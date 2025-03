7 programov ohranjanja ljudske umetnosti in tradicije v Budimpešti, ki bodo poživili pomlad

Bogato kulturno življenje Budimpešte ponuja veliko priložnosti za tiste, ki jih zanima ljudska umetnost. Plesne dvorane, tradicionalni programi in koncerti ljudske glasbe čakajo tiste, ki želijo spoznati svet madžarske folklore.

Folklora je moda! – Hiša tradicij (do 30. oktobra 2025)

Hiša tradicij – Najnovejša razstava Madžarskega muzeja ljudske umetnosti predstavlja odnos med ljudsko umetnostjo in modo. Razstava, ki se je odprla 12. februarja, preučuje, kako so oblike in motivi madžarske ljudske kulture navdihnili delo modnih oblikovalcev od začetka 20. stoletja do danes. Vsebuje skoraj 150 kosov oblačil, dodatkov in drugih predmetov, ki pristno pričajo o nenehni interakciji med ljudsko umetnostjo in modno zgodovino. Razstavo si lahko ogledate v odpiralnem času hiše do 30. oktobra, večkrat pa potekajo vodeni ogledi.

Koktajl Aleksandra Petroviča (13. marec 2025)

Dobra stvar pri koktajlu Alexander Petrovich je bila, da nikoli niste vedeli, kaj pravzaprav naročate. Tudi v restiju v Južnem Budimu, kjer so ga merili, je bilo vse, kar je bilo o njem napisano v meniju –, ki je bil prva, prvotno prazna stran Petőfijevega skupnega –, v nekem razmerju malo To in malo Ono. Če bi lahko pili Karpatski bazen, bi ga verjetno imenovali koktajl Aleksandra Petroviča. Ob teh metaforah lahko pričakujete resnično poseben predrevolucionarni glasbeni večer v Fonu 13. marca. Gost: Okos Viola je pevec in instrumentalist skupin Odd ID (Ethnofil), kvarteta Makám in Fuvaloma.

Koncert Várkonyi Csibészek (22. marec 2025)

Várkonyi Csibész so se z glasbo začeli ukvarjati že kot dečki, pred sedmimi leti so nacionalno slavo pridobili s priredbo pesmi Bajdázó, od takrat pa so imeli več kot sto koncertov. Skupina, ki se giblje po “progresivni etno-cooljazz gypsy world-soul-bass” liniji, bo nastopila 22. marca v Hiši madžarske glasbe.

Srečanje Državne plesne dvorane (4. – 6. april 2025)

Letos bo 4.-6. april potekal že 44. med nacionalnim srečanjem v plesni dvorani in sejmom razkladanja, največjim dogodkom ljudske umetnosti v živo v Karpatski kotlini. Vseumetniški festival ljudske umetnosti v živo organizira Táncház Egyesület z obsežnim strokovnim sodelovanjem. Glavno prizorišče bo še vedno športna arena Papp László Budapest, kjer bo arena gostila vrtinec izmenjujočih se plesnih dvoran in sejem ljudske umetnosti ter večerne gala programe, vendar bodo tudi vse druge male in velike dvorane prizorišče raznolikih programov.

Dan plesne hiše (3. maj 2025)

Dan plesne dvorane tradicionalno poteka po vsej državi 3. maja, na obletnico prve plesne dvorane na Madžarskem. Koncert narodnozabavne glasbe je del niza nacionalnih dogodkov, ki jih od leta 2022 skupaj organizirata Akademija za glasbo in Hiša tradicij. Koncept predstave se tokrat uresničuje z novo metodo: učenci in učitelji Oddelka za narodnozabavno glasbo lahko delijo svoje ideje v okviru tekmovanja, iz katerega bodo na odru spregovorili najboljši. Ustvarjalne ideje v letu 2025 uokvirja 150. obletnica ustanovitve Akademije za glasbo in tesno strokovno sodelovanje s Hišo izročil.

Etnografski muzej (večkrat)

Leta 2025 je Etnografski muzej na zbirni razstavi začel s serijo tematskih vodenih ogledov, ki predstavlja 3600 artefaktov. Cilj programa je, da obiskovalci dobijo globlji vpogled v 153-letno zgodovino muzeja in da izvedo več o razstavljenih predmetih. Vodeni ogledi se začnejo vsako soboto in nedeljo ob 11. uri in se osredotočajo na različne teme. Marčevski programi vključujejo zbirateljske izlete z raziskovalci ljudske glasbe 1. marca ter kustosov celovit voden ogled 8. marca. Za sodelovanje morate unovčiti vstopnico in pristojbino za voden ogled. Več informacij in celoten seznam programov so na voljo na spletni strani muzeja.

Essentia Artis (večkrat)

V okviru serije programov Essentia Artis čaka veliko razburljivih brezplačnih dogodkov, ki jih zanima Vigado v Pešti. 28. marca bo potekala velikonočna obrt, ki čaka na pomlad, kjer se bodo udeleženci lahko naučili treh tradicionalnih tehnik. Istega dne, ob 15.30, bosta na ogled dva poučna filma etnografinje Beatrix Jókainé Gombosi, ki bosta občinstvu predstavila velikonočno tradicijo in običaje Gyimesa in Moldavije Od 16.30 na trgu pri Vigadóju v Pešti, István Berecz, Szilveszter Sikentáncz, jr. Interaktivni performans ljudskih umetnikov Béle Szerényi in Mártona Puska oživlja najpomembnejše običaje spomladanskega prazničnega kroga v plesno-glasbeni obliki, v katero so vključeni udeleženci. Za vas se pripravlja še veliko razburljivih programov, o katerih lahko izveste na spletni strani Essentia Artis!