Rože za rože: 5 očarljivih cvetličarn v Budimpešti, ki prinašajo veselje v vsakdanje življenje

Za prihajajoči dan žena smo zbrali nekaj resnično ljubkih cvetličarn in podjetij v Budimpešti, ki bodo zagotovo prinesle veselje na kateri koli drugi dan po prazniku.

Cvetličarka

V začetku februarja je A Virágos Lány, prej znan po suhem cvetju, odprl svojo cvetličarno v II. okrožje na ulici Bem József. V začetku leta so se uresničile dolgoletne sanje, kjer se bodo odslej poleg običajnega in pravljičnega suhega cvetja, okraskov in dodatkov, povezanih v šopke, vrstili šopki tulipanov, cvetlični šopki različnih velikosti in cvetlični aranžmaji narejeni po unikatnih idejah.

1027 Budimpešta, ulica Bem József 8.

Cvetoča Budimpešta

V središču Budimpešte, le streljaj od ulice Arany János, je dom našla morda ena najbolj izvirnih cvetličarn v prestolnici. Trgovina Blooming Budapest ne ponuja samo privlačnih rož in pravljičnih šopkov iz njih, najdete lahko tudi cvetlične zaboje, suhe šopke in celo šopke iz zelenjave in sadja. Še ena dobra novica za ustvarjalne duše je, da občasno potekajo delavnice.

1066 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 29.

Grajnai Cvetličarna

Že od otroštva je Gábor Rajnai gojil sanje, da bi nekega dne v prihodnosti odprl cvetličarno. Cvetličarna, ki se nahaja na BudaPartu, le na dosegu roke od jezu Kopaszi, je zdaj marsikomu polepšala vsakdan in praznike. Grajnaijeva ponudba vključuje dekoracije in okraske za dom, cvetlične šopke in cvetlične škatle, lončnice, pa tudi čokolade, ki izgledajo tako čudovito poleg rož, voščilnic in drobnih premišljenih predmetov.

1117 Budimpešta, Bíró László József Boulevard 1.

Mali vrt Lam Son

Ko se sprehodite naravnost iz Tabána na ulici Gellérthegy, boste našli majhno trgovinico, polno sobnih rastlin, lončnic in vietnamskih dodatkov, v katere se boste takoj zaljubili. Lam Sơn ni nič drugega kot ljubezenski projekt bratov Nguyen iz Južnega Vietnama, ki že lep čas razveseljuje srca tamkajšnjih prebivalcev. Vredno jih je obiskati že zaradi ljubečega vzdušja, da ne omenjamo rastlin, ki jih negujemo z veliko pozornosti in ljubezni.

1016 Budimpešta, ulica Gellert Hill. 29.

Fruzsina – cvetličarka

Minilo je že več kot 40 let, odkar je prestolnica III. okrožju, na ulici Vörösvári, cvetličarna prinaša veselje v vsakdanje življenje tamkajšnjih prebivalcev in tistih, ki prihajajo od daleč. V tej skrinjici z dragulji v Óbudi se nahaja cvetličarna Fruzsina – la fleuriste, iz katere so že odšli številni zadovoljni gostje s pravljično aranžiranimi šopki in darili. Ponudba vključuje vse, s čimer želite presenetiti sebe ali svoje najdražje: rezano cvetje, pisani šopki, lončnice in pripadajoče lončnice ter dodatki.

1035 Budimpešta, ulica Vörösvári 43.