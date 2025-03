5 edinstvenih kulturnih doživetij v Budimpešti to pomlad KULT.EXTRA posebna izdaja

V posebni izdaji naše serije člankov KULT.EXTRA tokrat v Budimpešti ponujamo nenavadne kulturne programe, ki zapuščajo običajni okvir in zagotavljajo edinstveno izkušnjo za občinstvo.

Sovražnik glasbe 2.0, 3.0

Marca in junija vas stand-up simfonične glasbe vabi k spoznavanju klasične glasbe s komikom Péterjem Janklovicsom in orkestrom Danubia. Gledališče Erkel bo 29. marca gostilo dogodek z naslovom Opera Shock, v okviru katerega se bo vrnil The Music Hater in tokrat (ne) obiskal opero. Neresnične, vsiljene zgodbe, starodavne kulise, nerazumljivo pojoče korpulentne dive – zakaj je sploh dobro poslušati opero? Tokrat lahko to izsledimo s komikom. 23. junija, v zaključnem delu serije programov, postanejo zvočni posnetki žrtev humornega kladiva Péterja Janklovicsa v Kongresnem centru Budimpešta.

Pastorala

Serija družinskih predstav Filharmonije Szent István vabi vse člane družine na Vigado v Pešti na kakovostno zabavo po dva popoldneva aprila, maja in junija. 5. in 6. aprila lahko zainteresirani poslušajo Rossinijevo opero Pepelka, 24. in 25. maja pa smo lahko priča edinstvenemu klavirskemu večeru Erzsébet Kőrösiné Belák in njenih učencev. Ob koncu sezone, 21. in 22. junija, se bo zbor Purcell pridružil Filharmoniji, da bi očaral občinstvo skupaj s podrobnostmi oratorija Josepha Haydna The Seasons.

Landventure

Zahvaljujoč mestnim detektivskim igram Landventure lahko sodelujemo v razburljivih misijah, medtem ko odkrivamo skrite zaklade Budimpešte, Pécsa, Balatonfüreda, Szegeda, Szentendreja in Esztergoma. Ali v sobi pobega na prostem, lahko skupaj razrešimo skrivnosti in si ogledamo najbolj ikonične dele mesta iz nove perspektive.Čaka nas 18 različnih misij, ki jih lahko fleksibilno igramo kadarkoli v dnevu, vse kar potrebujemo je pametni telefon. Popoln program za domačine in domače turiste, z zagotovljeno zabavo in trajnimi doživetji.

Light Art Museum

Razstava lahke umetnosti Muzeja umetnosti svetlobe “Phantom Vision – Deep Currents of Perception” obiskovalce popelje v skrivno kraljestvo zaznavanja, sanj in skritih naravnih pojavov. Na razstavi, ki bo odprta do konca junija, si lahko ogledamo dela, ki uravnovešajo mejo med tehnologijo, znanostjo in umetnostjo v zgodovinski stavbi Tržne dvorane na ulici Hold. Dva tisoč kvadratnih metrov prostora vsebuje skoraj 40 del, vključno z deli več tujih zvezd, ki jih lahko javnost prvič sreča na Madžarskem.

Naše poročilo o izkušnjah s spektakularno razstavo v Muzeju umetnosti svetlobe:

“Phantom Vision”, nova razstava lahke umetnosti Muzeja umetnosti svetlobe, je bila odprta v začetku septembra.

Zvočna kupola

Sredi januarja je kino Hiše madžarske glasbe, ki ponuja edinstveno doživetje, ponovno odprl svoja vrata v še modernejši različici. Vsakdo, od najmanjšega do največjega, lahko tukaj najde program po svojih željah, saj poglobljeni kino ponuja filme in animacije o naravi, zelo uspešne, eksperimentalne filme ter projekcije, ki zagotavljajo trajno izkušnjo. Približno polurna dela na polkroglastem platnu si lahko ogledate večkrat vsak dan v tednu, razen v ponedeljek.