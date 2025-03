9 muzejev in kulturnih doživetij v bližini Budimpešte, ki si jih morate ogledati za pomladno polnjenje

Za razburljiva kulturna doživetja vam ni treba potovati več ur – tudi okolica prestolnice obljublja toliko zanimivosti! Nekaj teh smo izbrali za šopek.

Muzej na prostem Szentendre

Najbolj znani muzej na prostem pri nas že od ustanovitve leta 1967 privablja vse, ki jih zanimajo ljudska arhitektura, stanovanjska kultura, življenjski slog in kmetovanje madžarskega govornega območja. Skanzen v Szentendreju, ki na 75 hektarih z več kot 350 zgradbami zvesto obuja dediščino približno 9 pokrajin ter razstave, predavanja in delavnice, obljublja nepozabno doživetje za vso družino. Območje bo brezplačno odprto tudi tri vikende pred rednim odprtjem v aprilu, vstopnice za pohode pa bodo stale 1200 HUF, vikend 15. marca pa bo poln prazničnih programov in obrtnih prizorišč.

2000 Szentendre, Sztaravodai Street 75.

Retro Design Center, Szentendre

Druga priljubljena časovna kapsula v Szentendreju je Retro Design Center, ki obuja svet 70. in 80. let. Njihov cilj je vzpostaviti most med preteklostjo in sedanjostjo ter prenašati vzdušje in spomine na pretekla obdobja za prihodnje generacije. Na 1000 kvadratnih metrih interaktivne razstave, ki širi nostalgijo, je predstavljenih 30 ikoničnih vozil, med njimi roza kabriolet wartburg, karavan trabant, motorno kolo Jawa s prikolico in avtobus Ikarus, vključuje pa tudi modno opremljeno stanovanje, celotno trgovino KERAVILL in otroški oddelek.

2000 Szentendre, ulica Rév 4.

Kraljevi grad Gödöllő

Podobno kot Szentendre je tudi največji in najrazkošnejši baročni grad v državi le pol ure vožnje oddaljen od Budimpešte. Stavba, zgrajena v 1730-ih, je postala znana po tem, ko je bila leta 1867 dana kot darilo za kronanje Francu Jožefu in kraljici Elizabeti. Stalna razstava, ki obsega 31 sob, zajema skoraj tri stoletja, od časa grofov Grassalkovich prek sveta Sisi do danes. Grajski park ponuja čudovit razgled pozimi in poleti, Baročno gledališče s pestrim programom pa mu ni para v vsej Evropi.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich

Muzej avtomobilske industrije Csepel, Szigetszentmiklós

Tovarna avtomobilov Csepel, ustanovljena na ruševinah nekdanje tovarne letal Danube, je imela odločilno vlogo v madžarski avtomobilski industriji od leta 1950 do konca 1980-ih, predvsem s proizvodnjo delov za tovornjake in avtobuse. Tovarna je bila po zlomu trga CEEC likvidirana, leta 2014 pa so v njenih prostorih odprli Muzej proizvodnje. Razstava, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno in s strokovnim vodstvom ob predhodni prijavi, omogoča vpogled v edinstveno epizodo madžarske industrijske zgodovine skozi ikonične avtomobile, modele, fotografije in tehnične opise.

2310 Szigetszentmiklós, industrijski park ÁTI-Sziget, stavba 59

Muzej kralja Matije, Visegrad

Visegrád, znan kot dragulj Donavskega zavoja, ima veliko razlogov za razmislek o celodnevnem izletu. Za kulturno obogatitev se lahko zanesemo na Muzej kralja Matija, ki deluje že 65 let. Razstavi, ki sta na ogled v obnovljenih prostorih Salomonovega stolpa in Kraljeve palače, sta iz IV. Raziskujejo dobo kralja Béle, Roberta I., Ludvika I., Sigismunda in Matije, muzej pa ima tudi zbirko, ki hrani relikvije mesta iz 18. in 19. stoletja.

2025 Visegrad, Glavna ulica 29.

Memento Mori, Vac

Mesto, znano po tlakovanih ulicah, baročnem glavnem trgu in mogočni katedrali, je prava poslastica za ljubitelje zgodovine, še bolj pa za ljubitelje grozljivih zanimivosti. Kripta, odkrita pod cerkvijo Belih v Vácu, in mumije, ki spijo v njej (moški, ženske in otroci), že od odkritja leta 1994 današnjim ljudem oznanjajo enega od gesel srednjeveškega krščanstva: spomni se smrti! Poleg pokojnih stanovalcev so na ogled tudi njihove relikvije in krste, ki obiskovalcem predstavljajo takratni pokop in pogrebne običaje.

2600 Vác, Trg 15. marca 19.

Muzej svetilk, Zsámbék

Vse se je začelo, ko je Ferenc Borus iskal primerno svetlobno opremo za svoj muzej vina. Vmes je pridobil toliko lepih kosov, da je postal zbiratelj, ne da bi se tega sploh zavedal. Svojo prvo razstavo svetilk je priredil leta 1970 v lokalnem centru skupnosti, nato pa je leta 1979 odprl svoj muzej svetilk v kmečki hiši iz 19. stoletja v Zsámbéku. Zbirka, ki je bila uvrščena tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, obiskovalce privablja z več kot tisoč svetlobnimi predmeti, med katerimi so rimske oljenke, knežji svečniki, še danes v uporabi železniške svetilke in secesijske majolike.

2072 Zsámbék, Magyar Street 18.

Beethovnov spominski muzej, Martonvásár

Grad Brunszvik, ki se nahaja le pol ure vožnje iz Budimpešte, je ena najlepših plemiških rezidenc na Madžarskem. Poleg romantičnega angleškega vrta se ponaša z več razstavami, med katerimi izstopa Beethovnov spominski muzej. Razstava se osredotoča na skladateljeve povezave z družino Brunszvik, ki je večkrat obiskala grad, spoznamo pa lahko tudi Beethovnove madžarske korenine.njegova dela in druge madžarske povezave.

2462 Martonvásár, ulica Brunszvik 2.

Podeželska hiša Ócsai

Čeprav je romanska bazilika Ócsa vredna izleta sama po sebi, naš obisk ne bi bil popoln brez raziskovanja monumentalnih vrat, ki obkrožajo cerkev. Kmečke hiše s slamnatimi strehami v osrčju Stare vasi nas vabijo na pravo potovanje skozi čas, ki združuje kulturne, verske, zgodovinske in etnografske vrednote, da vsrkajo vzdušje starih časov, ki živijo z nami. Po kompleksu vaških hiš se odpravimo do vinskih kleti Öreghegyi, kjer naše potepanje zaključimo z okušanjem ponudbe lokalnih kmetov.

2364 Ócsa, ulica Lőrinc 1.