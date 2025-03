Eden najlepših arboretumov v južni Transdanubiji sije v čudovitih barvah

V brezplačno obiskanem arboretumu Sellye so zaščitene rastlinske vrste začele cveteti že februarja, zdaj pa sijejo v polnem sijaju.

Velja za središče Ormánsága, ki se ponaša z bogatimi ljudskimi tradicijami, ena najbolj izjemnih znamenitosti Sellyeja je grad Draskovich in okoliški arboretum, ki je nedvomno najlepši v tem letnem času. Impozanten grad v središču vrta sega v 18. stoletje Zgrajen je bil v 19. stoletju, od takrat pa stavba, ki je bila v rokah države, deluje kot spalnica, zato ne sprejema obiskovalcev.

Vsakdo se lahko samozavestno ali brezplačno sprehodi po čudovitem arboretumu, ki obdaja stavbo, in se obogati z več hektarji izkušenj na trenutno živobarvnem vrtu. Arboretum, ki velja za naravovarstveno območje, je ustvaril Iván Draskovich, ki je posebna drevesa, grmovnice in rastline pogosto prejemal kot darila od svojih prijateljev.

Tako je danes eden najlepših parkov v južnem Transdonavju dom 240 listavcev, 115 zimzelenih drevesnih vrst in neštetih sort cvetov. Poleg tega si lahko med deli, ki so nastala v Mednarodnih slikarskih in lesno-kiparskih ustvarjalnih taborih, v arboretumu ogledamo tudi 11 lesenih skulptur.

Trenutno lahko vidite tako čudovite rože v vsem svojem sijaju, kot so visoko zaščiten ilirski žafran, zimsko pokopališče, jeglič brez peclja in snežna kapljica.

Razpoložljivost

Grad Draskovich

7960 Sellye, Köztársaság tér 1.

sellye.hu