Za HUF 50 na nit lahko dobite čudovite narcise nedaleč od Budimpešte

Ponovno je prišel priljubljen program družinskega vrtnarstva Bálint v Százhalombatti, kjer lahko dobite čudovito rožo v okviru dogodka pick-yourself.

Družinska hortikultura Bálint, ki deluje že več kot 20 let, zaradi velikega uspeha prejšnjih let tudi letos odpira svoja vrata za javnost. Cvetlično polje kmetije, pobarvano rumeno z dišečimi narcisami, sprejema posamezne kombajne od 22. marca do sredine aprila, ob delavnikih med 15. in 19. uro, ob vikendih med 9. in 19. uro pa lahko izbirate med 10 vrstami narcis.

Vstop je brezplačen, nakup rože pa stane le 50 HUF. Po obiranju so proizvajalci lahko uživali tudi v dobrotah, marmeladah in transilvanskih okusih! Po cvetenju bo potekal sejem čebule, katerega datum je mogoče izvedeti od družine Bálint na kraju samem.

2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó utca 2., ob Arheološkem parku