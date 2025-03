5 čarobnih kapelic, obdanih s hribi v Zali, vredno raziskovanja

Zala, obdana s hribi in obdana z bujnimi gozdovi, skriva nešteto znamenitosti, ki jih je vredno raziskati. V našem priporočilu smo zbrali pet kapelic, ki ponujajo čarobni prizor v šopku, ki ga je vredno obiskati med prijetnim spomladanskim izletom.

Kapela Sibrik, Zalaháshágy

Sibriška kapela, ki se razteza proti nebu samo s svojim dolgim stolpom sredi polj oljne ogrščice Zalaháshágy, je že zajela srca mnogih. Kapela na robu naselja je bila nekoč obdana s celim majorjem in tu je bilo živahno življenje, na posestvu družine Sibrik. Danes, v kratkem obdobju leta, neomajno stavbo pod spomeniškim varstvom obdaja svetlo rumeno odporno polje repice, ki ga obiskujejo tudi fotografi: sistem Rimske ceste na nebu ponuja čudovit razgled z ob kapeli.

Kapela Svete Helene, Teskánd

Kapelo Svete Helene, ki je v vsakem pogledu posebna in nič manj romantična, lahko odkrijemo na meji Göcseja, na poti tja. Na vrhu hriba je kapela, ki uživa v družbi drobnolistne lipe, iz XIII. stoletja. Počitek in uživanje v nežni pokrajini Zala in razgledu z enoladijske, visoke stavbe na pol poti med Teskándom in Dobronhegyjem ter pod lipovim listjem je lahko še posebej nepozabno doživetje med izletom sem.

8991 Teskánd, Alsómező u. 6.

Kalvarijska kapela, Búcsúszentlászló

Le 15 km od Zalaegerszega smo lahko pozorni na kapelo, ki se dviga na hribu, le sto metrov od cerkve sv. Lászlója Búcsúszentlászló. Kapela Kalvarije v baročnem slogu na hribu Kalvarije je bila morda zgrajena v drugi polovici 18. stoletja, obdana s postajo s 14 postajami. Svetišče enoladijske kapele s češkim steklenim obokom se zapira v polkrožni lok, njena prvotna oprema pa vključuje oltar Kalvarije, stranske figure in tabernakelj, torej oltarno omarico.

Kapela Inkey, Nagykanizsa

Očarljivo neobaročno-rokokojsko kapelo s štirikrpnim tlorisom v Nagykanizsi je leta 1768 zgradila družina Inkey. Na vrhu je osmerokotni stolp z ovalnim oknom in trikotnim timpanonom, ki krasi vhod, njegovo steno pa delijo ravni polstebri. Na žalost celotni dejansko lepi kapeli niso prizanesli železni zobje časa: njene stenske poslikave so bile uničene, večkrat je bila oropana – skupaj z družinsko kripto pod tlemi –, njeni nekdanji okraski so bili podrti, bakreno oblogo kupole pa so odstranili pionirji leta 1952, zato jo je vredno občudovati od zunaj.

8808 Nagykanizsa, Magyar u. 168.

Kapela Naše Gospe, Zalaegerszeg

Kapela, ki jo je zasnoval Imre Makovecz, je skrita v gozdičku ob jezeru Gébárti, ki ponuja smiselno sprostitev skozi vse leto, v dosegu roke centra mesta Zalaegerszeg. Kapela Naše Gospe, ki nosi znake organske arhitekture, je bila posvečena leta 2019, njen šesterokotni stolp se zoži navzgor, njena notranjost pa kaže ritmično ponavljajočo se dekoracijo. Imre Makovecz je nekaj let pred smrtjo zasnoval kapelo, ki je posebna znotraj in zunaj ter sije srebrno na sončni svetlobi.

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út