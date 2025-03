Bi si mislil? Leta 2024 so bili najbolje plačane zvezde

Govorimo o strašnih zneskih!

Pred kratkim je bil objavljen seznam najbolje plačanih igralcev leta 2024, rezultat pa je presenetil mnoge: že zato, ker se je nanj uspela uvrstiti le ena igralka. Pokažemo vam tudi, o katerih svetovnih zvezdah govorimo!

10. Will Smith – 26 milijonov dolarjev

Z oskarjem nagrajeni igralec je zaslužil res impresiven znesek. To je predvsem posledica Bad Boys: All or More, četrtega dela franšize, ki je po vsem svetu zaslužil 404,2 milijona dolarjev s produkcijskim proračunom 100 milijonov dolarjev.

9. Adam Sandler – 26 milijonov dolarjev

Netflixova uspešnica Astronavt je pretočnega velikana stala 40 milijonov dolarjev: del bo šel Adamu Sandlerju, drugi del Happyja, letečega golfista, pa je že v pripravi.

8. Nicole Kidman – 31 milijonov dolarjev

Avstralska z oskarjem nagrajena igralka je zaslužila 31 milijonov dolarjev, s čimer je postala edina ženska na tem seznamu. Vse to je zahvaljujoč napornemu letu, v katerem je Nicole Kidman nastopila v dveh uspešnicah, Good Girl in Family Affair, hkrati pa je igrala tudi v Netflixovi Spellbound in treh TV serijah.

7. George Clooney – 31 milijonov dolarjev

Na strani Brada Pitta v Two Lone Wolves je imel George Clooney odlično leto, medtem ko je nastopal tudi v Imaginary Friends. Medtem ko so obstajala prepričanja, da so Clooneyju in Pittu ponudili 35 milijonov dolarjev v Apple+’s Two Lone Wolves, je igralec spregovoril že prej in dejal, da je bil plačan “milijone in milijone za manj.

6. Brad Pitt – 32 milijonov dolarjev

Pitt je nastopil v istih filmih kot Clooney, hkrati pa je posnel osem filmov – vključno z Two Lone Wolves. S skupnim zaslužkom 42 milijonov dolarjev je Pitt zaslužil 5 milijonov dolarjev več kot Clooney.

5. Hugh Jackman – 50 milijonov dolarjev

Deadpool & Wolverine je bil velika uspešnica v kinematografih po vsem svetu, saj je zaslužil osupljivih 1.337.791.922 $. To je predstavljalo dobiček v višini več kot 1 milijarde dolarjev, produkcijski proračun pa je znašal 200 milijonov dolarjev. Tako lahko upravičeno rečemo, da je Hugh Jackman zaslužil zelo lep znesek, skupaj 66 milijonov dolarjev.

4. Jerry Seinfeld – 60 milijonov dolarjev

Potem ko ga je Forbes lani označil za milijarderja, se je Seinfieldov bančni račun še povečal. K temu je prispeval z režijo in glavno vlogo v Netflixovem filmu Frosting Without, ki parodira izum pop-tartov.

3. Kevin Hart – 81 milijonov dolarjev

Hart je imel neverjetno pestro leto, ko je nastopal v projektih, kot so akcijsko-pustolovski film Borderlands, humoristična serija Die Hart, v kateri je 45-letni igralec igral izmišljeno različico samega sebe, in Spotifyjev tedenski podcast. Imel je tudi 90 stand-up komičnih oddaj in reklam.

2. Ryan Reynolds – 85 milijonov dolarjev

Kot smo že omenili, sta Deadpool & Wolverine po vsem svetu zaslužila impresivnih 1,3 milijarde dolarjev, pri čemer Ryan Reynolds ni le igral, ampak je tudi izvršni producent in soscenarist filma. Kanadski igralec je igral tudi v Imaginary Friends, made Welcome to Wrexham! njegova druga sezona, kot tudi revizija scenarija za film njegove žene Blake Lively Ends with Us.

1. Dwayne Johnson – 88 milijonov dolarjev

Dwayne Johnson je bil na vrhu seznama najbolje plačanih igralcev, potem ko je v žep pospravil enega največjih poslov v zgodovini pretakanja, ko je zaigral v Amazonovi The Corpse Action: vreden približno 50 milijonov dolarjev. Igralec je dobil tudi nekaj velikih producentskih vlog, vključno z drugim delom Vaiane, ki je v blagajne zaslužil več kot milijardo dolarjev.

