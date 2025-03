6 razburljivih spomladanskih programov v Budimpešti za marec in april, pod 3.000 HUF

S prihodom pomladi Budimpešta ponuja obilico razburljivih programov, ki niso samo zabavni, temveč tudi cenovno ugodni. Izbirajte med njimi po svojem okusu!

Anora // Kino Bem (18. marec 2025)

Anora, mlada prostitutka iz Brooklyna, dobi priložnost zaživeti svojo zgodbo o Pepelki, ko spozna sina oligarha in se z njim nenadoma poroči. Toda ko novica doseže Rusijo, je pravljica ogrožena, saj se starša odpravita v New York, da bi zakon razveljavili. Film, ki je nedavno prejel oskarja v petih kategorijah, bo 18. marca predvajan v kinu Bem za 2500 forintov.

Woman from the Heart – Skupna razstava slikark Tilde Kabay in Katalin Tremmel Hudik (20. 3. – 14. 4. 2025)

Slikarki Tilda Kabay in Katalin Tremmel Hudik sta se prvič srečali na skupinski razstavi, kjer sta takoj opazili njun podoben vizualni svet in uporabo barv, zdaj pa njuno skupno razstavo odpirajo v Kulturnem centru Óbuda. V njunih življenjih obeh igra pomembno vlogo intenzivno doživetje ženske z vsemi svojimi radostmi in težavami. Rojstvo, materinstvo, družina, izkušnje iz otroštva in naloge odraslih so za umetnike odločilni dejavniki, ki so utelešeni v njihovih delih. Ogled razstave je brezplačen!

Peter Lindbergh – Festival fotografije v Budimpešti (29. marec – 22. junij 2024)

Letos se bo Budimpeštanski fotografski festival odprl z ikonično fotografsko razstavo legendarnega nemškega modnega fotografa Petra Lindbergha v Műcsarnoku 29. marca. Peter Lindbergh je kot pionir v fotografiji skušal ujeti brezčasen značaj z minimalističnimi orodji in na novo opredeliti koncept lepote s svojo individualno vizijo. Na razstavi, ki si jo lahko ogledate do 22. junija, je na ogled več kot 50 fotografij, med katerimi je veliko znanih posnetkov, ki jih morda marsikdo pozna. Redna cena vstopnice za festival je 2600 HUF!

Sakura Festival v botaničnem vrtu ELTE (29.–30. marec, 5.–6. april 2025)

Festival Sakura, ki ga povezujemo s sezono cvetenja japonskih češenj in njegovim tradicionalnim praznikom Ohanami, je v Botaničnem vrtu ELTE že nekaj let tradicija. V tem obdobju drevesa, znana po svojih lepih cvetovih, odprejo svoje cvetne liste in vrt prevzame prav posebno vzdušje. Med festivalom, ki traja dva tedna, lahko obiskovalci ne samo uživajo v pokrajini, ampak tudi izvedo več o japonski kulturi. Tudi letos bodo potekali tečaji japonskega jezika, japonska glasba, demonstracije japonskih borilnih veščin in orožja, lekcije Go, koncerti, natečaj za haikuje, razstava ikeban in delavnice. Vstopnice za odrasle so na voljo za 2900 HUF, študentske in upokojence pa za 1900 HUF!

Ura biljarda ali pikada kadar koli

Na edinstveni lokaciji v središču Budimpešte vas šest miz za biljard, pikado, shuffleboards in štiri steze za kegljanje čakajo znotraj štirinadstropnega bara AnyTime Bar & Entertainment. K vzdušju bo veliko pripomogla tudi barska ponudba pijač z izborom malih in velikih piv ter cenovno ugodnih alkoholnih pijač. To je popoln program s prijatelji, še posebej, če ne želite veliko zapraviti, saj po predhodni rezervaciji biljard stane 2400 forintov, pikado pa le 1400 forintov.

1068 Budimpešta, ulica Kiraly 56.

Igre na srečo

Razstava in igralnica KocKaland, ki se razprostira na tisoč kvadratnih metrih v Etele Plaza, obljublja, da bo nepogrešljiv program za ljubitelje LEGO®. Obiščete lahko strukture in dih jemajoče kreacije iz kock LEGO® ter opazujete podrobnosti prizorov, oživelih na ogromnih terenskih mizah, ki jih med drugim navdihujejo Avatar, Gospodar prstanov, Harry Potter in prijatelji. Sprehodite se lahko tudi skozi živahno LEGO® mesto, ki vključuje zabaviščni park in železniško postajo. Igralna hiška ima na voljo 500.000 LEGO® kock in delov za svobodno ustvarjalnost. Razstavo in igralnico lahko obiščete za 2990 HUF na osebo!

1119 Budimpešta, ulica Hadak 1.