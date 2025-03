7 izjemnih fotografskih razstav za pomlad, ki se poklanjajo umetnosti trenutka

Živahna umetniška scena Budimpešte ponuja številne očarljive fotografske razstave za pomladno sezono. V prestolnici je mogoče najti vse od klasičnih in sodobnih del do dokumentarne in eksperimentalne fotografije. Odkrijte jih vse!

Portreti igralcev – Fotografska razstava Zoltána Starka // MOMKult (do 31. marca 2025)

Kje se igralec konča in kje se vloga začne? Fotografije Zoltána Starka predstavljajo naše igralske legende vzporedno z njihovimi odrskimi osebnostmi in z dramatično močjo slikajo preganjani trenutek. Od leta 2022 bo Zoltán Stark aktivno sodeloval na vajah gledališke fotografije, razstava Portreti igralcev je bila sestavljena iz njegovih velikih slik, ki si jih lahko ogledate na Galebovi promenadi ob Kulturnem centru MOM do 31. marca. Vstop je brezplačen!

Ylla: Rojstvo sodobne fotografije živali // Mai Elf House (do 6. aprila 2025)

Ylla (Kamilla Koffler) se je posvetila živalskim portretom v dobi, ko nihče ni pomislil, da bi se specializiral za živalsko fotografijo. Fotografiral je živali in obiskal živalske vrtove v Yllinem ateljeju, ki se je v tridesetih letih prejšnjega stoletja selil v pariške umetniške kroge, kjer se je podal v kletke nevarnih divjih živali za bližnje slike. Od 20. februarja do 6. aprila si lahko ogledamo njegove posebne slike znotraj sten Mai Nó Háza.

Spominska razstava DJ Palotai – Zsolt Palotai || Predmeti, fotografije, relikvije // Hiša madžarske glasbe (9. marec – 27. april 2025)

Negovanje spomina na legendarnega Zsolta Palotaija, ki je umrl 18. novembra 2023, se bo 9. marca v Hiši madžarske glasbe odprla brezplačna razstava. Glasba, fotografije, videi, performansi, instalacije iz osebnih predmetov, osebne zgodbe, DJ performansi in drugi spremljevalni programi, ki so nastali v času DJ-jeve dolge in edinstvene kariere, dodajo barvo otvoritveni in spominski razstavi.

Manjkajoči videz – Pozabljeni opus Ilke Révai // Muzej Kassák (do 1. julija 2025)

Najnovejša razstava muzeja Kassák, Pozabljeni opus Pogrešanega pogleda – Ilke Révai, približuje delo nezasluženo marginaliziranega fotografa širši javnosti. Ilka Révai je bila izjemna osebnost madžarske fotografije 20. stoletja, a znana le redkim. Razstava, ki si jo lahko ogledate do 1. junija, predstavlja redko videna umetnikova dela, ki občutljivo reflektirajo družbene in umetniške procese dobe.

Kátya Tompos (1983-2024) // Bavarski igralski muzej Gizi (do 28. septembra 2025)

Občasna razstava Muzeja igralcev Bajor Gizi med 28. februarjem in 28. septembrom obeležuje tragično kratko gledališko kariero Kátye Tomposa. Zahvaljujoč svoji umetniški raznolikosti, talentu za upodabljanje likov in naravni igri je med letoma 2003 in 2021 odigral številne vloge. Na razstavi si obiskovalci poleg fotografij nepozabnih nastopov lahko ogledajo tudi dokumente, ki jih hranijo v družinskih albumih.

Peter Lindbergh – Budimpeštanski fotografski festival // Umetnostna galerija (29. marec – 22. junij 2025)

Letos se bo v Umetnostni galeriji 29. marca odprl Budimpeštanski fotografski festival z ikonično fotografsko razstavo legendarnega nemškega modnega fotografa Petra Lindbergha. Peter Lindbergh je kot pionir v fotografiji želel ujeti brezčasen značaj z minimalističnimi orodji, pri čemer je koncept lepote reinterpretiral s svojo individualno vizijo. Med več kot 50 fotografijami razstave, ki si jih lahko ogledate do 22. junija, je veliko znanih posnetkov, ki so mnogim morda znani.

Robert Capa, dopisnik//Capa Center (do 31. decembra 2025)

Lansko poletje je v novem razstavnem prostoru Centra sodobne fotografije Robert Capa svoja vrata odprla prva stalna razstava opusov Roberta Cape na svetu. Edinstvena razstava predstavlja okoli 138 fotografij iz serije, ki obiskovalcem predstavljajo najpomembnejša obdobja fotografovega življenja, v obdelavi po specifičnih temah. Capino delo je pomembno, ker je s svojimi podobami in odnosom močno vplival na občinstvo ter za vedno spremenil standarde fotoreporterskega poklica.