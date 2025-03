V zgodovinskem okolju bazarja Várkert se je odprla nova, panoramska restavracija

VarjúVár vse pričakuje na dvorišču Várkert Bazar Öntőház s čudovitim razgledom, pa tudi z briljantnimi jedmi in neponovljivim vzdušjem, značilnim za restavracije VakVarjú.

Začelo se je novo poglavje v življenju VakVarjúja, ki se je doslej ponašal s šestimi različnimi enotami: njihova najnovejša restavracija je bila odprta februarja 2025 v enem najveličastnejših delov mesta, bazarju Várkert. Prijetna restavracija, stilsko poimenovana VarjúVár, odlično združuje zgodovinske tradicije s sodobnim vzdušjem, tako po videzu kot v hrani, seveda pa ne bo izpuščen niti občutek življenja in gostoljubja VakVarjúsa, ki ga mnogi že obožujejo.

Sodobno vzdušje v zgodovinskem okolju

Restavracija se je na mestu Monkey odprla že po treh tednih prenove, zahvaljujoč ogromnim steklenim površinam lahko uživate v popolnem razgledu na tukaj raztezajoče se grajsko obzidje in nenazadnje na impresivno mestno panoramo. Attila Szabó, lastnik Goodroom Harmony, je ta pogled, ki spominja na zgodovinske tradicije, postavil v harmonijo, ki je sanjal o res toplem in domačem notranjem dizajnu, ki zagotavlja intimnost za čas, preživet tukaj.

Medtem ko je ena stena restavracije prekrita s tapetami, ki prikazujejo vinsko trto na južnem pobočju Budimskega gradu, v spomin na vinogradništvo, ki je nekoč cvetelo, so tapiserije stolov okrašene z vzorci zelenjave in sadja, ki so nekoč rasli tukaj. Če se premaknemo na to temo, barva jajčevca, buče ter listov in stebel odmeva v vseh delih notranjosti, na ozadju pa je mogoče odkriti značilen logotip VakVarjú.

S prihodom lepega vremena lahko uživate tudi v eni najbolj posebnih značilnosti kraja, strešni terasi, kjer lahko uživate tudi v osupljivi panorami ob prigrizkih razkošnih jedi. Spodnja terasa ponuja tudi odlično doživetje: od drugega vikenda v marcu lahko od blizu uživate v edinstvenem šarmu dvorišča Öntőház.

Sijajni okusi in ekskluzivne jedi

Meni VarjúVár je bil sestavljen z običajno skrbnostjo in natančnostjo restavracij VakVarjú, kuhar Ernő Parcsetich ne hodi v sosednjo hišo zaradi ustvarjalnosti, vse njegove jedi očarajo brbončice z drznim, slastnim pridihom.

V pestri ponudbi nekatere sestavine tukaj zagotavljajo Crow Farmers, tako da, kjer se pojavi piktogram, ste lahko prepričani, da je bilo 100% domačega proizvoda madžarskega kmeta naloženo na vaše krožnike in kozarce, pa naj bo to domači sirup, sir ali testenine.

Barvit meni ima neverjetno vznemirljive jedi, med predjedmi boste našli na primer VarjúGazda Csipentés, v katerem Gesztelyijev izbor mangalice, Szent Jakab Vászolyi in Vászolyijev poltrdi sir, družina čebule in svež kruh iz kislega testa tvorijo okusno mešanico. Če nas poslušate, začnite svoj obrok v VarjúVárju s tem mesnim sirnim krožnikom, saj lahko tako domač, bogat, a prijeten okus najdete na nekaj mestih v mestu.

Tudi seznam juh ne razočara, med drugim velja fazanov consommé za pravo poslastico, v kateri bodo fazanovi ravioli in zelenjava pometli vse z nog.

Vsakdo bo med glavnimi jedmi zagotovo našel nekaj, kar mu bo všeč, saj lahko izbirate med številnimi različnimi mesnimi, ribjimi in vegetarijanskimi jedmi, od zrezka iz pečenke, prelitega z račjimi jetri na žaru in fondant krompirjem, do prekajene zelene, ocvrte v slanem testu in postrežene s parmezanom arancini.

Nebeške sladice sestavljajo krono za skupni obrok, tiste z občutljivostjo na hrano pa ne smejo zamuditi, saj sta mandarinska temno čokoladna pena, postrežena z robidovim kulisom in mandljevimi drobtinami, ter tapiokin puding, aromatiziran s kokosovim sladoledom in pasijonko. brez glutena in laktoze.

Sladkarije so bile fantastičen zaključek jedilnika, ki smo ga okusili: čokoladni mousse se je vrezal v naša srca s svojo kremasto in hrustljavo teksturo, tapiokin puding s svežim, lahkim okusom kokosa pa se je za nekaj minut prepeljal v karibsko poletje.

Najbolj posebne jedi lahko okusite tudi v okviru degustacijskega menija s petimi hodi, kjer gastronomsko doživetje dopolnjuje vinska linija, ki jo sestavlja sommelier.

Izbirate lahko med dvema možnostma menija: medtem ko v meniju Ybl prevladujejo mesne dobrote, kot je muflon z divjo obarvano korenčkovo brunoizo in puding iz kruha s tartufi, meni Danube, ki združuje ribje jedi, vključuje dobrote, kot so kozice v karpatskem slogu, gobe shimeji, ki jih spremlja omaka iz koprovega masla in sladki krompir.

Seveda tudi izbor pijač ne bo razočaral, saj meni pijač med drugim vključuje domače sirupe, gin in tonične variacije, okusna vina in kavne specialitete.

Skupna izkušnja za vso družino

Kot v ostalih enotah družine restavracij je cilj ustvariti nepozabno doživetje skupnosti v VarjúVárju, kjer lahko družine in skupine prijateljev uživajo v veselju skupnega prehranjevanja. Slepe vrane verjamejo, da je skupno prehranjevanje odločilen trenutek, ki združuje ljudi, pa naj gre za družinsko srečanje, srečanje s prijatelji ali intimno večerjo.

Če bi radi prišli na nebeško kosilo ali večerjo po raziskovanju Grajskega okrožja, ki ponuja številne družinske programe, bo otroški kotiček poskrbel za zabavo za najmlajše, kjer se lahko starši ob vikendih maksimalno sprostijo „vzgojiteljice vrtca”. Intimne večerje, bogate z okusnimi doživetji, vsako noč dvigne na višjo raven klavirska glasba v živo.

Če ste iskali idilično lokacijo za zasebni dogodek, je VarjúVár še vedno popolna izbira, zahvaljujoč prilagodljivi zasnovi je na voljo tudi ločljiva soba za 60 oseb, ki jo lahko po potrebi razdelimo na dva dela po 30 oseb z zaveso.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 4.