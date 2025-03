Dan v Esztergomu: 9 krajev, ki jih je vredno raziskati v mestu, znanem tudi kot madžarski Rim

Esztergom, znan tudi kot madžarski Rim, je iz prestolnice zlahka dostopen z javnim prevozom. Če bi radi tukaj preživeli dan ali celo vikend, vam priporočamo devet krajev, ki bi jih morali obiskati.

Če želite odlično kavo: Babszem Café

Še pred nekaj leti je kavarna Babszem v ulici Simor János na široko odprla svoja vrata. Z elegantno opremo, slastnimi tortami, odlično kavo in sendviči lahko vsako jutro začnete v prijetni majhni kavarni, ki vas vabi v Esztergom. Domače torte in sezonske dobrote so narejene v kuhinji za pultom in samoumevno je, da vsakič, ko preplavijo notranjost z vonjem nebeških tort.

2500 Esztergom, Simor János utca 13.

Nezgrešljiv pogled na mesto: Bazilika Esztergom

Ena glavnih znamenitosti Esztergoma je bazilika Esztergom, ki se nahaja na Várhegy, ki določa obzorje mesta. Ena od petih največjih cerkva v Evropi ponuja čudovit razgled iz mesta in iz nasprotnega Párkányja. Vendar pa je bazilika vredna raziskovanja tudi v notranjosti: to lahko storite na primer med svetimi mašami, razstava in kavarna v panoramski sobi vam pomagata napolniti, vendar zakladniška zbirka, cerkveni trg in podcerkev zagotavljajo tudi vznemirljive zanimivosti.

2500 Esztergom, Szent István tér 1.

Če bi radi zajtrkovali ali večerjali: Piac42 Bistro

Bistro Piac42, ki se nahaja v objemu tržnice Esztergom, svoje goste pričakuje od srede do nedelje. V Piacu42, ki ga priporoča Michelin, sijajna hrana in pijača od jutra do večera pogasita lakoto in žejo gostov. Za tiste, ki imajo radi na primer klasične zajtrke, je to nepogrešljiva destinacija, kjer se kot prvi obrok dneva postavijo najrazličnejše jajčne jedi. Med glavnimi jedmi, primernimi za kosilo in večerjo, lahko najdete nebeški burger, račjo nogo z zeljnim štrudelom, ki ga je treba zatreti s skuto ali breskovimi palačinkami.

2500 Esztergom, Simor János u. 26.

Za ljubitelje mini skulptur: Pumukli na promenadi Mala Donava

Dela Mihályja Kolodka ne samo, da bijejo srca prebivalcev Budimpešte, njegove mini kipe je mogoče najti v številnih majhnih in velikih podeželskih mestih. Tudi Esztergom ni bil izpuščen s seznama, kjer se je julija 2024 na promenadi Mala Donava pojavila figura majhnega domačega goblina Pumukli. Če ste bili v Esztergomu, se je vredno sprehoditi ob obali na promenadi in obiskati enega naših najljubših junakov iz risank iz otroštva.

Če želite dobro kosilo: Isler Bakery, Bistro & Kitchen

Polovica Esztergoma, če ne celo mesto, je v svojem srcu v trenutku zaprla pekarno, bistro in kuhinjo Isler na ulici Lőrinc. Poleg odlične kave in tort so islerji na voljo v najrazličnejših različicah, vedno raznoliki jedilniki za kosilo, malica in domače testenine dan za dnem prinašajo nasmehe na obraze gostov. V Islerju se na policah, zasnovanih v ta namen, vrstijo tudi delikatesni izdelki, tako da se po fantastični gastronomski izkušnji lahko nekaj vrnete domov.

2500 Esztergom, Lőrinc utca 6.

Obzorje mesta z druge perspektive: most Mária Valéria

Če bi radi uživali v pogledu na baziliko in grad Esztergom iz drugačne perspektive, skorajda ni boljšega kraja, s katerega bi lahko občudovali pogled na most Mária Valéria. Most, ki povezuje Párkány in Esztergom na Slovaškem, je bil prvič predan leta 1895, po tem, ko je bil med drugo svetovno vojno razstreljen, pa je bil leta 2001 drugič slovesno odprt. Njegov projektant je János Feketeházy, ki je interniral pri gradnji Bosporskega kanala, kateremu dolgujemo med drugim most Szabadság in most Erzsébet v Komáromu, ki je srhljivo podoben mostu Mária Valéria.

Če iščete dobrote ali zaklade proizvajalcev: Tržnica Esztergom

Tržnica Esztergom, ki se je pred nekaj leti popolnoma ponovno rodila, je zdaj bleščeča lokacija za mesto. Vredno je obiskati tržnico ne le zaradi dobrot proizvajalca, izkušnje sprostitve, trenutka lepega srečanja, ampak seveda tudi zaradi tematskih, obrtnih in starinskih sejmov. V tržni proizvodni ponudbi so tudi sveži pekovski izdelki, siri in mlečni izdelki, sezonsko sadje in zelenjava, med, kisle kumarice in prekajeno meso. In če vam je uspelo dobiti vse, se sprostite s sveže pečenim plamenom.

2500 Esztergom, Simor János u. 26-32.

Za tiste, ki iščejo kulturno rekreacijo: muzeji Esztergom

Esztergom, ki je bogat z znamenitostmi in gastronomskimi kraji, ponuja tudi odlične programe za tiste, ki iščejo kulturno sprostitev. Nešteto muzejev ponuja okus živahnega kulturnega življenja, začenši z Grajskim muzejem, Spominsko hišo Mihály Babits, Muzejem Bálinta Balassija in Krščanskim muzejem. Podobno odlične programe ponuja tudi Donavski muzej oziroma Vodni muzej, kjer lahko mladi in stari spoznavajo vodo v interaktivnem okolju.

Če bi se radi sprostili ob odličnih vinih: Bor&You

Za ljubitelje odličnih vin in ljubitelje degustacij vin je vino in bistro Bor&You popoln kraj v Esztergomu za prijeten pogovor, sprostitev ali gastronomsko doživetje. V vinskem baru Széchenyi tér poleg odličnih vin vzdušje popestrijo slastne bistrojevske jedi. Kot način za zaključek dneva se poleg kozarca okusne pijače potegujejo Angus Tatar, Camembert na žaru, postrežen s pikantnim slivovim ragujem, azijske račje prsi v kombinaciji z bučno in kokosovo omako ter novozelandski zrezek iz pečenke, postrežen z omako Kadarka. usluge najbolj gurmanskih gostov.

2500 Esztergom, Széchenyi tér 16.