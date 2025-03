Novice ob Blatnem jezeru: 5+1 krajev, ki jih je vredno obiskati to pomlad

Balaton bo to sezono kmalu začel s prvimi sončnimi žarki spomladi. Prinesli smo vam nekaj novosti – kavarno, gostilno, bar na strehi in muzej – ki jih bo vredno raziskati to pomlad.

Posebna kava Babszem, Balatonföldvár

V Babszemu, Balatonföldvár, ki je trenutno odprt ob vikendih, od petka do nedelje, lahko ublažite željo po posebnih kavah, dobrotah za zajtrk iz lokalnih sestavin, pa tudi veganskih tortah in sladoledih. Če želite prijetno kavo na južni obali Blatnega jezera, se sončite na spomladanskem soncu skupaj s svojimi štirinožnimi hišnimi ljubljenčki, vse začinjeno z lepo postrežbo, potem je bil Beanszem izumljen za vas!

8623 Balatonföldvár, Budimpešta út 1.

Petit Bois, Balatonfüred

V stavbi nekdanje vile Rodostó, ki ponuja tudi ekskluzivno namestitev in doživetje spa, so odprli najnovejši bar na strehi Balatona, Petit Bois. V baru na strehi, ki se nahaja na strehi prerojene stavbe, lahko srkate kavo, da začnete dan z odličnim zajtrkom, ki ga spremlja čudovita panorama, vendar se vam zvečer ni treba odreči čarobnemu prizoru in razkošnemu vzdušju. bodisi, saj tiste, ki se želijo sprostiti, sprejmejo odlični koktajli in pijače, ki čakajo na popečenje.

8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály u. 7.

K125 Coworking Balaton, Keszthely

Prva pisarna skupnosti v Keszthelyju je na široko odprla vrata pohodnikom, digitalnim nomadom in svobodnjakom. Ker je pisarna našla dom v središču mesta, a v mirnem okolju, ponuja odlično in hkrati navdihujočo lokacijo, pa tudi vse storitve – kave, osvežilnih pijač, vrta, shrambe za kolesa – ki so morda potrebne. za produktivno delo. Ko že govorimo o navdihu: znotraj sten prve pisarne skupnosti West Balaton si lahko ogledate celo mini galerijo sodobnih slik za tiste, ki delajo od tu.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 125.

Kiskuti Csárda, Veszprém

Ljubitelji tradicionalnih madžarskih okusov bodo Kiskuti Csárdo, ki se je odprla v ulici Veszprémvölgyi, kmalu zaprli v svoja srca. Restavracija, ki se ozira na dvostoletno zgodovino, je leta 2024 po osmih letih počitka znova na široko odprla svoja vrata, da bi pohodnike na tem območju navdušila ne le s slikovito okolico, ampak tudi z odlično hrano. Seveda v meniju ne manjka toasta iz kostnega mozga, ocvrtih piščančjih nog, makovih semen in zlatih cmokov.

8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 63-65.

Katti Zoób Fashion&Museum, Balatonfured

Modna oblikovalka Kati Zoób je odprla svoj muzej v Balatonfüredu, katerega razstave predstavljajo ustvarjalno moč obrti, ki stojijo za modo, skozi starinske in sodobne predmete. V Katti Zoób Fashion&Museum, ki sodeluje z domačimi in mednarodnimi muzeji, občasne razstave, ki se spreminjajo vsako četrtletje, ponujajo okus izraznih oblačil, ki nam kreativno in inventivno povedo, kdo v resnici smo.

8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 32 tega.

+1 Nest Cottage Estate, Balatonszőlős

Nest Cottage Birtok, ki se nahaja v kraju Balatonszőlős, na slikovitem podeželju severne obale Blatnega jezera, je popolna lokacija za romantične poroke in ekskluzivne dogodke. Posestvo, obdano z vrstami grozdja, pričakuje svoje goste z osupljivo panoramo, prostorno notranjostjo in tremi terasami ter tako ponuja posebno vzdušje v vsakem letnem času. Sodobno, a blizu narave prireditveno prizorišče je mogoče v celoti povezati s 190 m² teraso, ki lahko sprejme največ 150 ljudi, zato se notranja in zunanja doživetja prepletajo v popolni harmoniji. Posestvo ponuja tudi vrhunsko gastronomsko doživetje za mladi par in njune goste, s prefinjenimi jedmi.