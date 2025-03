Google dobi nov logotip: poudarek na ženskah v tehniki in znanosti

Ob dnevu žena smo za vas zbrali najboljše serije zadnjih let, ki se osredotočajo na ženske, ki se borijo za svojo družino, za enakost, za pravičnost, tudi proti nemogočemu. Več jih temelji na resničnih zgodbah.

Najkoristnejši igralec (Netflix)

Nekdanja žurerka se mora dokazati kot poslovna ženska, ko nepričakovano postane vodja profesionalne košarkarske ekipe svoje družine.

Ko nas nihče ne vidi (Max)

Lokalna španska policistka in ameriški vojaški agent morata sodelovati, da bi odkrila resnico o dveh prepletenih, skrivnostnih primerih.

Cesarica (Netflix)

Ko se uporna Sissi zaljubi v cesarja Franca Jožefa in se na presenečenje vseh zaroči, jo na dunajskem dvoru čakajo spletke in boji za oblast.

Odvetnica Lidija (Netflix)

V zgodovinski drami Lidia Poët preiskuje primere umorov, medtem ko se bori, da bi postala odvetnica. Serija je nastala po navdihu resnične zgodbe o prvi italijanski odvetnici.

Pravi detektiv: Nočna dežela (maks.)

Drama se osredotoča na dve detektivki, katerih življenji se med 17-letnim lovom na morilca prepletata.

Moč duha (Disney+)

Glavna junakinja Moči duha je mati samohranilka z izjemno sposobnostjo reševanja zločinov.

Cleo (Netflix)

Po padcu berlinskega zidu se nekdanji vzhodnonemški vohun, izurjen za atentate, odloči maščevati tistim, ki so ga izdali – potem ko ugotovi, kdo je to storil in zakaj.

Črni golob (Netflix)

Ko vohunka, ki se izdaja za politikovo ženo, izve, da je bil njen ljubimec umorjen, se s pomočjo starega prijatelja morilca odpravi iskat -resnico- in se maščevati.

Izpovedi služkinje (Netflix)

Mlada mati pobegne iz nasilnega razmerja in se zaposli kot čistilka, da bi zase in za svojo mlado hčerko zgradila boljšo prihodnost.

Easttown Mysteries (Max)

Medtem ko je njegovo življenje v razsulu, detektiv v majhnem mestu v Pensilvaniji preiskuje lokalni umor.

Šef (Netflix)

Deklica, ki živi v sirotišnici v petdesetih letih prejšnjega stoletja, dokazuje neverjeten šahovski talent. Toda na poti do uspeha mora premagati tudi skrivnostno odvisnost.

ga. Amerika (Disney+)

Serija prikazuje gibanje za ratifikacijo amandmaja o enakih pravicah in boj konservativne ženske.

Diplomat (Netflix)

Ameriški diplomat, ki je veleposlanik v Angliji, je sredi mednarodne krize prisiljen žonglirati z izzivi svojega visokega položaja in napetega zakona.

oogle si je ob dnevu žena znova izmislil nov logotip (Doodle), ki ob kliku išče besedno zvezo „women in engineering and science”.

Google pojasnjuje, da ta priložnostni logotip praznuje pionirsko delo žensk na področjih STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) ob mednarodnem dnevu žena.

ženske, ki delajo na tehničnih in znanstvenih področjih

Poudarjajo tudi, da STEM ostaja eno od področij, kjer obstajajo velike neenakosti. Trenutno ženske tukaj predstavljajo le 29 % delovne sile, vendar to število iz leta v leto narašča.

Kaj je Google Doodle?

Google Doodle je posebna, občasna različica logotipa podjetja, ki se pojavi na Googlovi iskalni strani. Njegov namen je obeležiti pomemben dogodek ali osebo. Te priložnosti niso vnaprej napovedane, saj je cilj presenečenje, datum pa največkrat ni vezan na določeno obletnico.