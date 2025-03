Beyond Hunyad: najboljši madžarski zgodovinski filmi in serije na pretakanju

Okoli nove madžarske koprodukcijske serije Hunyadi (katere prvi 2 epizodi sta že na voljo na TV2 Play) je veliko pompa. V zvezi s tem smo za vas zbrali najboljše madžarske zgodovinske filme in serije, ki jih lahko najdete na spletu.

Beyond Hunyadi: najboljši madžarski zgodovinski filmi in serije na Netflixu in drugih

Serija Fairy Garden bo objavljena na spletnih mestih za pretakanje leta 2023

Zaklad (Netflix, Filmio)

Obubožani sin priznanega konjerejca si prizadeva povrniti ugled svoje družine, sreča pa se mu zgodi, ko pridobi veličastno kobilo Kincsem.

Pozabljena generacija (Max)

V kratkem filmu lahko spremljamo usodo štirih madžarskih vojakov v zadnjih dneh razdejane Madžarske. Glavni lik je mlad fant, ki je bil vpoklican konec leta 1944.

Izpit (Filmio)

december 1957. Po oktobrskih kaotičnih dogodkih mora Ministrstvo za državno varnost preveriti, komu od svojih agentov lahko zaupa v prihodnje, zato enega za drugim preverja njihovo zvestobo sistemu.

Nadaljevanje filma The Exam, The Game, lahko najdete na Netflixu in Filmiónu.

Bridgeman (Vimeo)

Mož z mostu pripoveduje življenjsko zgodbo Istvána Széchenyija, največjega Madžara, od njegove mladosti do tragedije v Döblingu. Poleg človeške drame se film loteva največjih vprašanj obdobja reformacije in propadle osamosvojitvene vojne.

Naravna svetloba (Max, Filmio)

István Semetka II. Med drugo svetovno vojno je služil v okupirani Sovjetski zvezi. Ko je njegov poveljnik ubit, je Semetka prisiljena prevzeti poveljstvo.

Semmelweis (Netflix, Filmio)

Porodna mrzlica marsikateri mladi mamici v porodnišnici vzame življenje. Zdravnik uporablja nov pristop, da reši svoje paciente v filmu o življenju Ignáca Semmelweisa.

Sivi nihče (Filmio)

Jesen 1918. Italijanska fronta. Pri reki Piavi se oslabljeni in brezupni vojaki monarhije spopadejo z Italijani, ki zbirajo moči. Nobena stran ne sumi, da se bo vojna, ki jim je vzela vse in vsakogar, v nekaj tednih končala.

The Sea Rises (Filmio)

Monumentalna filmska priredba revolucije in boja za svobodo iz leta 1948, ki spremlja dogodke iz perspektive Petőfija in marčevske mladine.

Zvezde Egerja (Filmio)

Klasični roman Géze Gárdonyija oživi burna življenja obmejnih vitezov Madžarske, ki je bila razdeljena na tri dele. Poleg njihovega junaškega boja, domoljubja in poguma se kažejo tudi njihove individualne, človeške lastnosti.

Drugi zgodovinski filmi iz šestdesetih let 20. stoletja pri Filmiónu: Sinovi moža s kamnitim srcem, Madžarski nabob, Zoltán Kárpáthy, Zlati mož, Revni ljudje

+1 madžarska zgodovinska serija zadnjih let:

Pravljični vrt – doba skušnjav (Netflix, film)

Smo v zgodovinski dobi, v času dvojno težkega položaja Transilvanske kneževine, ko se je bilo težko upreti skušnjavam, saj je bil potreben le trenutek, da se prijatelj spremeni v sovražnika. Vsak je lahko zaupal samo sebi – včasih pa niti sebi.

Film +1 2024 bo na sporedu 18. marca:

Zdaj ali nikoli! (Netflix)

Obsežen zgodovinsko-pustolovski film o marčevski mladosti in dnevu, ki je spremenil zgodovino madžarskega naroda.

Okoli nove madžarske koprodukcijske serije Hunyadi (katere prvi 2 epizodi sta že na voljo na TV2 Play) je veliko pompa. V zvezi s tem smo za vas zbrali najboljše madžarske zgodovinske filme in serije, ki jih lahko najdete na spletu.

Beyond Hunyadi: najboljši madžarski zgodovinski filmi in serije na Netflixu in drugih

Serija Fairy Garden bo objavljena na spletnih mestih za pretakanje leta 2023

Zaklad (Netflix, Filmio)

Obubožani sin priznanega konjerejca si prizadeva povrniti ugled svoje družine, sreča pa se mu zgodi, ko pridobi veličastno kobilo Kincsem.

Pozabljena generacija (Max)

V kratkem filmu lahko spremljamo usodo štirih madžarskih vojakov v zadnjih dneh razdejane Madžarske. Glavni lik je mlad fant, ki je bil vpoklican konec leta 1944.

Izpit (Filmio)

24. december 1957. Po oktobrskih kaotičnih dogodkih mora Ministrstvo za državno varnost preveriti, komu od svojih agentov lahko zaupa v prihodnje, zato enega za drugim preverja njihovo zvestobo sistemu.

Nadaljevanje filma The Exam, The Game, lahko najdete na Netflixu in Filmiónu.

Bridgeman (Vimeo)

Mož z mostu pripoveduje življenjsko zgodbo Istvána Széchenyija, največjega Madžara, od njegove mladosti do tragedije v Döblingu. Poleg človeške drame se film loteva največjih vprašanj obdobja reformacije in propadle osamosvojitvene vojne.

Naravna svetloba (Max, Filmio)

István Semetka II. Med drugo svetovno vojno je služil v okupirani Sovjetski zvezi. Ko je njegov poveljnik ubit, je Semetka prisiljena prevzeti poveljstvo.

Semmelweis (Netflix, Filmio)

Porodna mrzlica marsikateri mladi mamici v porodnišnici vzame življenje. Zdravnik uporablja nov pristop, da reši svoje paciente v filmu o življenju Ignáca Semmelweisa.

Sivi nihče (Filmio)

Jesen 1918. Italijanska fronta. Pri reki Piavi se oslabljeni in brezupni vojaki monarhije spopadejo z Italijani, ki zbirajo moči. Nobena stran ne sumi, da se bo vojna, ki jim je vzela vse in vsakogar, v nekaj tednih končala.

The Sea Rises (Filmio)

Monumentalna filmska priredba revolucije in boja za svobodo iz leta 1948, ki spremlja dogodke iz perspektive Petőfija in marčevske mladine.

Zvezde Egerja (Filmio)

Klasični roman Géze Gárdonyija oživi burna življenja obmejnih vitezov Madžarske, ki je bila razdeljena na tri dele. Poleg njihovega junaškega boja, domoljubja in poguma se kažejo tudi njihove individualne, človeške lastnosti.

Drugi zgodovinski filmi iz šestdesetih let 20. stoletja pri Filmiónu: Sinovi moža s kamnitim srcem, Madžarski nabob, Zoltán Kárpáthy, Zlati mož, Revni ljudje

+1 madžarska zgodovinska serija zadnjih let:

Pravljični vrt – doba skušnjav (Netflix, film)

Smo v zgodovinski dobi, v času dvojno težkega položaja Transilvanske kneževine, ko se je bilo težko upreti skušnjavam, saj je bil potreben le trenutek, da se prijatelj spremeni v sovražnika. Vsak je lahko zaupal samo sebi – včasih pa niti sebi.

Film +1 2024 bo na sporedu 18. marca:

Zdaj ali nikoli! (Netflix)

Obsežen zgodovinsko-pustolovski film o marčevski mladosti in dnevu, ki je spremenil zgodovino madžarskega naroda.