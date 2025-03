Ta poseben grad v Zuglu spominja na vzdušje Hogwartsa

V osrčju Zuglója, na ulici Zichy Géza številka 10, stoji stavba, ki jo domačini imenujejo le Disneyjev grad. Zdi se nam, da je bolj podobna gradu Hogwarts, a impresivna vila ne očara obiskovalce le s svojim videzom, ampak tudi s svojo zgodovino.

Sanjač vile je bil slikar Elek László Fülöp, ki je izhajal iz revne meščanske družine, a je zaradi svojega talenta postal portretist, znan po vsej Evropi. V Angliji je spoznal ljubezen svojega življenja Lucy Madeleine Guinness, hčerko lastnika irske pivovarne Guinness, s katero se je pozneje poročil.

Par je svoj dom v Budimpešti zgradil med letoma 1897 in 1898 po načrtih arhitekta Lászla Gyalusa. Gradnjo vile je omogočila dota družine Guinness, ki je omogočila nastanek impozantne stavbe, ki ni služila le kot rezidenca, temveč tudi kot atelje. Stavba je imela štiri garsonjere, največja je bila v prvem nadstropju z ogromnimi okni in teraso.

Vila nosi značilnosti historicistične arhitekture s stolpi in gotskimi elementi, ki pričarajo vzdušje srednjeveškega viteškega gradu. Fasado naredijo edinstveno okna in stolpi različnih velikosti. Črtasta zasnova fasade, ki je s časom obrabljena, je še vedno vidna in prispeva k edinstvenemu videzu stavbe.

Vendar Fülöp László in njegova družina niso mogli dolgo uživati v udobju vile. Zaradi slikarjevih nenehnih tujih naročil sta vse več časa preživljala v tujini, nazadnje sta se preselila v London in leta 1912 vilo prodala.

Vila je nato doživela več menjav lastništva, med drugim je dr. Lastnik sta bila tudi bankir Ferenc Paupera in veletrgovec s tekstilom Zsigmond Fehér.

Med drugo svetovno vojno so bili vrhovi stolpov stavbe uničeni in čeprav so bili v 2000-ih delno obnovljeni, njihova prvotna oblika ni bila ponovno pridobljena. Po vojni je bila vila razdeljena na več stanovanj, sčasoma pa se je stanje stavbe še poslabšalo.

Vendar pa je v zadnjih letih ohranjanje in prenova vile deležna vse večje pozornosti, da bi ponovno pridobila svojo prvotno lepoto in svoje vredno mesto v Zuglójevi arhitekturni dediščini.