Preproga spomladanskega cvetja pokriva družinam prijazno naravoslovno pot, ki se vije v bližini Budimpešte

Donava in Érd-Ófalu si delita otok Beliczay, ki služi kot popolna lokacija za divje izlete v vseh letnih časih. Naravoslovna pot Tőzike, ki se tu vije, zares zaživi spomladi, vse prekrivajo cvetoče znanilke pomladi.

Ime otoka izhaja iz dejstva, da je nekoč mejil na ozek krak Donave, danes pa svoj nekdanji otoški status ohranja le še po imenu, saj se je spremenil v močvirnato, poplavno območje. Poplavni gozd tega območja je pravi otok miru in spokojnosti, s pomočjo znakov naravoslovne poti Tőzike, ki poteka tukaj, lahko spoznamo nemoteno in zelo bogato floro in favno poplavne ravnice.

Pot se začne od nekdanjega Thermal Hotela Liget, na Csóna utca, nato pa vodi pohodnike sem skozi 9 postaj, vse do Donavskega brega v Érd. Zahvaljujoč informativnim tablam 2,5 km dolge poti lahko zberemo veliko znanja o poplavnem gozdu, našo pot pa spremlja množica šot, snežink in zvezdastih cvetov.

Zahvaljujoč vzpostavljenim počivališčem in požarnim jamam se lahko nekaj časa sprostimo, preden pridemo do obale in uživamo v Donavi.