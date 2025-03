11 odličnih programov v Budimpešti in okolici za praznovanje svetovnega dneva voda

Vsako leto 22. marca praznujemo svetovni dan voda. Ob svetovnem dnevu voda, ki je bil prvič organiziran leta 1993, vam zdaj ponujamo programe z vodnimi izkušnjami v Budimpešti in okolici.

Programi ob jezeru Feneketlen ob Svetovnem dnevu voda Vse starosti vabljeni 22. marca na jezero Feneketlen, kjer lahko s pestrim programom obeležite svetovni dan voda. Le nekaj od mnogih: zvijanje balona, mini ribolov, muziciranje z vodo in odkrivanje blagodejnih učinkov vode na telo.

Ferenc Forrai: Waterline – bela se dotika modre razstave | Projektna soba Várfok Na svetovni dan voda bo razstava Ferenca Forraia na ogled brezplačno v projektni sobi Várfok. Tokrat bo razstavo spremljal tudi pogovor: s hidrogeologom Benceom Czímerjem se bo pogovarjala uslužbenka galerije Dalma Czímer. Dogodek, ki se začne ob 17. uri, je brezplačen in predhodne prijave niso potrebne.

Svetovni dan vode na mestnem in regionalnem kopališču Gödöllő Ob svetovnem dnevu voda občinsko in regionalno kopališče Gödöllő pripravlja tematski dan 22. marca. Med 10. in 16. uro obiskovalce pričakujejo s posamično vstopnico in tematskimi programi, vodnimi igrami, vodnimi športi ter interaktivnimi predstavitvami, tudi gasilsko.

I. Regata potoka Szilas 22. marca ob 14. uri so družine vabljene na obrežje potoka Szilas na plovbo s papirnatimi čolni. Natečaj želi opozoriti na usihanje potoka in upadanje biotske raznovrstnosti tega pomembnega mokrišča. Po končani dirki se seveda vse splavljene jadrnice izlovijo iz potoka.

Voda s tisočerimi obrazi | Center za obiskovalce Pilis Len | Pilisszentiván Center za obiskovalce Pilis Len v Pilisszentivánu vabi mlade in stare na družinski dan. Družine, ki pridejo na družinski dan, se lahko seznanijo z vodo kot življenjskim elementom in bistvenim življenjskim prostorom. Med drugim lahko izveste, kakšna je razlika med pikapolonico in hroščem, kakšna je kemična sestava deževnice in kakšna je čistost vode, ki jo pijemo.

Naše odpadne vode – filmska projekcija | Planinski kulturni salon Projekcija filma je na sporedu 22. marca ob 17. uri. v Kulturnem salonu Hegyvidéki. Na filmski projekciji, ki jo bo spremljala razprava o ozadju, bo prikazan film Naše zapravljene vode. predvajan bo kratek film. Vstop je brezplačen, obvezne pa so prijave.

Odvoz smeti ob trstičju Solymar V soboto ob 8.30 se bo z železniške postaje Solymár začela še ena zbiralna akcija, ki bo očistila in očistila trstičje Solymár in njegovo okolico smeti. Ob svetovnem dnevu voda vabljeni navdušeni okoljevarstveniki in ljubitelji narave, da pomagate pri čiščenju okolice.

Svetovni dan vode v živalskem vrtu za morske pse Tropicarium v Budimpešti pravzaprav tudi ne pozabi na svetovni dan vode! 22. marca med 10. in 18. uro lahko v Tropikariju uživate v predstavi hranjenja, otroke pa ta dan čaka brezplačna poslikava obraza.

Papirnato gledališče – pravljice ob svetovnem dnevu voda | FSZEK Knjižnica na ulici Ugocsa Na svetovni dan voda lahko mladi in starejši poslušajo zgodbe o vodi v knjižnici na ulici Ugocsa Knjižnice Szabó Ervin v prestolnici. Udeležba na pripovedovalski uri, ki se začne ob 10. uri, je brezplačna, obvezna pa je prijava.

Brezplačni vodeni ogledi zdravilišč v Budimpešti Ob svetovnem dnevu voda so lahko obiskovalci z brezplačnim vodenim ogledom pogledali v zakulisje zdravilišč prestolnice. V pobudi sodelujejo termalna kopališča in bazeni Széchenyi, Szent Gellért, Lukács in Rudas, vsaka lokacija pa ponuja en dopoldanski in en popoldanski termin. Za obisk je potrebna predhodna prijava.

Skrivnosti vode v JFMK | Biatorbagy Več o skrivnostih vode lahko izveste 22. marca v Kulturnem centru Juhásza Ferenca v Biatorbágyju. Ob svetovnem dnevu voda bodo za otroke od 9 do 12 let pripravili razburljive programe na prostem in v zaprtih prostorih, tako v okviru ekskurzije na prostem kot v kulturnem domu.