Vse o filmu: 9 filmskih festivalov in koncerti zvočnih posnetkov spomladi in poleti

Tudi letos ljubitelji filma ne bodo ostali brez razburljivega programa, saj vse leto čakajo številni filmski festivali, filmski klubi in koncerti filmske glasbe.

Dnevi arhitekturnega filma (20.-23. marec 2025)

Dneve arhitekturnega filma v Budimpešti že 17. organizira KÉK – Contemporary Architecture Center z namenom, da zainteresiranemu občinstvu približa najboljše arhitekturne in urbanistične filme zadnjih let. Sezona 2025 Dnevov arhitekturnega filma v Budimpešti se osredotoča na moto “Skupni razlogi”. V skladu s tem od 20. do 23. marca 2025. V tem času bodo v kinu Toldi potekale projekcije, ki bodo osvetljevale družbene neenakosti, stanovanjsko krizo, preoblikovanje mest in prihodnost javnih prostorov.

Dnevi britanskega filma (20.–23. marec 2025)

Med 20. in 23. marcem bo v Kinu Puškin potekal skupni program Dnevov britanskega filma, British Councila in Mednarodnega filmskega festivala v Budimpešti. Izbor osmih filmov vključuje sodobne britanske igrane filme z največjih festivalov, dva dokumentarca in dve deli iz 2000-ih, ki obujata legendarno manchestrsko glasbo in žurersko kulturo. Svež, raznolik izbor štiridnevnega programa vključuje filme, kot sta Nadzor, ki pripoveduje tragično zgodbo frontmana Joy Division Iana Curtisa, in dokumentarni film Čarovnice, ki raziskuje povezave med poporodnim duševnim zdravjem in zgodovinskim prikazom čarovnic v filmu.

Filmski dnevi Ritmo v Budimpešti (4.–5. april 2025)

Med 4. in 5. aprilom bodo razprave in prodaja plošč spremljali filmske dneve Budimpešte Ritmo, ki odlično združujejo film in glasbo, v kinu Toldi. Letošnji film Ritmo bo na sporedu v petek, v katerem Ilka Kisgyörgy skupaj s primabalerino Jánosom Bangójem in njegovim orkestrom pomaga ponovno odkrivati pesmi v režiji Árona Mátyássyja. V soboto se obetata dva selekcijska sklopa: ta dan bodo video posnetki MOME Open in glasbeno obarvani kratki filmi mednarodnega festivala kratkega filma Sveže meso ponudili nove poglede na srečanje obeh žanrov.

Koncert filmske glasbe iz največjih hollywoodskih filmov (16.–17. april 2025)

16. in 17. aprila bo v gledališču Erkel v Budimpešti res poseben simfonični koncert, saj bodo v okviru Koncerta filmske glasbe na odru zaživele najbolj ikonične filmske glasbe vseh časov. Občinstvo lahko sliši dih jemajoča dela Hansa Zimmerja, Johna Williamsa, Dannyja Elfmana in največjih filmskih skladateljev v izvedbi Donavskega simfoničnega orkestra. Serija dogodkov, ki poteka že eno leto, je osvojila srca na tisoče ljudi z neomajnim uspehom, saj lahko vidimo in slišimo zimzeleno glasbo, kot je John Williams: Star Wars – Across the Stars, Hans Zimmer: Pirates of the Caribbean – Dead Man’s Chest Suite ali Hornerjeva in Mortimerjeva The Jaws of Zorro! Koncert filmske glasbe zagotavlja zagotovljeno zabavo za vse starosti, saj lahko podoživimo ikonične melodije iz številnih filmskih priredb, od pravljic do znanstvenofantastičnih filmov do Schindlerjevega seznama, v povsem novi preobleki.

HAIR Koncert in plesna predstava (17. 4. 2025)

Svetovno znane melodije kultnega filma in muzikala LASJE bodo prvič izvedene v izvirnem jeziku v edinstveni, spektakularni koncertni predstavi v MVM Dome. Znane točke izvajajo odlične domače pop in glasbene zvezde, v likih iz filma pa lahko uživamo v več vlogah hkrati. Priljubljene pesmi bodo na odru oživele s koreografijami, ki so jih posebej za to priložnost ustvarili mednarodno priznana Duda Éva Company in Fonogram nagrajena skupina Subtones.

ET., zunajzemeljski filmsko-glasbeni koncert (24. maj 2025)

Srčna mojstrovina Stevena Spielberga, E.T. – Extra-Terrestrial, ena najsvetlejših zvezd v zgodovini filma, se zdaj predstavlja v okviru čarobnega dogodka na prostem. 10-letni protagonist filma, Elliot, in skupna pustolovščina osamljenega malega nezemljana navdušujeta filmske gledalce že generacije, zdaj pa zaživi v novi dimenziji na odru Margaret Island Open Air Theatre: z oskarjem nagrajeni zvočni posnetek Johna Williamsa v živo igra celoten simfonični orkester v popolni harmoniji s prizori na platnu.

MEDNARODNI FESTIVAL KRATKEGA FILMA FRESH MEAT BUDIMPEŠTA (29. maj – 4. junij 2025)

Poleg povsem novih madžarskih in mednarodnih tekmovalnih blokov, prvi in edini madžarski filmski festival, nominiran za oskarja, premierni forum za predstavitev domačih filmskih talentov, čaka ljubitelje filma s prenovljenimi tematskimi projekcijami in zabavnimi strokovnimi dogodki v kinu Puškin. Poleg pestre in razburljive filmske ponudbe organizatorji največjega domačega festivala kratkega filma letos pripravljajo številne spremljevalne programe, med drugim strokovne okrogle mize, delavnice in večerne zabave.

Classic Favorites – American Dream (1. junij 2025)

ZDA niso le najbogatejše na svetu z denarjem, televizijskimi serijami ali hamburgerji, ampak so tudi trendsetter glasbene kulture. Na koncertu bo vse od velikih klasik do

Od pop balad do rocka lahko občinstvo z Danubia Orchestra potuje v to neverjetno glasbeno pokrajino, prežeto z zrakom svobode in nezlomljivega optimizma. Orkester bo izvedel legendarne pesmi in odlomke iz del v Kongresnem centru Budimpešte, kot so Amerika iz West Side Story Leonarda Bernsteina, znamenita uvertura iz Ben Hurja, odlomki Harryja Potterja ali drugi stavek iz Dvořákove Simfonije “Novi svet”. postavka. Turnejo bo vodil in dirigiral Máté Hámori, med drugim pa bosta nastopila pevka Anita Csóka in Kálmán Oláh

jazzovski pianist

Muzikal Shrek (1. in 2. avgust 2025)

To poletje bo na Letni oder Margaret Island prišla odrsko-glasbena priredba filma Shrek, velikega favorita mladih in starih, skupna uprizoritev na prostem Gledališča József Attila in Gledališča Margaret Island. Medtem ko priljubljeni liki zgodbe o junaštvu, žrtvovanju, odrekanju, osamljenosti, izključenosti in ljubezni, ki čaka na koncu poti, oživijo pred občinstvom, odmevajo tudi legendarne pesmi filma v interpretaciji igralcev, kot sta Márk Ember in Tamás Veréb