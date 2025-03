To pomlad vas v središču Budimpešte čaka nov, barvit brunch

Pred dobrim tednom dni se je Flava Cafe & Brunch preselila v notranjost in teraso Flava Kitchen & More ter ponudbi restavracije dodala posebne jedi za malico. Tokrat smo imeli priložnost okusiti tudi novosti, ki so v restavraciji na voljo med 11. in 16. uro.

Impresivna notranjost z novimi slikovnimi elementi

Flava Kitchen & More, ki se ponaša z več priporočili Michelinovega vodnika, vabi goste na pravo kulinarično potovanje. Ekipa restavracije se je pred kratkim odločila, da bo še povečala šumenje Flave, zato so ponudbi dodali najrazličnejše jedi za malico.

Pri ustvarjanju jedi je bil glavni vidik ustvariti nenavaden meni s predstavitvijo okusov svetovne kuhinje in ponovnim razmislekom o klasičnih, že znanih jedeh za zajtrk.

Poleg jedi za malico, ki so na voljo med 11. in 16. uro, je restavracija dodala tudi nove slikovne elemente, zato je v teh nekaj urah za restavracijo značilno svetlejše, bolj barvito okolje, kjer prevladujejo zelene, rožnate in bele barve.

Ti vizualni elementi odmevajo v menijski vrstici, tu in tam razstavljena oblačila strežnikov in blagovne majice, ki jih je mogoče celo kupiti na kraju samem.

Mednarodni okusi prenovljeni

Ta vpadljiva kavalkada barv se odraža tudi v postrežbi ponujenih jedi, ki jih lahko razvrstimo v štiri glavne kategorije (bun’n’roll, klasike za malico, jajca in drugo, zdravo), in imeli smo kar nekaj možnosti, da okusite eno ali dve jedi vsakega.

Najprej smo okusili jed, narejeno s testeninami iz maslenega brioša, ki spominja na okuse Eggs Royale in z domišljijskim imenom bun’n’roll, od katerih so na jedilniku na voljo štiri možnosti.

Naša izbira je padla na različico, narejeno s hamburgerjem podobnimi govejimi polpeti, slanino, ocvrto čebulo in ocvrtimi jajci ter nepresenetljivo poimenovano ‘Eggstra’ žemljico iz dimljenega lososa s holandsko omako. Okusi tvorijo popolno harmonijo z masleno žemljico brioša in obljubljajo obilen zajtrk za tiste, ki izberejo to odlično jed.

Nato smo okusili turška jajca, ki spominjajo na okuse Bližnjega vzhoda, ki i dodajo labneh, rjavo maslo s popečeno čebulo, meto, peteršilj in na koncu malo sveže pečene focaccie.

V posebne pokrajine Mehike nas je vodila jed, imenovana tostadas, ki je popolna kombinacija govejega raguja, ocvrtega pinto fižola, avokada in salse, postrežene na ogromnem tortiljinem krožniku.

Po vsem tem smo videli, da je prišel čas, da se usmerimo k sladkim jedem, kar je bil najprej francoski toast iz bananinega kruha, ki ga je navdihnil Flavin zelo uspešen bananin kruh. Ta prenovljeni bonbon z arašidovo kremo, banano, divjim sadjem ragu in sladoledom mascarpone ob strani je prišel za našo mizo z malo javorjevega sirupa, ki smo ga polili po vratu, in ga pomaknili v našo čisto najljubšo.

Ameriške palačinke niso nič manj okusne, medtem ko je acai skleda lahko odlična alternativa za malico za tiste, ki iščejo zdrav zajtrk, poln svežega sadja in oljnic.

Ob pisanih jedeh za malico so ustvarili tudi pester meni pijač, ki poleg običajne izbire kave vsebuje posebne variacije tekem, klasične koktajle za malico, smutije iz svežega sezonskega sadja in zelenjave ter sveže stisnjene 100% sokove, ki odlično dopolnjujejo zgoraj omenjene okuse.

Delitev je skrbna

Tudi tistih, ki iščejo običajno vzdušje in jedi, ni treba prestrašiti, saj ima klasični jedilnik Flava Kitchen & More še vedno glavno vlogo v večernih urah.

Poleg raznolikosti je odločilni element Flavine kuhinje tako imenovani „sharing concept”, to pomeni, da se goste spodbuja k skupnemu uživanju hrane, pri jedeh za malico pa ni nič drugače.

Zato jih je vredno obiskati kadarkoli v dnevu, ne glede na to, ali želite prijeten zajtrk, poslovno srečanje ali intimno večerjo v dvoje, s prijatelji ali morda z večjo skupino.

Flava Kitchen & More

1051 Budimpešta, 6. oktober u. 26.

+36301557395



https://www.facebook.com/flavabudapest/