uničila bomba med drugo svetovno vojno, je bil nekoč najelegantnejši hotel in zabavišče v Budimpešti, ki ga je zasnoval arhitekt György Szrogh, nagrajeni z nagrado Miklós Ybl. Stavba, ki je bila slovesno odprta 30. decembra 1967, je predstavljala najsodobnejšo tehnologijo za tisti čas, z 280 sobami v 19 nadstropjih in dih jemajočim panoramskim razgledom.Goste je sprejel s strešno teraso, ki se razteza na 1000 kvadratnih metrih, na meniju pa so bile jedi, kot sta kremna gobova juha ali masleno-limonin islandski kaviar.

Stavbo edinstvenega videza so si med drugim ogledali Roger Moore, Tony Curtis in nemški kancler Willy Brandt. Najbolj nepozaben gost pa je bil libijski predsednik Moamer Gadafi, katerega obisk leta 1981 se je skoraj končal z umorom: eden od predsednikovih telesnih stražarjev je čistilec oken zamenjal za terorista in ga skoraj ustrelil.

Ikonična stavba je bila skozi leta deležna številnih prenov, a je dolgo časa delovala kot hotel. Zaprl se je v začetku januarja 2025, po poročanju pa se bo njegova prenova začela poleti.

Erzsébet Szilágyi, 61. Simetrična stavba v slogu Bauhausa takoj pade v oči z avtobusne in tramvajske postaje pri bolnišnici St. John’s: hiša, registrirana kot etažna lastnina, je bila zgrajena leta 1936 ob cesti, ki se je takrat imenovala Italijanska avenija. Stavbo je zasnoval János Wanner, ki je že imel veliko kariero v Švici, izvajalec in lastnik pa je bil njegov brat Henrik Wanner.

Pri zasnovi hiše so prevladovala načela moderne arhitekture, zato so glavno vlogo odigrale geometrijske oblike, armiranobetonske konstrukcije in balkoni, na ravni strehi pa je nastal strešni vrt. Pri zasnovi vile so bile uporabljene najsodobnejše arhitekturne rešitve, ki vključujejo drsna okna na stenah takratne

šeststanovanjske stavbe.

Stavba Dr. András Ferkai., ki jo je gradbeni zgodovinar dobitnik nagrade Ybl, imenoval „ena prvih in najbolj izjemnih” stanovanjskih stavb, je bila zaradi svojega edinstvenega videza izpostavljena tudi v stolpcih najuglednejše arhitekturne revije tistega časa, Tér és Forma. Stavba, opremljena z dvigalom, je prvotno imela eno stanovanje v enem nadstropju, njeno preddverje pa je še vedno prekrito z značilnimi zelenimi steklenimi ploščami, ki zaradi velikih oken vedno pritegnejo pozornost.

Medtem ko sta priznana brat in sestra po vsej Evropi – zasnovala več stanovanjskih zgradb s podobnimi stilskimi značilnostmi, jima je bila stavba na aveniji Szilágyi Erzsébet vedno pri srcu, saj sta se skozi leta redno vračala v dom Henrika Wannerja.