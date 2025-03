Poroka med trtami: 3 romantične lokacije v najlepših delih države

Iščete posebno poročno prizorišče z mediteranskim vzdušjem, kjer lahko v objemu vinske trte izrečete veseli da? Pokažemo vam tri edinstvene kraje v državi, kjer boste zagotovo imeli nepozabne trenutke.

Dvorec Etyek

Poroka v objemu vinogradov, v senci ogromnih orehov? JA! Se pripravljate na veliki dan svojega življenja? Bi radi trenutke priprave doživeli gladko in srečno? Ni vam treba skrbeti za lokacijo! Izberite dvorec Etyek, kjer vas bo podpirala pripravljena in mirna ekipa. Poročni trendi se nenehno spreminjajo, vendar lokacije blizu narave ostajajo v modi. Zaradi bližine njihovega več hektarov velikega lepega vinograda velikim mestom se mu lahko vaši sorodniki in prijatelji enostavno in udobno približajo, kljub temu pa se lahko počutijo, kot da so prispeli v oddaljen, skrit raj.

Nest Cottage Estate

Nest Cottage Birtok, ki se nahaja v kraju Balatonszőlős, na slikovitem podeželju severne obale Blatnega jezera, je popolna lokacija za romantične poroke in ekskluzivne dogodke. Posestvo, obdano z vrstami grozdja, pričakuje svoje goste z osupljivo panoramo, prostorno notranjostjo in tremi terasami ter tako ponuja posebno vzdušje v vsakem letnem času. Sodobno, a blizu narave prireditveno prizorišče je mogoče v celoti povezati s 190 m² teraso, ki lahko sprejme največ 150 ljudi, zato se notranja in zunanja doživetja prepletajo v popolni harmoniji. Posestvo ponuja tudi vrhunsko gastronomsko doživetje za mladi par in njune goste, s prefinjenimi jedmi.

Vinarija Haraszthy, Etyek

Intimno okolje restavracije Matador v vinski kleti Haraszthy, ki se nahaja na impresivnih hribih Etyeka, je odlično prizorišče za poročne obrede, sprejeme in zabave. Da bi pari v miru uživali v trenutku, so pozorni tudi na najmanjše podrobnosti v restavraciji, pa naj gre za okolje, postrežbo ali gastronomska doživetja. Njun profesionalni načrtovalec dogodkov in porok bo paru pomagal pri vsem, da bosta lahko po svojih zamislih načrtovala enega najlepših dni skupnega življenja! O nadaljnjih podrobnostih se lahko pozanimate na naslednjem e-naslovu: info@hpv.hu.