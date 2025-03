Marčevski vodnik po pivu: 5 najboljših budapestskih craft pivnic, kjer vas čaka prijetno vzdušje

Če imate radi kakovostna piva in prijetne pube, je ta marčevski vodnik po pivu za vas! Zbrali smo 5 najboljših craft pubov v Budimpešti, kjer vas čakajo odlične pijače, prijazno vzdušje in odlično vzdušje. Odkrijte dragulje prestolnice in uživajte v najboljši kulturi piva!

Mixat Udvar

Pred tremi leti je ekipa Mixát vdihnila novo življenje v zgradbe pokojnega Csempésa in Darshana Udvarja, ki izžareva daljnovzhodno vzdušje. V zabaviščnem predelu Palace Quarter bodo ljubitelji vina in ljubitelji piva zagotovo našli svoje izračune: v Vin krilu lahko okusite naravne in točene vinske serije, medtem ko lahko v oddelku Keg okusite božanske craft pivske specialitete v ogromni izbiri. Za glasbene užitke poskrbi Mixát Stage, skrit globoko v stavbi, za naš apetit pa so odgovorne tanke testeninske pice kraja.

1088 Budimpešta, Krúdy Gyula utca 7.

Kvas hiša

Gastronomska ulica za pešce, ki ji danes pravimo Hiša kvasovk, je skrita v stavbi na ulici Tűzoltó, nekoč znani kot Tovarna vil, prvotno zgrajeni kot delavnica za pihanje stekla. Kraj z nič manj kot 30 pipami piva je neizogiben predstavnik in osnova pivske revolucije in tudi prvi ruin pub madžarskega craft piva, ki vas pričakuje z izbranimi pivi v neskončnih količinah, kakovosti in različicah, začinjenih s kakovostno kulturo in revolucionarno gastronomijo.

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22.

Pivovarna KEG

Eno najbolj priljubljenih pivskih nebes na bulvarju, KEG Sörműtház, je skrito pod kostanji Orlay út, ki se odpira iz Bartók Béla út. Poleg nenehno spreminjajočih se kakovostnih craft piv ne pozabimo na KEG-ovo odlično kulinariko. Sezonske predjedi in glavne jedi, sladice, neponovljivi burgerji so na voljo, da spremljajo trenutno zasedbo 32 pip za pivo. Če vas v času večerje ni v KEG-ovi hiši, poskusite tudi njihov nebeški meni za kosilo z več hodi na njihovi prijetni terasi.

1114 Budimpešta, Orlay utca 1.

Kandalló Craft Beer & Burger Pub

Nebesa craft piv vas čakajo v Kandalló na Kertész utca 33, kjer se doživetje dopolni z odličnimi gurmanskimi, celo veganskimi in veganskimi hamburgerji. Pivnica se ponaša s 16 pipami za pivo, na katerih je na voljo širok izbor stalno posodobljenih domačih craft piv, od klasike do novosti. Paleta vključuje tudi izdelke znanih madžarskih pivovarn, kot so Horizont, Fehér Nyúl, Monyó in Brew Your Mind. Zaradi priljubljenosti Kamina je vredno rezervirati mizo vnaprej, še posebej zvečer!

1073 Budimpešta, Kertész utca 33.

Pivovarna Ganz

Ganz Söröző je odprl svoja vrata na mestu prej kultnega kraja za mnoge, Ganz Sörmanufaktúra, ki je v mnogih pogledih postal vreden naslednik. Miren vrt okoli prijetne hiše v Budimu sprejme vse, ko se približuje lepo vreme, njegova terasa, obdana z jantarjem, pa nudi zavetje gostom tudi v vročini. Notranjost pivnice je zelo majhna in eklektična, a še toliko bolj posebna. V njihovi ponudbi lahko poskusite nešteto piv, ki jih izdelujejo lokalne obrtne manufakture, kar je edini razlog, zakaj jih je vredno obiskati!

1027 Budimpešta, Ganz utca 6.