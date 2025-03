5 restavracij v Budimpešti, ki ponujajo cenovno ugodne menije za kosila

Obdobje vročih loncev in menijev za kosila še zdaleč ni končano, poleg starih kolesarjev pa so se v mestu pojavile tudi nove enote. Torej, če nimate časa za kuhanje, naj vas ne obupa, pokazali vam bomo nekaj krajev, kjer vaš apetit ne bo takoj izgubljen, ko boste videli cene. Meniji za kosilo za 2500 HUF in manj!

Kajaszünet Falóka

Čaka meščane, željne domačih okusov, na več lokacijah v Budimpešti, na trgu Jászai Mari, ulici Hercegprímás in na cesti Váci, kjer lahko lačna usta pričakujejo pestre dnevne menije. Fižolova juha Jókai, polnjeno zelje, krompirjeve testenine, vampi z koleni, svinjska enolončnica s cmoki in palačinke so zagotovljeni vse dni v tednu. A redni obiskovalci so lahko prepričani tudi, da so ponedeljki za klasične jedi, druge dni pa lahko poskusijo tudi bolj posebne jedi. In cene govorijo same zase: izbirate lahko med dnevnimi meniji za 2090, 2390 in 2590 HUF.

1051 Budimpešta, Hercegprímás u. 19. | 1137 Budimpešta, trg Jászai Mari 4a | 1132 Budimpešta, ulica Vaci 14.

Csabi Íz

Si zasluži svoje mesto med gastronomskimi užitki Bartók Béla út, kjer lahko računate na gostoljubnost lokala tudi zjutraj. V baru s hrano strežejo sveže zajtrke vsem, ki pridejo mimo, lahko pa vam pripravijo tudi tople sendviče po okusu posameznika. Nato okrog poldneva sendviči zamenjajo vsakodnevno spreminjajoč se meni, poleg večne klasike pa nas razveselijo tudi s specialitetami, kot so quesadilla, kentucky spicy chicken chicken chicken chicken ali spicy thai chicken strips. Cene bodo pri nas razveselile tudi vašo denarnico, saj standardni meni, ki vključuje juho in glavno jed, stane 2500 forintov, velik meni pa 3500 forintov.

1114 Budimpešta, ulica Bartók Béla 37.

Frici Papa Kifőzdéje

Je skoraj 30 let, natančneje 28 let, odkar se je v vrvežu žurerske četrti pojavila restavracija Frici Papa’s, kjer si še vedno lahko privoščite dober obrok po razumni ceni. Na njihovem dnevno spreminjajočem se jedilniku lahko vedno računate na sveže pečene dobrote, zelenjavo in domače pecivo, seveda pa ne smete manjkati niti jedi, ki spominjajo na babičine jedi iz kuhinje Papa Frici. In če bi tam jedli naš meni za kosilo za 2500 forintov, bi vas sprejeli z ogromnim prostorom in prijaznim vzdušjem.

1077 Budimpešta, Király u. 55.

Zeller Kifőzde

Je zelena oaza harmonije na plaži Marina, ki nas z ulice zvabi na jedilnik za kosilo s svojim elegantnim slogom in domačim vzdušjem. Obilne porcije restavracije, domači okusi in pestri dnevni meniji po ceni 2.300 forintov spremenijo obiskovalce, ki obiščejo prvič, v stalne stranke. Lahko pa se ustavimo tudi v restavraciji, ki se skriva v stavbi Duna Terasz Grande, na kavi ali sladici, če želimo našo popoldansko siesto narediti posebno.

1138 Budimpešta, ulica Cserhalom. 6-A

Bodza Bistro Če se vam mudi v pisarno v betonski džungli mestnega jedra, se vsekakor splača najprej ustaviti na kavi v bistroju Bodza, saj je kavarna restavracije eden redkih lokalov, kjer še lahko spijete kapučino za 450 forintov. In če vas je prevzela vesela notranjost lokala, se splača vrniti na kosilo, saj nas bo kuhar Zoltán s svojo ekipo razvajal z najboljšimi izmed svojih raznolikih jedi. Njihov dvohodni meni stane 2.490 forintov, trihodni pa 2.980 forintov. In če ste neodločeni po ogledu vse hrane, lahko kosilo naročite na težo v Bodzi, tako da lahko poskusite do 6-8 različnih jedi.

1051 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 12