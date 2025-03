10 novih znanstvenofantastičnih in domišljijskih oddaj, ki si jih morate ogledati na Netflixu in drugih

Za vas smo zbrali najboljše znanstvenofantastične in fantastične filme in serije preteklega leta, ki jih lahko najdete na madžarskih pretočnih storitvah (Netflix, Max, Disney+).

Furiosa: Zgodba o norem Maxu (Max)

Ko je svet uničen, je mlada Furiosa ugrabljena od doma in odslej ima v mislih le en cilj: najti pot domov za vsako ceno.

Alien: Romulus (Disney)

Med raziskovanjem skritih kotičkov zapuščene vesoljske postaje se skupina mladih vesoljskih kolonistov sooči z najbolj grozljivo obliko življenja v vesolju.

Dune: 2. del (maks.)

Paul Atreides mora izbrati med ljubeznijo svojega življenja in usodo sveta ter preprečiti strašno prihodnost, ki preganja njegove vizije.

Deadpool in Wolverine (Disney)

Dotlej moralno prilagodljivi Deadpool se mora nenadoma boriti za preživetje svojega sveta.

Elektronska država (Netflix)

Osirotela deklica se odpravi na pot s skrivnostnim robotom, da bi našla svojega davno izgubljenega brata, na poti pa se združi s tihotapcem in njegovim govorljivim sostorilcem.

Cassandra (Netflix)

Družina se preseli v staro pametno hišo, ki jo je prevzel virtualni pomočnik – in naredi vse, da jih tam obdrži.

Kaos (Netflix)

Ko na Olimpu zavlada kaos in paranoja zajame vsemogočnega Zevsa, morajo trije smrtniki vzeti prihodnost človeštva v svoje roke.

Dune: Prophecy (maks.)

Zgodba o izvoru sestrskega zavezništva Valye in Tule Harkonnen, močnega Bene Gesserita, pojavom Paula Atreida

pred deset tisoč let.

Daredevil: Ponovno rojstvo (Disney)

Matt Murdock in Wilson Fisk skušata pustiti ob strani svoje rivalstvo in temne alter ege, da bi pomagala prebivalcem New Yorka, le da ju preteklost dohiti.

Pingvin (Max)

Naslednje poglavje v vesolju Batmana razkriva zgodbo Oswalda „Oza” Cobba, ko ta prevzame oblast v mestu Gotham.