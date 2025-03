Zdravilišča v državi vas vabijo, da čofotate ponoči v marcu

Na razstavi so predstavljene svetlobne skulpture in freske umetniškega para NagyMolnár ter spektakularne skulpture Zsolta Árona Majorosa, zvezde mednarodne kulturne scene. Na razstavi si lahko javnost brezplačno ogleda tudi slike konec lanskega leta umrlega slikarja Károlyja Kelemena med 7. marcem in 16. aprilom. Razstavljena umetniška dela je mogoče kupiti.

Razstave in umetniki trojne razstave

Umetniški duo NagyMolnár v galerijo prinaša svoja najnovejša dela, svojo najbolj kompleksno razstavo doslej z naslovom Nove dimenzije. Fokus NagyMolnárjevega sveta je svetloba: ustvarjajo edinstvene svetlobne skulpture in freske, katerih vizualni elementi in barvna kompozicija očarajo gledalca.

Glavna tema del kiparja Zsolta Árona Majorosa je človeško telo, večinoma ustvarja artefakte in instalacije iz kovine. Njegovi impresivni, spektakularni artefakti iz plasti vplivajo tako na oči kot na psiho. Z nagrado Junior Prima nagrajeni umetnik zdaj prinaša novo interpretacijo svojih skulptur z ustvarjanjem notranje kontemplativne umirjenosti v svoji razstavi Imagination.

Poleg posebnih predmetov si lahko javnost ogleda tudi slike na trojni razstavi. V razstavnem prostoru bodo postavljene slike nagrajenega umetnika Mihályja Munkácsyja Károlyja Kelemena. Pred kratkim je umrl eden od madžarskih mojstrov nove avantgarde, tudi ta razstava je poklon njegovemu spominu

V prvem mesecu pomladi, v marcu, bo za vsak pomladni vikend program, kjer se boste lahko kopali pozno v noč v različnih delih države.

Ni nujno, da čakate na veliko poletno vročino, da se kopa pozno v noč, saj boste imeli priložnost, da čofotate ponoči vsak vikend v marcu. Ob teh vikendih bodo različni deli države in različna zdravilišča ponujali nočna zdraviliška doživetja.

Poleg daljšega odpiralnega časa zdravilišča na večini lokacij pripravljajo tudi programe: dodajajo glasbo, predstave in ponekod tudi savne, ki trajajo v noč.

Med vikendi v marcu izstopa druga sobota v mesecu, na katero bo država praznovala mednarodni dan žena. 8. marca, ko že govorimo o tem, boste imeli priložnost praznovati ta pomemben dan s kopanjem ponoči na več lokacijah v državi.

Naslednje lokacije vas vabijo k nočnemu kopanju v marcu:

7. marec.

Zdravilišče in kopališče na plaži Akácliget, Karcag

Zdravilišče Pesterzsébet Jódos-Sós in zdravilišče na plaži, Budimpešta

Terme Zalaegerszeg

8. marec.

Aquasziget Élményfürdő, Esztergom

Barack Spa in Élményfürdő, Tiszakécske

Kopališče in kopel na plaži Bogácsi

Spa in center za prosti čas Cegléd

Izkušnje z elipso in kopališče na plaži, Miskolctapolca

Zdravilišče in wellness zdravilišče Sárvár

Szigetvár Spa

Virágfürdő, Kaposvár

14. marec.

Zdravilišče in kopališče na plaži Akácliget, Karcag

Napfényfürdő Aquapolis, Szeged

15. marec.

Spa in center za prosti čas Cegléd

21. marec.

Zdravilišče in kopališče na plaži Akácliget, Karcag

Spa in center za prosti čas Cegléd

22. marec.

Spa in center za prosti čas Cegléd

28. marec.

Zdravilišče in kopališče na plaži Akácliget, Karcag

Napfényfürdő Aquapolis, Szeged

29. marec.

Spa in center za prosti čas Cegléd