9 raznolikih brezplačnih razstav v Budimpešti to pomlad

Življenje v prestolnici spomladi zaživi in budimpeštanski muzeji in galerije so med drugim polni vznemirljivih razstav. Izbirali so lahko tudi med brezplačnimi razstavami, ki obiskovalcem ponujajo brezplačno okrepčilo.

Jutranja rutina: Razstava Kristófa Murányija // Gorniški kulturni salon (do 28. marca 2025) Razstava umetnika Kristófa Murányija z naslovom Jutranja rutina obuja naše osebne spomine. Dela se osredotočajo na predmete, zgradbe in elemente okolja iz bližnje preteklosti, ki so prisotni v vseh naših življenjih in s svojo funkcijo danes v nas zbujajo nostalgične občutke. Ob pogledu na ilustracije s čistimi kompozicijami, začinjenimi z ironijo in humorjem, nam spomini na stare vsakdanje prizore pričarajo nasmeh na obraz. Razstavo Povezovanje generacij si lahko brezplačno ogledate v Kulturnem salonu Hegyvidéki do 28. marca (odvisno od programov). Tudi babice ne pustite doma!

Obleganje Budimpešte – občasna razstava // Walter Rózsi-villa (do 30. marca 2025) Ob 80. obletnici obleganja v razstavišču Walter Rózsi-villa Workshop Square obiskovalce pričakuje posebna fotografska razstava, na kateri lahko izveste vse o enem najtemnejših obdobij v zgodovini prestolnice. Med obleganjem, ki je trajalo od 25. decembra 1944 do 13. februarja 1945, je Budimpešta postala bojišče, kjer so posledice bombardiranja in bojev, ki so se prenesli na ulice, trpeli ne le vojaki, ki so branili mesto, temveč tudi prebivalstvo.

Igralski portreti – Fotografska razstava Zoltána Starka // MOMKult (do 31. marca 2025) Kje se konča igralec in začne vloga? Fotografije Zoltána Starka predstavljajo naše igralske legende vzporedno z njihovimi odrskimi personami, ki z dramatično močjo slikajo preobraženi trenutek. Zoltán Stark bo od leta 2022 aktivno sodeloval na gledaliških foto vajah, njegove odlične fotografije pa so bile uporabljene za nastanek razstave »Portreti igralcev«, ki si jo lahko do 31. marca ogledate na promenadi Sirály poleg Kulturnega centra MOM. Vstop je brezplačen!

Dvanajst tednov v peklu – Obleganje Budimpešte na Grajskem hribu // Grajski vrtni bazar (do 31. marca 2025) Razstava na prostem „Dvanajst tednov v peklu – Obleganje Budimpešte na Grajskem hribu”, ki je nastala v sodelovanju Grajskega okrožja in Madžarskega arhitekturnega muzeja in spomeniškovarstvenega dokumentacijskega centra, obeležuje nekdanje obleganje prestolnice. Brezplačna razstava na prostem na klančini, ki vodi do Gloriette bazarja Várkert, pričakuje obiskovalce od 13. februarja do konca marca, da se bodo lahko spomnili druge svetovne vojne na enem najbolj ikoničnih krajev v mestu. o temnih letih druge svetovne vojne.

10/10 – 10 let 10 vrednot v Galeriji Deák17 (do 5. aprila 2025) Jubilejna razstava Galerije Deák17 zajema zgodovino in koncept galerije, izbran iz 10 let, organiziranih okoli 5 vznemirljivih sodobnih umetniško-socialnih tem in 5 umetniško pedagoških metod. V tematskih sklopih se v galerijski prostor vračajo dela sodobnih umetnikov, retrospektivni izbori fotografij pomagajo pogledati nazaj, interaktivni kreativni prostori pa ustvarijo izkušnjo, ki temelji na izkušnji.

Woman from the Heart – Skupna razstava slikark Tilde Kabay in Katalin Tremmel Hudik // Kulturni center Óbuda (20. 3. – 14. 4. 2025) Slikarki Tilda Kabay in Katalin Tremmel Hudik sta se prvič srečali na skupinski razstavi, kjer sta takoj opazili njun podoben vizualni svet in uporabo barv, zdaj pa se njuna skupna razstava odpira v Kulturnem centru Óbuda. V njunih življenjih obeh igra pomembno vlogo intenzivno doživetje ženske z vsemi svojimi radostmi in težavami. Rojstvo, materinstvo, družina, izkušnje iz otroštva in naloge odraslih so za umetnike odločilni dejavniki, ki so utelešeni v njihovih delih.

Trojna razstava Galerije Virág Judit (do 16. aprila 2025) Najnovejša trojna razstava Galerije Virág Judit obrača na glavo umetniško sceno prestolnice, saj je hkrati ultramoderna, sveža in javnosti v takšni obliki še nikoli videna. Razstava predstavlja svetlobne skulpture in freske umetniškega dvojca NagyMolnár ter spektakularne skulpture Árona Zsolta Majorosa, zvezde mednarodne kulturne scene. Na razstavi bodo od 7. marca do 16. aprila brezplačno na ogled tudi slike konec lanskega leta preminulega slikarja Károlyja Kelemena. Razstavljene umetnine so na voljo za nakup.

DJ Palotai – spominska razstava Zsolta Palotaija || Predmeti, fotografije, relikvije // Madžarska glasbena hiša (do 27. aprila 2025) 9. marca se je v Madžarski glasbeni hiši odprla brezplačna razstava v spomin na legendarnega Zsolta Palotaija, ki je umrl 18. novembra 2023. Glasba, nastala v DJ-jevi dolgi in edinstveni karieri, foFotografije, videi, performansi, instalacije iz osebnih predmetov, osebne zgodbe, nastopi DJ-jev in drugi spremljevalni programi bogatijo spominsko razstavo.

Kátya Tompos (1983-2024) // Bajor Gizi Actors Museum (do 28. septembra 2025)

Začasna razstava v muzeju igralcev Bajor Gizi, ki je na ogled od 28. februarja do 28. septembra, obeležuje tragično kratko gledališko kariero Kátye Tompos. Zaradi svoje umetniške raznolikosti, talenta za upodabljanje likov in naravne igre je med letoma 2003 in 2021 odigral različne vloge. Poleg fotografij nepozabnih nastopov si lahko obiskovalci ogledajo tudi dokumente, shranjene v družinskih albumih.