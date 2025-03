10 brezplačnih spomladanskih programov v Budimpešti 15. marca 2025

V soboto, 15. marca v Budimpešti, vas čakajo vodeni ogledi, obrti, literarna branja in parada konj! V pisanem programu cavalcade najdete tudi programe za otroke in odrasle.

Programi 15. marca na PIM

Literarni muzej Petőfi bo 15. marca z brezplačnimi, celodnevnimi programi priklical spomin na mlade v marcu in revolucijo. Obiskovalci se lahko udeležijo sej muzejske pedagogike, tematskih vodenih ogledov in sprehodov po palači, ponovno pa deluje tudi skoraj 200 let stara tiskarna Landerer. Popoldne bo v ospredju muzejska zbirka, ki bo predstavljala najnovejše muzejske kompozicije in dogodke revolucije. 15. marca je mogoče brezplačno obiskati razstave in programe PIM, za programe pa je potrebna predhodna spletna prijava.

Praznični program 15. marca v Grajskem muzeju BTM

Muzej gradu BTM pozdravlja zainteresirane z brezplačnim družinskim dnevom, obrtjo, 30-minutnimi vodenimi ogledi, zabavno zgodovinsko predstavitvijo in zgodovinskim sprehodom. Ob prazniku si lahko razstave ogledate tudi brezplačno.

15. marec v kulturni kavarni Inga

Praznični programi se začnejo že opoldne v kavarni Tűzoltó utca, kjer lahko pričakujete živo glasbo, obrti, zgodovinski kviz in plesno dvorano. Od 18. ure lahko v okviru praznične komemoracije poslušamo govore, pesmi, pesmi.

Obeležitev gledališča Örkény 15. marca // Klauzál tér

Od 11. ure dalje se lahko spominjamo junakov revolucije 1848-49 in boja za svobodo v okviru obrednega polaganja vencev in literarnega programa. Igralci gledališča Örkény recitirajo na odru, pevski in plesni zbor Gimnazije Madách pa s svojimi nastopi dodaja tudi barvo programu.

Brezplačni družinski programi 15. marca v četrti palače Budavári

Med 10. in 17. uro predavanja, razstave, glasba, ples in literatura, zgodovinski sprehodi in brezplačni družinski programi, orožarske predstave in konjski huzarji zapolnjujejo prizorišča četrti palače Budavári. Večina dogodkov je brezplačnih, vendar bolj priljubljeni programi zahtevajo predhodno registracijo za sodelovanje.

„Tisoč osemsto oseminštirideset, ti star” – 15. marec v Bálna

V okviru komemoracije 15. marca bodo imele tradicionalistične skupine predstavitve, glasbeno-plesno predstavo, obrtni sejem in dejavnosti ter predstavitev knjige. Poleg programov si lahko ves dan ogledate razstave nacionalne obrambe in vojaške zgodovine, zelo uspešna Aréna Tér pa je odprta tudi za tiste, ki jih zanima vojaška zabava.

Tukaj je moja puščica! Kaj naj posnamem? – 15. marec komemoracija z Várkonyi Csibés // Bakáts tér

Várkonyi Csibészek oživi najbolj znane in najbolj ganljive pesmi Sándorja Petőfija v edinstveni, sodobni priredbi, s čimer se pokloni junakom osamosvojitvene vojne leta 1848–49. Edinstvene ureditve dajejo nov pomen pesmim o svobodi, ljubezni in domoljubju ter zajemajo sporočilo preteklosti za sedanjost.

Klasični večer kviza v Miamiju

V soboto, 15. marca, čakajo na poseben klasični kviz večer v Miamiju, kjer lahko preizkusite svoje sposobnosti z najbolj razburljivimi vprašanji! Filmi, zgodovina, literatura, šport, znanost in številne druge teme – vsak lahko najde nekaj po svojih željah!

Klub Pi Slam v bunkerju Bakáts

Posebna izdaja Pi Slam Kluba 15. marca v bunkerju Bakáts. Ekipa, ki deluje v žanru slam poezije, bo priredila uporniško predstavitev v čast marčevskim mladim, hkrati pa lahko praznujemo prvo obletnico delovanja bunkerja Bakáts.

„…pišite ga v svoja srca in ne pozabite.” – Družinski dan v arhivih

Družinski dan „…pišite ga v svoja srca in ne pozabite, da ga” hrani Državni arhiv Madžarskega državnega arhiva v soboto, 15. marca, v palači Dunajskih vrat. Ob državnem prazniku bodo zainteresirane pričakali smiselni in barviti programi. Na dogodku bo posebna pozornost namenjena karieri Móra Jókaija in romanopisca, v počastitev 200. obletnice njegovega rojstva.

15. marca je mogoče brezplačno obiskati večino muzejev v Budimpešti (vključno z Madžarskim narodnim muzejem, Muzejem etnografije in Muzejem lepih umetnosti).