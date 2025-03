Iz kapelice lahko občudujemo čudovito panoramo, le na dosegu roke od Budimpešte.

Najmanjši člen Budaörs Koparok je Kamniti grič, ki se dviga sredi mesta, s svojimi 235 metri. Ni naključje, da je priljubljena izletniška točka domačinov in okoličanov, saj poleg tega, da je lahko dostopna, z vrha uživate v čudovitem razgledu.

Ne samo, da je gorovje Kopárok najmanjše, ampak tudi njegov najbolj vzhodni del je Kő-hegy, ki pripada Budimskemu hribovju in je tako rekoč zraslo okrog naselja.

Gora, ki se nahaja v osrčju Budaörsa, se dviga nad staro vasjo in je razdeljena z apnenčastimi pečinami, je tako priljubljena med pohodniki, ker kljub temu, da je na dosegu roke mesta, obiskovalce na vrhu pozdravi z izkušnjo blizu narave.

Na vrhu Kő-hegy s strmimi stenami lahko s kapele in križa občudujemo očarljivo panoramo pokrajine. Za Marijino kapelo in kamniti križ ob njej lahko rečemo, da delujeta kot romarski kraj, do katerega se lahko povzpnete po dolgem stopnišču z več kot 400 stopnicami.

Zgodaj spomladi se še posebej splača obiskati dolomitno grudo, ki se dviga sredi mesta, saj se na pohodni točki poleg sprostitve in čudovitega razgleda med drugim znajdejo tudi dekliška praprot, spomladanski jeglič in mali ženski plašč.

S podporo sorodnikov in prijateljev je bil leta 1855 položen temeljni kamen Marijine kapele, ki jo je zgradil Ferenc Wendler, in je trajala do leta 2003, da so jo obnovili. Življenja kapelice, zgrajene na vrhu gore, in njenega graditelja sta se dokončno prepletla, ko se je Ferenc Wendler leta 1870 preselil na goro in živel kot puščavnik v jami, ki jo lahko obiščete še danes. Po 27 letih puščavništva je tukaj na gori vstopil v večni počitek.

Kapelica ni prestala le pustošenja svetovnih vojn: sredi 20. stoletja so jo porušili in raztresli kamne, čemur je leta 2003 sledila obnova.

Če iščete poseben zgodnjepomladanski izlet v bližini glavnega mesta, se vsekakor splača obiskati kapelo na Kő-hegyju, ki jo lahko nato zaključite z obiskom bližnjega griča Kálvária.