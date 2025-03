6 odličnih literarnih večerov za marec v Budimpešti, ki vas bodo očarali

Marca Budimpešta sprejema ljubitelje kulture z živahnim literarnim življenjem. Šest razburljivih literarnih večerov vam ponuja priložnost, da se potopite v odlična dela, spoznate svoje najljubše avtorje in ste del navdihujočih pogovorov.

Pesniki pesmi (14. marec 2025)

Leta 2022 se je László Kollár-Klemencz odločil pomagati srečanju leposlovja in pesmi, poezije pesmi. Po enem letu se ponovno vrača koncert Pesmi pesnikov, kjer se lahko občinstvo 14. marca sreča z Gergellyjem Ballo, Cserihanno, Józsijem Hegedűsom, László Kollár-Klemenczom in Jánosom Másikom.

Po Petőfijevih zadnjih dneh (14. marec 2025)

Nastop Andrása Romhányija 14. marca poteka na dveh vzporednih nitih: na eni strani film ceste, ki spremlja Petőfijev nori naval dveh tednov od Mezőberényja do bojišča Segesvár. Po drugi strani pa današnjim ljudem pokaže, kakšno je sedanje stanje na prizoriščih nekdanjih dogodkov. Udeležba je brezplačna!

Večer za življenjsko delo Adama Nádasdyja (26. marec 2025)

Opusni večer enega najpopularnejših pesnikov, prevajalcev, jezikoslovcev naše sodobne literature ponuja občinstvu posebno doživetje 26. marca. Müpa se zavezuje nič manj kot predstaviti križišča in najbolj nepozabne postaje te izjemno vsestranske proge.

Naš oče je poslal sporočilo (29. marec 2025)

Brata Grecsó že več kot deset let skupaj pripovedujeta zgodbe na odru, s čimer oživita preteklost in njune skupne zgodbe v jeziku leposlovja, glasbe in plesa. Njuno sodelovanje temelji na dejstvu, da literatura lahko navdihuje jazz in sodobni ples. 29. marca si lahko na bazarju Várkert ogledamo njihovo novo predstavo z naslovom Sporočilo našega Očeta.

Literarni kvačkani krog (s tedensko rednostjo)

Literarni krožek kvačkanja je tedenski program skupnosti muzeja Józsefváros ob četrtkih, kjer se lahko ne le naučimo enostavnejših in bolj zapletenih tehnik kvačkanja drug od drugega, ampak tudi odpravimo naše pomanjkanje leposlovja. Udeležba je tokrat spet brezplačna!

Nemes Nagy Bralni krog – Transformations (marec-junij 2025)

Franz Kafka je umrl pred 100 leti. V njegov spomin se lahko od marca do junija ob petkih od 16.30 v bralnem krožku Nemes Nagy ukvarjate s Transformacijami v Literarnem muzeju Petőfi, pri tem pa skupaj preučite razvoj različnih zgodb, motivov in oblik. Udeležba je brezplačna!