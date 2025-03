5 skritih gradov in palač v Budimpešti, ki pripovedujejo zgodbo o minulih časih

Po vsej Budimpešti lahko najdete skrite zaklade, pozabljene stavbe in v tem primeru nekoč palače in gradove, ki pripovedujejo zgodbo o minulih časih. V našem priporočilu vam zdaj pokažemo pet takih rezidenc.

Grad Sacelláry Budimpešta XXII. V srcu Budafoka, v 1. okrožju, leži pravljičen in nič manj romantičen grad. Stavba je bila zgrajena v 19. stoletju. V 19. stoletju jo je György Sacelláry dal zgraditi za svojo hčer Irén. Znotraj grajskega obzidja je poldrugo stoletje deloval sanatorij in pljučna ambulanta, dokler ni bil leta 1987 prenovljen po prvotnih načrtih. Med sprehodom po Budafoku se vsekakor splača ustaviti in se načuditi skritemu zakladu iz preteklosti, obdanem s kostanji, ki danes služi kot dom prireditev.

1221 Budimpešta, Anna Street 1-3.

Grad Zichy Budimpešta III. V okrožju Óbuda najdemo nekdanji grad Zichy, katerega obzidje je zdaj dom številnih muzejev in skupnostnih prostorov. Grad, ki predstavlja baročni slog, je bil zgrajen v 18. stoletju. Zgrajena je bila sredi 19. stoletja, sama Marija Terezija pa je dvakrat bivala med njenim obzidjem. Grad Zichy pa je imel tudi svoja težka leta, ko je deloval kot skladišče oblačil in zasilno bivališče. Po obnovi glavne stavbe leta 1974 služi kot kulturno središče: tukaj delujejo tudi muzej Kassák, muzej Vasarely, gledališče Square Theatre, muzej Óbuda in vrt Kobuci.

1033 Budapest, Holy Spirit

Square Grad Törley V bližini gradu Sacelláry je prav tako impresiven, a še bolj skrit grad. Zgodovinsko neogotsko stavbo, ki se dviga nad centrom za obiskovalce Törley, je zgradil József Törley med letoma 1890 in 1904. Kot v primeru obeh prej omenjenih gradov so bila leta po nacionalizaciji težka leta v zgodovini stavbe, ko je utrpela veliko in nepopravljivo škodo tako zunaj kot znotraj. Znotraj grajskega obzidja še vedno deluje radiološko-biološki raziskovalni inštitut Nacionalnega onkološkega inštituta, ki so ga sem preselili leta 1956, zato si gradu ni mogoče pobliže ogledati.

Lovska koča Festetics Tisti, ki so že bili v botaničnem vrtu, vedo, da na sredini stoji mogočna stavba, poraščena z divjim grozdjem. Stavba pod divjo vinsko trto z neoklasicističnimi značilnostmi je lovska koča v lasti družine Festetics, ki jo od sredine 19. stoletja obdaja botanični vrt in je še danes dom dragocenih rastlinskih zbirk botaničnega vrta. Na primer, njegova soba v zgornjem nadstropju je na široko odprta za dogodke, njena fasada pa je bila že več kot enkrat prizorišče čarobnih svetlobnih slik.

1083 Budimpešta, Illés u. 25.

Palača Károlyi-Csekonics V središču mestnega središča je palača Károlyi-Csekonics, ki se odpira z ulic Reviczky in Múzeum, ki sta večinoma polna študentov, živa škatla z dragulji. Neobaročni stavbni kompleks, zgrajen v osemdesetih letih 19. stoletja, danes združuje različne dobe, odvisno od tega, s katere ulice vstopite v njegovo obzidje. Stavba, ki združuje klasično eleganco in sodobnost in je bila znotraj in zunaj v zadnjih letih prerojena, služi kot dom Reformirane univerze Károli Gáspár, prireditve, snemanja in fotografiranja.

1088 Budimpešta, Reviczky u. 6. | 1088 Budimpešta, Muzejska ulica. 17.