5 čudovitih palmovih hiš na Madžarskem, kjer lahko že zdaj okusite poletje

Vsi počasi pogrešamo pogled na bujno naravo in cvetove, polne cvetnih listov, kot kozarec vode v puščavi. Vendar pa bo do odrešitve še nekaj tednov, zato se medtem potopite v eksotične oaze palmovih hiš naše dežele!

Botanični vrt ELTE, Budimpešta

Pravo vzdušje džungle ni dolgo čakati v botaničnem vrtu ELTE, kjer nas že ob vstopu v hišo palm takoj obda topel, vlažen zrak, ogromne palme pa nam pogled usmerijo proti steklenim kupolam. Prvotna stavba, ki je vidna danes, je bila zgrajena v 1860-ih in nato obnovljena med drugo svetovno vojno. Po poškodbah med drugo svetovno vojno je bila v šestdesetih letih 20. stoletja izvedena njegova rekonstrukcija. Od takrat je bila čudežna dežela nazadnje prenovljena leta 2011, kjer nas tropske in subtropske rastline vabijo na eksotično popotovanje.

Potepamo lahko med monumentalnimi bananami, avokadi, palmami, citrusi, pa tudi med posebnimi kaktusi, orhidejami in rastlinami, ki lovijo žuželke. In ko odkrijemo vsako posamezno rastlino, nas čaka hiša Victoria z eno največjih zanimivosti vrta, amazonskim lokvanjem – katerega listi lahko podpirajo celo odraslega človeka.

1083 Budimpešta, Illés u. 25.

Budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt Palm House, Budimpešta

Dolgo zgodovino ima tudi hiša palm živalskega in botaničnega vrta v Budimpešti, ki je svoja vrata radovednim očem odprla leta 1912. Stavba je bila prvotno zasnovana kot rastlinjak, v njej pa je bil tudi terarij in pod njim prvi večji sladkovodni akvarij na Madžarskem. Žal je II. Skoraj vse je bilo uničeno v bombardiranju druge svetovne vojne, tako da danes starih obratov skorajda ne vidimo.

A na srečo je od takrat skupaj z zgradbo vrsti vdahnjeno novo življenje, tako da lahko trenutno ob vstopu v hišo palm tavamo med tisočimi primerki rastlin. Zanimivost kraja poleg tropskih posebnosti še poveča dejstvo, da v stari stavbi skupaj živijo živali in rastline. Zato v kraju med drugim najdemo lenivce, levje tamarine in celo armadilose.

1146 Budimpešta, Zoološki trg. 6-12.

Palmova hiša gradu Festetics, Keszthely

Med številnimi zakladi zahodnega roba Madžarskega morja je tudi eksotična oaza, ki jo lahko obiščemo v pravem, aristokratskem sijaju. Navsezadnje nas pot vodi skozi vrt gradu Festetics do hiše palm, ki jo je leta 1880 zgradil grof Tasziló Festetics (II.) po načrtih Francoza H. Celsa.

Stavba s stekleno streho, ki je bila v preteklih letih večkrat prenovljena, je bila prvotno namenjena negi večjih palm in lončnic, zdaj pa oživlja svet tropov. Med sprehajanjem med zelenimi rastlinami nam pot prekrižajo palme, orhideje in bananovci, ki se jih splača usmeriti proti kaktusovi hiši, če gremo tako.

8360 Keszthely, Grajska ulica. 1.

Botanični vrt Szeged University, Szeged

V botaničnem vrtu Szeged, ki se ponaša s stoletno zgodovino in je eden največjih botaničnih vrtov pri nas, nas na tisoče posebnih rastlinskih vrst vabi na avanturo, ki se razteza po celinah in florah. In Canaan, ki obsega 17 hektarjev, ni vreden obiska šele, ko se odprejo vsi brsteči cvetovi. V tropskih, sredozemskih in subtropskih rastlinjakih najdemo bujno zeleno naravo kadarkoli v letu. Medtem ko v enem lahko opazujemo rastline okoli Sredozemskega morja, se v drugem lahko potopimo v svet pragozdov in tropov.

6726 Szeged, ulica Lövölde 42.

Nacionalni botanični vrt, Vácrátót

Za najbogatejšo zbirko živih rastlin pri nas se lahko zahvalimo Narodnemu botaničnemu vrtu v Vácrátótu, kjer lahko uživamo tako v zakladih krajinskega vrta kot tudi v lepotah rastlinjakov. V Hiši palm tropske rastline segajo v nebo, v Hiši orhidej in bromelijevk poleg orhidej krasijo stene pasijonke, ki izvirajo iz subtropov, medtem ko v Hiši kaktusov in sukulent blestijo puščavske rastline. Vse to pomeni, da lahko uživamo v flori daljnih svetov med potepanjem med ogromnimi palmovimi debli in zanimivostmi, ki živijo v krošnjah tropskih gozdov, če se odpravimo proti Vácrátóju.

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.